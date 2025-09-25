Ratos em casa? Estes 9 cheiros podem mantê-los afastados, segundo estudos

Ratos podem infestar casas em busca de comida, água e abrigo. A boa notícia: certos cheiros ajudam a mantê-los longe. Conheça nove deles a seguir.

O que aconteceu

Ensaios de laboratório mostram que óleos essenciais aplicados no ambiente reduzem a aproximação e o consumo de alimento. Mas é bom alinhar a expectativa: cheiro não elimina praga, só desestimula a presença, ou seja, funciona como uma barreira olfativa. Se o ambiente continuar oferecendo acesso a comida e esconderijo, o problema volta.

Os estudos indicam que o efeito costuma ser rápido e volátil. Por isso, reaplicação frequente (diária ou semanal) mantém a repelência, especialmente em áreas de passagem dos ratos. E, claro, cheiro não substitui manejo básico: fechar acessos, reforçar limpeza, guardar alimentos e usar iscas/armadilhas quando necessário. A combinação é o que dá resultado sustentado.