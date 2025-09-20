Cão sem patas anda pela 1ª vez com cadeira de rodas brasileira inédita

Um poodle chamado Bili voltou a andar graças a uma cadeira de rodas inédita, feita sob medida por alunos do Centro Universitário de Brasília (CEUB). Conheça detalhes da tecnologia.
O que aconteceu
O animal nasceu sem as patas dianteiras, uma condição rara e pouco estudada. A iniciativa uniu estudantes de Medicina Veterinária e Engenharia da Computação, que transformaram um desafio em conquista científica.
Protótipo é anatômico, de baixo custo e foi produzido com impressão 3D. As alunas Beatriz Miranda e Sarah Mazetti lideraram a pesquisa, com apoio do estudante Arthur Dornfeld e do professor Hudson Capanema. Mais de 50 horas de trabalho incluíram medições detalhadas, escaneamento 3D e vários testes para garantir conforto e mobilidade.
A estrutura combina plástico rígido (PLA) e áreas flexíveis (TPU), permitindo ajustes conforme o crescimento do cão. "Considerando as particularidades do Bili, escolhemos materiais que melhor se adequassem a cada componente", explicou Capanema em comunicado.
Custo final ficou em R$ 448,81, cerca de 63% mais barato que cadeiras comerciais, que não atendem casos tão específicos. Para o professor Carlos Alberto da Cruz Júnior, coordenador de Medicina Veterinária do CEUB, a ideia tem grande impacto social: clínicas e ONGs podem reproduzir o modelo a preço acessível.
Bili se adaptou logo nos primeiros testes. "Mesmo sem estar totalmente adequada no primeiro teste, deu pra ver que ele já demonstrava familiaridade com a cadeira", lembrou Sarah. O projeto também marcou a vida acadêmica de quem participou. "Vi como surgem as ideias e como se chega a algo que faz diferença", contou Arthur.
Experiência reforça o potencial da impressão 3D na medicina veterinária. "Com estudos como o nosso, fomentamos a utilização dessa tecnologia para que mais animais tenham a mesma oportunidade do Bili", destacaram Beatriz e Sarah. O CEUB considera o caso um marco científico.
