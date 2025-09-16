Cachorro dado como morto é achado vivo em desfile de 7 de setembro; assista

Um reencontro cheio de emoção marcou o desfile de cães promovido pelo Departamento de Proteção Animal (DPA) em Caxias do Sul (RS). No último 7 de setembro, Mickael reconheceu Bradock, seu cão desaparecido havia mais de um ano, entre os 50 animais que desfilavam pelo centro da cidade.

O que aconteceu

Bradock foi adotado pela esposa de Mickael em 2022. No início de 2024, o tutor precisou viajar e deixou o cachorro com um amigo idoso que morava em uma chácara em Lajeado. Durante as fortes enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, a propriedade foi destruída.