Cão sem patas anda pela 1ª vez com cadeira de rodas brasileira inédita

Um poodle chamado Bili voltou a andar graças a uma cadeira de rodas inédita, feita sob medida por alunos do Centro Universitário de Brasília (CEUB). Conheça detalhes da tecnologia.

O que aconteceu

O animal nasceu sem as patas dianteiras, uma condição rara e pouco estudada. A iniciativa uniu estudantes de Medicina Veterinária e Engenharia da Computação, que transformaram um desafio em conquista científica.

Protótipo é anatômico, de baixo custo e foi produzido com impressão 3D. As alunas Beatriz Miranda e Sarah Mazetti lideraram a pesquisa, com apoio do estudante Arthur Dornfeld e do professor Hudson Capanema. Mais de 50 horas de trabalho incluíram medições detalhadas, escaneamento 3D e vários testes para garantir conforto e mobilidade.