7 esconderijos que atraem escorpiões dentro de casa e exigem cuidado

Por que os escorpiões ficam nestes locais?

Os escorpiões preferem locais úmidos e escuros, como tubulações e redes de esgoto. Dentro das casas, os esconderijos que reproduzem ambientes parecidos são sapatos, roupas deixadas no chão, camas encostadas em paredes e até brinquedos. As informações são do Instituto Butantan.

Frestas, ralos sem proteção e caixas de luz abertas também são pontos de risco, diz a Cartilha de Escorpiões do Governo de São Paulo (2024). Por isso, ralos devem ser tampados com telas ou tampas específicas.

Como se prevenir

É essencial ficar de olho em alguns pontos da casa e ter certos hábitos rotineiros. As principais recomendações são: sacodir roupas, toalhas, sapatos e lençóis antes do uso; verificar os banheiros e áreas úmidas da casa; desencostar sofás, camas e berços das paredes; revisar cortinas, armários e outros objetos, especialmente aqueles em locais escuros; usar luvas para manusear o entulho.

Ministério da Saúde orienta manter quintais e jardins limpos, evitando lixo, entulho e folhas secas. Essas condições favorecem baratas, o principal alimento dos escorpiões.