Cientistas descobrem polvo de olhos gigantes no mar profundo da Austrália

Uma nova espécie de polvo foi descrita em águas profundas da costa noroeste da Austrália. O Carnarvon flapjack octopus (Opisthoteuthis carnarvonensis) impressiona pelos olhos gigantes, que o ajudam a caçar em regiões quase sem luz.

O que aconteceu

Animal foi identificado a partir de uma expedição científica de um mês realizada entre novembro e dezembro de 2022. A viagem, feita a bordo do navio de pesquisa RV Investigator, mapeou os parques marinhos Carnarvon Canyon e Gascoyne, no Oceano Índico, próximos à região costeira de Carnarvon, na Austrália Ocidental. A descoberta foi anunciada em maio de 2025 pela CSIRO, e o estudo publicado no Australian Journal of Taxonomy.