Água-viva cabeluda gigantesca de quase 2 metros assusta banhistas em praia

Uma água-viva cabeluda gigante (Cyanea capillata) foi encontrada na praia de Nairn, nas Terras Altas da Escócia. O animal, da espécie conhecida como juba-de-leão, mede cerca de 1,8 metro de diâmetro e chamou atenção pela imponência.
O que aconteceu
A espécie é considerada a maior do mundo: seus tentáculos podem ultrapassar 30 metros e liberam uma ferroada ou "queimadura" dolorosa. O contato provoca sintomas como náusea, suor excessivo e cãibras.
Águas-vivas desse tipo costumam aparecer entre maio e outubro no litoral britânico. O escocês David Alexander Bowie, que encontrou o animal em agosto, afirmou ao site local What's The Jam que o fenômeno não foi isolado.
Para quem pretende visitar a praia, este é o tamanho das águas-vivas que estão aparecendo na areia e na água. Junto a centenas de outras um pouco menores - então tenham cuidado se forem nadar. Também encontrei outras, mas não tão grandes. Há muitas menores na praia a oeste de Nairn David Alexander Bowie, morador da Escócia
Moradores ficaram impressionados com o tamanho da água-viva. Muitos destacaram que, quanto maior o exemplar da espécie, mais intensa costuma ser a ferroada.
"Queimaduras" são envenenamento
Acidentes com águas-vivas e caravelas aumentam durante o verão, quando esses animais se aproximam mais da costa. Segundo o biólogo André Carrara Morandini, professor do Instituto de Biociências da USP e diretor do Cebimar, existem cerca de 300 espécies no litoral brasileiro, algumas perigosas. Ele lembra que muitas pessoas confundem águas-vivas com caravelas, mas são animais diferentes.
As caravelas possuem cor azul, rosa ou roxa e tentáculos com inúmeras células urticantes, que podem causar queimaduras de até terceiro grau André Carrara Morandini, biólogo, ao Jornal da USP.
"Queimaduras" por águas-vivas são chamadas cientificamente de envenenamento. Podem provocar inflamação, necrose, arritmias cardíacas e até insuficiência respiratória.
Especialista recomenda procurar um posto médico ou salva-vidas em caso de acidente. O local deve ser lavado com água do mar e todos os tentáculos removidos da pele. Ele alerta ainda para não usar soluções caseiras sem orientação profissional.
O ser humano é que está entrando no ambiente natural das águas-vivas e esses acidentes ocorrem por acaso. Elas não estão caçando pessoas. Essas estruturas que causam a sensação desagradável são usadas naturalmente como defesa e para capturar alimentos André Morandini
