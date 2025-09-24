Sexo a três de tubarões-leopardo é filmado pela 1ª vez; veja o vídeo

Um flagrante inédito nas águas da Nova Caledônia, no Pacífico Sul, revelou detalhes surpreendentes sobre o comportamento reprodutivo do tubarão-leopardo (Stegostoma tigrinum). Pela primeira vez, pesquisadores registraram o acasalamento simultâneo de dois machos com uma única fêmea, um comportamento nunca antes documentado na natureza.
O que aconteceu
A cena foi captada no dia 12 de julho de 2024 e foi descrita em artigo publicado no último dia 18 de setembro, no Journal of Ethology. Capturada por Hugo Lassauce, biólogo marinho da UniSC (Universidade da Sunshine Coast), na Austrália, durante mergulhos semanais em um ponto específico a 15 km da costa, ela foi registrada durante um programa de monitoramento do Aquarium des Lagons de Nouméa.
Cada tubarão tinha cerca de 2,3 metros de comprimento, e o ato sexual ocorreu de forma sequencial. O primeiro macho copulou por 63 segundos, seguido pelo segundo, que completou o ato em 47 segundos. "Acabou rápido para os dois machos, um após o outro. Então, eles perderam toda a energia e ficaram imóveis no fundo, enquanto a fêmea nadava ativamente", explicou Lassauce, em comunicado.
O tubarão-leopardo está classificado como "em perigo" na lista vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), com populações em declínio devido à pesca predatória, coleta de barbatanas, óleo de fígado e até o uso de sua pele em iates de luxo.
Fora da Austrália, mesmo onde a espécie é saudável, os tubarões-leopardo são ameaçados de extinção, principalmente devido à pesca predatória. Essa ameaça ocorre não apenas por causa das barbatanas, mas também por outros produtos, incluindo uma descoberta mais recente do uso de sua pele para revestir paredes de iates de luxo. Christine Dudgeon, pesquisadora da UniSC e coautora do estudo
