6 plantas excelentes para cultivar em jardins e ambientes com sol intenso

Ter um jardim cheio de cor e vida não precisa ser complicado. Algumas plantas florescem ano após ano e adoram ficar sob sol forte, trazendo mais beleza e pouco trabalho. Elas são ideais para quintais, canteiros, vasos e varandas com muita luminosidade. Conheça seis delas indicadas por especialistas.

Mini Coroa de Cristo (Euphorbia milii)

A Mini Coroa de Cristo é uma suculenta da família Euphorbiaceae, muito apreciada em jardins e vasos. Originária de regiões tropicais da África, ela se destaca pelo visual marcante. Os caules apresentam espinhos afiados, enquanto as folhas verdes, de formato oval, dão equilíbrio ao conjunto.