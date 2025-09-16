Cachorro dado como morto é achado vivo em desfile de 7 de setembro; assista

Um reencontro cheio de emoção marcou o desfile de cães promovido pelo Departamento de Proteção Animal (DPA) em Caxias do Sul (RS). No último 7 de setembro, Mickael reconheceu Bradock, seu cão desaparecido havia mais de um ano, entre os 50 animais que desfilavam pelo centro da cidade.
O que aconteceu
Bradock foi adotado pela esposa de Mickael em 2022. No início de 2024, o tutor precisou viajar e deixou o cachorro com um amigo idoso que morava em uma chácara em Lajeado. Durante as fortes enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, a propriedade foi destruída.
Eu fiquei preso em Porto Alegre e não consegui voltar. Quando finalmente retornei, não sabia mais onde ele estava. A família do senhor chegou a dizer que o cão tinha falecido Mickael, dono do cachorro Bradock, no Instagram
Desde então, ele procurou o animal em abrigos. Além disso, divulgou fotos em redes sociais e grupos de amigos.
Reencontro inesperado
O final feliz veio por acaso. "Foi uma surpresa, porque eu fui lá olhar. Quando anunciaram que iam passar os cachorros, acabei enxergando ele lá", disse Mickael.
No dia seguinte ao desfile, ele visitou o canil municipal para rever Bradock. Em 10 de setembro, o DPA levou o cão de volta para casa. "Graças ao desfile do 7 de setembro, Mickael e Bradock estão juntos novamente", comemorou o órgão em postagem nas redes sociais.
Importância da divulgação. O DPA abriga atualmente mais de 400 cães resgatados e disponíveis para adoção. A instituição destacou que casos como esse reforçam a necessidade de divulgar os animais. "Valeu a pena todo o esforço e dedicação. Ficamos muito felizes com esse final feliz", afirmou uma das representantes da equipe.
Mickael também agradeceu pelo apoio. "Agradeço muito à escola canina e à prefeitura de Caxias do Sul pelo cuidado com o Bradock", concluiu.
