Cientistas encontram peixes 'fofinhos' incomuns em precipício no oceano

Três novas espécies de peixe-caracol foram descobertas nas profundezas da Baía de Monterey, na Califórnia (EUA). Registradas em vídeo e coletadas a mais de 4 mil metros de profundidade, elas exibem traços incomuns que despertaram grande interesse entre os cientistas.

O que aconteceu

O peixe-caracol rugoso (Careproctus colliculi) se destacou por sua aparência considerada "fofa", com olhos azuis, pele enrugada e estruturas semelhantes a uma barba, incomuns entre as criaturas do oceano profundo.

Também foram descobertos o peixe-caracol-escuro (C. yanceyi) e o peixe-caracol elegante (Paraliparis em). As novas espécies habitam profundidades entre 3.268 e 4.119 metros, reforçando a riqueza ainda pouco explorada desses ecossistemas.