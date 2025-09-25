'Apocalipse de insetos': estudo em ilha revela devastação de espécies

A expansão do comércio global e a introdução da agricultura moderna no local podem estar por trás da queda. "Temos um novo tipo de evidência de algo que suspeitávamos há muito tempo: que as espécies de insetos endêmicas de ilhas remotas estão em declínio", disse Evan Economo, entomologista do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa e coautor do estudo ao "The Guardian".

Por outro lado, o estudo mostrou que espécies recém-chegadas às ilhas estão se expandindo. As endêmicas são as mais vulneráveis às alterações de habitat causadas pela atividade humana.

Perda não se restringe apenas ao "reino das formigas": de forma geral, centenas de milhares de espécies de insetos foram perdidas nos últimos 150 anos. A estimativa é de que entre 1% e 2,5% da biomassa de insetos desapareça a cada ano.

'Apocalipse dos insetos'

A pesquisa se soma a um quadro já preocupante sobre os ecossistemas desses pequenos seres. Na Alemanha, a abundância de insetos voadores em 63 reservas naturais caiu 75% em menos de 30 anos. Nos EUA, o número de besouros diminuiu 83% em 45 anos, e cerca de 15% das espécies de besouros-tigre estão em declínio. Na Europa, as borboletas de pastagens perderam 36% de sua população em apenas uma década.

As populações de insetos enfrentam múltiplas pressões, com a perda de habitat, uso de pesticidas, mudanças climáticas e até a poluição luminosa. Esses fatores que estão esvaziando áreas úmidas, florestas e pastagens em todo o mundo.