Não para de crescer? Ligre, o gigante híbrido de leão e tigre, passa de 3 m

Esse fenômeno é conhecido como gigantismo híbrido, já documentado em estudos de genética de mamíferos. É por isso que os ligres ultrapassam tanto os limites de peso e altura dos seus pais.

Apesar da fama de "crescer para sempre", a ciência é clara: eles não continuam aumentando de tamanho durante toda a vida. Como qualquer mamífero, chegam a um ponto em que o crescimento desacelera e para, geralmente após alguns anos.

Características

Fisicamente, o ligre mistura traços marcantes das duas espécies. A pelagem costuma ser de tom dourado como a dos leões, mas com listras tênues herdadas dos tigres.

Alguns desenvolvem juba, embora menos densa que a de um leão. Também apresentam um comportamento curioso: gostam de nadar, hábito típico dos tigres, e ao mesmo tempo podem demonstrar padrões sociais mais próximos dos leões.

Bem-estar e conservação

Os ligres não existem na natureza. Eles são frutos de cruzamentos realizados em cativeiro, geralmente em zoológicos ou parques particulares. Esse tipo de reprodução controlada, feita exclusivamente em cativeiro, é o que permite o gigantismo híbrido — característica que pode levar a problemas de saúde nos filhotes.