6 plantas excelentes para cultivar em jardins e ambientes com sol intenso

Ter um jardim cheio de cor e vida não precisa ser complicado. Algumas plantas florescem ano após ano e adoram ficar sob sol forte, trazendo mais beleza e pouco trabalho. Elas são ideais para quintais, canteiros, vasos e varandas com muita luminosidade. Conheça seis delas indicadas por especialistas.
Mini Coroa de Cristo (Euphorbia milii)
A Mini Coroa de Cristo é uma suculenta da família Euphorbiaceae, muito apreciada em jardins e vasos. Originária de regiões tropicais da África, ela se destaca pelo visual marcante. Os caules apresentam espinhos afiados, enquanto as folhas verdes, de formato oval, dão equilíbrio ao conjunto.
A espécie possui cores incríveis: vermelha, branca, amarela e salmão. Ela não fica muito alta no jardim, é compacta e floresce o ano todo Murilo Soares, engenheiro florestal, dono do canal Spagnhol Plantas e apresentador do É de Casa, da Globo
Arbusto-elefante (Portulacaria afra)
A portulacária-afra, conhecida como arbusto-elefante, é uma suculenta originária da África do Sul. Possui caules avermelhados e folhas pequenas e carnudas. De crescimento rápido, pode se transformar em arbusto ou em uma pequena árvore. Resistente à seca, é ótima para quem busca um jardim de fácil cuidado.
Essa espécie ainda não se popularizou no Brasil. Alguns paisagistas a utilizam, mas muito pouco. Eu ainda não entendo por que essa planta não virou a queridinha dos paisagistas Murilo Soares
Pitosporo (Pittosporum)
O pitosporo é um arbusto ou pequena árvore ornamental originário da Ásia. Tem folhas verde-brilhantes, flores brancas perfumadas que lembram o aroma de laranjeira e frutinhos em cápsulas.
Robusto e versátil, adapta-se bem a diversos solos e climas, inclusive áreas litorâneas e poluídas. Por isso, é muito usado em cercas vivas, maciços e também como ponto de destaque no jardim. É uma planta muito resistente ao calor, tem um cheiro característico e, cultivada em vasos, fica linda Murilo Soares
Hibisco ornamental (Hibiscus spp.)
Flores grandes e tropicais, comuns nos jardins brasileiros. Podem ser cultivados em vasos, canteiros ou diretamente no solo. Precisam de calor, sol pleno e substrato rico em matéria orgânica. Graças aos seus nós de botões distribuídos ao longo dos caules, dizem os especialistas, florescem do início do verão até as primeiras quedas de temperatura.
Os hibiscos são resistentes a despertar da dormência, por isso é importante dar tempo para que isso ocorra Nicole Dillon, microprodutora de flores, à revista Southern Living
Madressilva ornamental (Lonicera sp.)
Trepadeira de flores perfumadas, perfeita para pérgolas, muros e cercas. Ama sol direto e solo fértil. Algumas espécies podem ser invasoras, por isso é importante escolher mudas de origem confiável.
A madressilva é uma trepadeira que se desenvolve bem em pleno sol e é ideal para treliças ou cercas. É tolerante à seca, de baixa manutenção, livre de mofo e proporciona um belo elemento vertical ao jardim Laura Root, horticultora, à Southern Living
Margarida-amarela (Rudbeckia hirta)
Flores amarelas com centro escuro, lembrando girassóis em miniatura. Floresce do verão ao outono. Precisa de pelo menos seis horas de sol por dia. Prefere solo fértil e bem drenado. Resiste ao calor e, depois de bem estabelecida, suporta períodos de seca. "É resistente, fácil de cultivar e excelente para atrair polinizadores", explica Laura Root.
Dicas gerais de cultivo
- Escolha locais com pelo menos seis horas de sol por dia.
- Prepare o solo com matéria orgânica e garanta boa drenagem.
- Regue com frequência moderada, evitando encharcamento.
- Use cobertura morta para conservar a umidade e proteger as raízes em dias quentes.
- De acordo com a Embrapa, a cobertura morta "é feita com a utilização de material vegetal seco, que pode ser casca de coco, galhos, palhas e folhas em geral, desde que não contenham sementes de invasoras".
