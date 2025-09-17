Mistério nas águas do Pacífico: peixe tem dentes na testa para fazer sexo

Um peixe misterioso do Pacífico Norte surpreende a ciência. O peixe-rato-pintado (Hydrolagus colliei), uma quimera parente distante de tubarões e arraias, possui dentes não só na boca, mas também na testa - e os usa para algo inusitado: o acasalamento.
O que aconteceu
Tenáculo é o apêndice cartilaginoso que abriga as fileiras de dentes, fica na testa e só existe nos machos. Durante o acasalamento, é usado para segurar a fêmea, atuando como um gancho.
Pesquisadores comprovaram que esses dentes são verdadeiros. Eles se formam a partir da lâmina dentária, a mesma estrutura que gera dentes na boca.
Essa característica insana e absolutamente espetacular derruba a suposição de longa data na biologia evolutiva de que os dentes são estruturas estritamente orais Karly Cohen, bióloga evolutiva da Universidade de Washington, em comunicado da instituição
Pesquisas combinam fósseis e genética
Estudo analisou fósseis de 315 milhões de anos e exemplares vivos. As tomografias revelaram que, no passado, o tenáculo ficava mais próximo da mandíbula. Com o tempo, encurtou, mas manteve a capacidade de gerar dentes.
O que descobrimos é que os dentes nesse apêndice estranho se parecem muito com fileiras de dentes de tubarão. A capacidade de formar dentes foi transferida para essa estrutura, provavelmente a partir da boca Gareth Fraser, biólogo da Universidade da Flórida, em comunicado
A equipe ainda encontrou genes exclusivos de dentes verdadeiros nos espécimes. Isso reforça que o tenáculo não é um simples conjunto de escamas modificadas.
Tenáculo é usado na reprodução, mas pode ter tido outras funções no passado. Algumas fêmeas de linhagens antigas ainda mostram vestígios da estrutura. "O tenáculo é um resquício de desenvolvimento, não uma anomalia bizarra, e o primeiro exemplo claro de uma estrutura dentada fora da mandíbula", acrescentou Cohen
Para os cientistas, o caso mostra como a evolução pode reaproveitar estruturas de formas inesperadas. "Há ainda muitas surpresas nas profundezas do oceano que precisamos descobrir", concluiu Fraser.
Descoberta foi feita por cientistas de universidades dos Estados Unidos. Eles publicaram o estudo em 4 de setembro na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
