Animal mais feliz: conheça o Quokka, marsupial que está sempre sorrindo

O mundo animal guarda espécies curiosas e encantadoras, mas poucas conquistaram tanta atenção nos últimos anos quanto o Quokka (Setonix brachyurus). Esse pequeno marsupial, nativo da Austrália, ganhou fama nas redes sociais como "o animal mais feliz do mundo" por conta de sua expressão que parece um sorriso constante.

Fotos de turistas ao lado do bichinho se tornaram virais, transformando-o em um verdadeiro símbolo da vida selvagem australiana. Porém, apesar da aparência fofa e da simpatia natural, o Quokka é uma espécie selvagem e não deve ser confundido com animais de estimação.

Ele pertence à família dos macropodídeos, a mesma dos cangurus e wallabies, e mede entre 40 e 54 centímetros, com peso médio de 2,5 a 5 quilos. Sua cauda curta e o comportamento sociável reforçam ainda mais o carisma, mas, como alerta o Australian Wildlife Conservancy, a proximidade excessiva de humanos pode prejudicar sua saúde.