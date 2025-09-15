Água-viva cabeluda gigantesca de quase 2 metros assusta banhistas em praia

Para quem pretende visitar a praia, este é o tamanho das águas-vivas que estão aparecendo na areia e na água. Junto a centenas de outras um pouco menores - então tenham cuidado se forem nadar. Também encontrei outras, mas não tão grandes. Há muitas menores na praia a oeste de Nairn David Alexander Bowie, morador da Escócia

Moradores ficaram impressionados com o tamanho da água-viva. Muitos destacaram que, quanto maior o exemplar da espécie, mais intensa costuma ser a ferroada.

"Queimaduras" são envenenamento

Acidentes com águas-vivas e caravelas aumentam durante o verão, quando esses animais se aproximam mais da costa. Segundo o biólogo André Carrara Morandini, professor do Instituto de Biociências da USP e diretor do Cebimar, existem cerca de 300 espécies no litoral brasileiro, algumas perigosas. Ele lembra que muitas pessoas confundem águas-vivas com caravelas, mas são animais diferentes.

As caravelas possuem cor azul, rosa ou roxa e tentáculos com inúmeras células urticantes, que podem causar queimaduras de até terceiro grau André Carrara Morandini, biólogo, ao Jornal da USP.

"Queimaduras" por águas-vivas são chamadas cientificamente de envenenamento. Podem provocar inflamação, necrose, arritmias cardíacas e até insuficiência respiratória.