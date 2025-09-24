Cientistas descobrem polvo de olhos gigantes no mar profundo da Austrália

Uma nova espécie de polvo foi descrita em águas profundas da costa noroeste da Austrália. O Carnarvon flapjack octopus (Opisthoteuthis carnarvonensis) impressiona pelos olhos gigantes, que o ajudam a caçar em regiões quase sem luz.
O que aconteceu
Animal foi identificado a partir de uma expedição científica de um mês realizada entre novembro e dezembro de 2022. A viagem, feita a bordo do navio de pesquisa RV Investigator, mapeou os parques marinhos Carnarvon Canyon e Gascoyne, no Oceano Índico, próximos à região costeira de Carnarvon, na Austrália Ocidental. A descoberta foi anunciada em maio de 2025 pela CSIRO, e o estudo publicado no Australian Journal of Taxonomy.
Esta nova espécie é um flapjack octopus, que é um tipo de cirrate ou 'dumbo' octopus encontrado no oceano profundo. É um pequeno polvo, com corpo de até 40 mm, e tem coloração marrom-alaranjada Tristan Verhoeff, taxonomista voluntário do Tasmanian Museum and Art Gallery, em comunicado.
Olhos gigantes para enxergar no escuro. Os olhos desproporcionais são a principal adaptação para a vida a mais de 1.000 metros de profundidade.
Os polvos flapjack têm olhos grandes em relação ao corpo, o que melhora sua capacidade de detectar presas nas zonas de pouca luz em que vivem. Eles se alimentam de vermes e pequenos crustáceos, capturando-os com os tentáculos Comunicado da CSIRO
O Carnarvon flapjack octopus possui oito braços grossos com dezenas de ventosas. Não produz tinta, não muda de cor e, em repouso, se abre como um pequeno paraquedas ou um guarda-chuva gelatinoso.
O Carnarvon flapjack octopus, que foi nomeado pelo local onde foi encontrado, é conhecido apenas dos parques marinhos Carnarvon Canyon e Gascoyne. Sua presença adiciona valor a esses parques recentemente estabelecidos Tristan Verhoeff
Descoberta que reforça a conservação
A equipe científica lembra que descrever novas espécies é um processo demorado. Muitas amostras ficam anos em coleções antes de serem examinadas. Cada registro ajuda a entender a biodiversidade das profundezas e a orientar planos de conservação.
Só desta única viagem de pesquisa já estamos vendo muitas novas espécies marinhas serem descritas. Cientistas estimam que existam mais de mil novas espécies esperando descrição a partir de espécimes coletados em viagens do RV Investigator nos últimos dez anos Venetia Joscelyne, líder de equipe do CSIRO Marine National Facility
Essas descobertas indicam que o fundo marinho australiano ainda guarda inúmeros segredos. A pesquisa com o RV Investigator permite mapeamentos em profundidades superiores a 5 mil metros, ampliando o conhecimento sobre áreas remotas e de difícil acesso.
Essas descobertas são vitais em ajudar-nos a entender as necessidades de conservação dos parques marinhos e irão auxiliar a Parks Australia a manter os valores naturais dos parques no futuro Venetia Joscelyne
