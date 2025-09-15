Baratas adoram esses 10 espaços que quase toda cozinha tem

As baratas habitam o planeta há mais de 300 milhões de anos, prova de sua notável capacidade de adaptação. No Brasil, as espécies que mais aparecem nas residências são a barata-de-esgoto (Periplaneta americana) e a barata-alemã (Blattella germanica).

Como são as baratas urbanas?

A barata-de-esgoto é maior, de tom marrom-avermelhado. Gosta de lugares úmidos e quentes, como galerias, ralos e caixas de inspeção. Costuma invadir cozinhas à noite em busca de alimento.

A barata-alemã é menor, mede pouco mais de 1 centímetro e tem duas listras escuras no dorso. Segundo o Department of Entomology da University of Kentucky, essa espécie vive em frestas e atrás de eletrodomésticos. Reproduz-se rápido: uma única fêmea pode gerar milhares de descendentes em menos de um ano. É a mais comum dentro de cozinhas e banheiros.