Sexo a três de tubarões-leopardo é filmado pela 1ª vez; veja o vídeo

Cada tubarão tinha cerca de 2,3 metros de comprimento, e o ato sexual ocorreu de forma sequencial. O primeiro macho copulou por 63 segundos, seguido pelo segundo, que completou o ato em 47 segundos. "Acabou rápido para os dois machos, um após o outro. Então, eles perderam toda a energia e ficaram imóveis no fundo, enquanto a fêmea nadava ativamente", explicou Lassauce, em comunicado.

O tubarão-leopardo está classificado como "em perigo" na lista vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), com populações em declínio devido à pesca predatória, coleta de barbatanas, óleo de fígado e até o uso de sua pele em iates de luxo.