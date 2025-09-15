Ave noturna misteriosa, que era considerada extinta, ressurge na Austrália

No interior da Austrália, o papagaio-noturno (Pezoporus occidentalis), uma pequena ave verde e amarela, parecia ter desaparecido para sempre.

Entre o final do século 19 e 2013, registros confiáveis da espécie eram praticamente inexistentes. Apenas alguns indivíduos mortos foram encontrados esporadicamente em Queensland, alimentando a suspeita de extinção.

Mas, em 2013, o naturalista John Young localizou uma pequena população no sudoeste de Queensland, abrindo caminho para que o mundo conhecesse novamente este pássaro quase lendário.