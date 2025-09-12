Leão de 160 kg faz ressonância magnética e exige equipe de 12 profissionais

No último sábado (6), o leão Dacar, morador do Zoológico de Curitiba, passou por um procedimento incomum até mesmo no universo veterinário: uma ressonância magnética.

O que aconteceu

O exame, parte de um check-up geral, foi realizado em uma clínica especializada e exigiu logística cuidadosa, já que o felino pesa cerca de 160 quilos. Para que tudo acontecesse em segurança, Dacar foi sedado e mantido em tranquilidade durante todo o processo.

12 profissionais participaram da operação, entre veterinários, cuidadores de animais silvestres e especialistas da UFPR (Universidade Federal do Paraná), que mantém parceria com o Zoológico. O objetivo era assegurar cada etapa do exame, desde o transporte até a recuperação pós-sedação.