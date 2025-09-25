Ratos em casa? Estes 9 cheiros podem mantê-los afastados, segundo estudos

Ratos podem infestar casas em busca de comida, água e abrigo. A boa notícia: certos cheiros ajudam a mantê-los longe. Conheça nove deles a seguir.
O que aconteceu
Ensaios de laboratório mostram que óleos essenciais aplicados no ambiente reduzem a aproximação e o consumo de alimento. Mas é bom alinhar a expectativa: cheiro não elimina praga, só desestimula a presença, ou seja, funciona como uma barreira olfativa. Se o ambiente continuar oferecendo acesso a comida e esconderijo, o problema volta.
Os estudos indicam que o efeito costuma ser rápido e volátil. Por isso, reaplicação frequente (diária ou semanal) mantém a repelência, especialmente em áreas de passagem dos ratos. E, claro, cheiro não substitui manejo básico: fechar acessos, reforçar limpeza, guardar alimentos e usar iscas/armadilhas quando necessário. A combinação é o que dá resultado sustentado.
Pesquisas sobre cheiros que podem afastar ratos
Pesquisas científicas mostram que certos óleos essenciais podem ajudar a manter ratos longe de casa. Na Índia, a Punjab Agricultural University testou eucalipto e citronela. Na Tailândia, a Khon Kaen University analisou laranja, capim-limão, gengibre, plai, hortelã-pimenta, mentol e uma mistura de todos.
Nos testes tailandese, 2 mL de cada óleo foram aplicados puros, sem diluição, em pedaços de tecido de 5 × 10 cm, que ficaram nas áreas de passagem dos ratos. Essa aplicação garantiu aroma intenso e efeito imediato, mas exigiu reaplicação semanal para manter a repelência. Os estudos indicam que o cheiro reduz a aproximação e o consumo de alimento, mas não elimina a infestação. Como os aromas são voláteis, reaplicação frequente mantém o efeito.
Controle de roedores deve ser integrado: vedar frestas, reforçar a limpeza, acondicionar bem os alimentos e aplicar armadilhas ou iscas quando necessário. O uso de aromas naturais pode ser um complemento, nunca a única estratégia. As recomendações são da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) reforça, em seu Manual de Saneamento.
Eucalipto
Spray de 5%, 10% e 20% de óleo de eucalipto aplicado em caixas-ninho reduziu significativamente o consumo do lado tratado. O uso diário ou alternado manteve a repelência; não houve diferença entre machos e fêmeas. Por ser volátil, o efeito caiu quando aplicado só uma vez por semana.
Citronela
Óleo de citronela em concentrações de 5%, 10% e 20%, aplicado como "tinta" nas paredes internas das caixas, mostrou forte efeito repelente. A concentração de 10% com uso diário teve o melhor resultado. Quando aplicado apenas uma vez por semana, a eficácia caiu.
Laranja
Tecido de 5 × 10 cm borrifado com 2 mL de óleo puro de laranja foi colocado nas áreas de passagem. O efeito foi imediato e durou até sete dias em testes de labirinto e câmara claro/escuro.
Capim-limão
2 mL de óleo puro de capim-limão em tecido de 5 × 10 cm garantiu repelência imediata. O efeito foi persistente por até uma semana, mantendo os ratos afastados.
Gengibre
Aplicado puro — 2 mL em tecido de 5 × 10 cm — o óleo de gengibre afastou os roedores logo após a aplicação. No teste, o produto continuou eficaz durante sete dias.
Plai (Zingiber cassumunar)
O plai (Zingiber cassumunar), em 2 mL de óleo puro por tecido de 5 × 10 cm, repeliu de imediato. Além disso, manteve ação ao longo de uma semana.
Hortelã-pimenta
A hortelã-pimenta, também usada pura em 2 mL por tecido de 5 × 10 cm, apresentou bom efeito inicial. No entanto, perdeu a repelência em sete dias, exigindo reaplicações frequentes.
Mentol
O mentol, aplicado puro em 2 mL por tecido de 5 × 10 cm, funcionou no curto prazo. Porém, não manteve efeito após uma semana.
Mistura de óleos
Foi a que trouxe resultados melhores. A combinação de todos os óleos (laranja, capim-limão, gengibre, plai, hortelã-pimenta e mentol), também aplicada pura em 2 mL por tecido de 5 × 10 cm, foi a mais potente no dia da aplicação e permaneceu eficaz depois de uma semana.
Atenção: segurança em casas com crianças e animais
Nenhum dos estudos avaliou possíveis efeitos em crianças ou animais de estimação. Mesmo naturais, óleos essenciais podem irritar pele e vias respiratórias ou ser tóxicos se ingeridos. Por isso, em residências com pets ou crianças, a Funasa recomenda um manejo integrado e a consulta a empresas especializadas em controle de pragas antes de aplicar óleos essenciais em grandes áreas ou de forma contínua. Essa é a forma mais segura de integrar a repelência por cheiro a um plano de controle realmente eficaz.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.