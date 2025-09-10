7 esconderijos que atraem escorpiões dentro de casa e exigem cuidado

Os acidentes com escorpiões aumentaram 250% no Brasil na última década e podem ultrapassar 270 mil novos casos até 2033, segundo estudo da Unesp publicado na revista Frontiers of Public Health.
Dentro de casa, esses aracnídeos venenosos encontram abrigo em diversos locais, o que torna a prevenção fundamental para evitar acidentes.
Lugares que servem como principais esconderijos para escorpiões dentro de casa
- Sapatos
- Roupas deixadas no chão
- Móveis encostados em paredes (camas, berços)
- Brinquedos
- Frestas
- Ralos sem proteção
- Caixas de luz
Por que os escorpiões ficam nestes locais?
Os escorpiões preferem locais úmidos e escuros, como tubulações e redes de esgoto. Dentro das casas, os esconderijos que reproduzem ambientes parecidos são sapatos, roupas deixadas no chão, camas encostadas em paredes e até brinquedos. As informações são do Instituto Butantan.
Frestas, ralos sem proteção e caixas de luz abertas também são pontos de risco, diz a Cartilha de Escorpiões do Governo de São Paulo (2024). Por isso, ralos devem ser tampados com telas ou tampas específicas.
Como se prevenir
É essencial ficar de olho em alguns pontos da casa e ter certos hábitos rotineiros. As principais recomendações são: sacodir roupas, toalhas, sapatos e lençóis antes do uso; verificar os banheiros e áreas úmidas da casa; desencostar sofás, camas e berços das paredes; revisar cortinas, armários e outros objetos, especialmente aqueles em locais escuros; usar luvas para manusear o entulho.
Ministério da Saúde orienta manter quintais e jardins limpos, evitando lixo, entulho e folhas secas. Essas condições favorecem baratas, o principal alimento dos escorpiões.
É importante fazer o controle e ter os cuidados necessários porque nós não conseguimos e nem podemos eliminar esses animais da natureza e dos meios urbanos. Os escorpiões desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico como predadores de outros seres vivos e devem ser preservados, mas medidas preventivas devem ser tomadas para evitar a proliferação no meio urbano e os acidentes Denise Maria Candido, bióloga do Biotério de Artrópodes do Instituto Butantan
Ainda segundo a cartilha paulista, o manejo ambiental é a forma mais eficaz de controle. Isso inclui eliminar abrigos, vedar entradas e reduzir fontes de alimento e água.
Crise silenciosa em crescimento
Números apontam para "uma silenciosa e crescente crise de saúde pública no Brasil", diz a pesquisadora Manuela Pucca, da Unesp. Segundo ela, o aumento dos casos está ligado à urbanização, ao descarte inadequado de lixo e às mudanças climáticas.
O escorpião-amarelo se adapta muito bem ao ambiente urbano. Qualquer lugar que ofereça espaço, alimento e água é suficiente para a reprodução Manuela Pucca, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, ao jornal da Unesp
Quatro espécies concentram a maioria dos casos de escorpionismo no país. Os dados são do Ministério da Saúde.
O escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) é considerado o mais perigoso, presente em quase todas as regiões e com reprodução partenogenética, sem necessidade de macho.
O escorpião-marrom (Tityus bahiensis) é comum no Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
O escorpião-amarelo-do-nordeste (Tityus stigmurus) também vem sendo registrado em estados como São Paulo e Paraná.
No Norte, o destaque é o escorpião-preto-da-Amazônia (Tityus obscurus).
O que fazer em caso de picada
O veneno age rápido. A dor aparece imediatamente e pode se espalhar pelo corpo. Nos casos graves, há suor excessivo, vômitos, dificuldade para respirar e até risco de insuficiência cardíaca.
O tratamento específico é feito com o Soro Antiescorpiônico, de preferência ou, na falta deste, com o Soro Antiaracnídico (Loxosceles, Phoneutria e Tityus). Os soros devem ser administrados em ambiente hospitalar e sob supervisão médica Ministério da Saúde
Crianças: a cartilha do Governo de São Paulo alerta que o atendimento deve ser imediato. "Quando suspeitar da picada de escorpião em criança, procure rapidamente UPA, UBS ou pronto atendimento e informe ao profissional que suspeita de acidente escorpiônico". Adultos: casos leves e moderados podem ser tratadas apenas com medicação para dor, mas a avaliação médica é fundamental.
