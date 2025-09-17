Mistério nas águas do Pacífico: peixe tem dentes na testa para fazer sexo

Um peixe misterioso do Pacífico Norte surpreende a ciência. O peixe-rato-pintado (Hydrolagus colliei), uma quimera parente distante de tubarões e arraias, possui dentes não só na boca, mas também na testa - e os usa para algo inusitado: o acasalamento.

O que aconteceu

Tenáculo é o apêndice cartilaginoso que abriga as fileiras de dentes, fica na testa e só existe nos machos. Durante o acasalamento, é usado para segurar a fêmea, atuando como um gancho.

Pesquisadores comprovaram que esses dentes são verdadeiros. Eles se formam a partir da lâmina dentária, a mesma estrutura que gera dentes na boca.