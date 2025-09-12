Animal mais feliz: conheça o Quokka, marsupial que está sempre sorrindo

O mundo animal guarda espécies curiosas e encantadoras, mas poucas conquistaram tanta atenção nos últimos anos quanto o Quokka (Setonix brachyurus). Esse pequeno marsupial, nativo da Austrália, ganhou fama nas redes sociais como "o animal mais feliz do mundo" por conta de sua expressão que parece um sorriso constante.
Fotos de turistas ao lado do bichinho se tornaram virais, transformando-o em um verdadeiro símbolo da vida selvagem australiana. Porém, apesar da aparência fofa e da simpatia natural, o Quokka é uma espécie selvagem e não deve ser confundido com animais de estimação.
Ele pertence à família dos macropodídeos, a mesma dos cangurus e wallabies, e mede entre 40 e 54 centímetros, com peso médio de 2,5 a 5 quilos. Sua cauda curta e o comportamento sociável reforçam ainda mais o carisma, mas, como alerta o Australian Wildlife Conservancy, a proximidade excessiva de humanos pode prejudicar sua saúde.
Levando a vida a sorrir
São animais noturnos e herbívoros, alimentando-se de folhas, caules e gramíneas. Vivem principalmente em áreas protegidas, como a Ilha Rottnest, conhecida como o Reino dos Quokkas.
Apesar da imagem sorridente que conquistou o mundo, eles enfrentam sérios desafios: a espécie é considerada vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) devido à perda de habitat, ataques de predadores introduzidos e incêndios florestais.
Para os especialistas, a popularidade do Quokka nas redes pode ser uma oportunidade de conscientização. As recomendações para quem visita a ilha incluem manter distância, não oferecer comida e evitar selfies muito próximas, garantindo assim que o contato humano não comprometa o bem-estar dos animais.
