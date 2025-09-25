'Apocalipse de insetos': estudo em ilha revela devastação de espécies

Um artigo publicado na revista Science que analisou populações de formigas revelou que, mesmo em ilhas oceânicas isoladas, os impactos ambientais causados por humanos deixam um rastro de destruição para os insetos.
O que aconteceu
Pesquisadores analisaram formigas endêmicas de Fiji e descobriram que 79% das espécies estão em declínio. A tendência começou com a chegada dos humanos há cerca de 3.000 anos e se acelerou nos últimos 300 anos.
As análises foram feitas a partir de genomas de espécimes preservados em museus, permitindo reconstruir a trajetória das populações ao longo de séculos. Com milhares de espécimes analisados, os pesquisadores usaram variações nas sequências de DNA para identificar se as populações de formigas estavam em expansão ou em declínio.
A expansão do comércio global e a introdução da agricultura moderna no local podem estar por trás da queda. "Temos um novo tipo de evidência de algo que suspeitávamos há muito tempo: que as espécies de insetos endêmicas de ilhas remotas estão em declínio", disse Evan Economo, entomologista do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa e coautor do estudo ao "The Guardian".
Por outro lado, o estudo mostrou que espécies recém-chegadas às ilhas estão se expandindo. As endêmicas são as mais vulneráveis às alterações de habitat causadas pela atividade humana.
Perda não se restringe apenas ao "reino das formigas": de forma geral, centenas de milhares de espécies de insetos foram perdidas nos últimos 150 anos. A estimativa é de que entre 1% e 2,5% da biomassa de insetos desapareça a cada ano.
'Apocalipse dos insetos'
A pesquisa se soma a um quadro já preocupante sobre os ecossistemas desses pequenos seres. Na Alemanha, a abundância de insetos voadores em 63 reservas naturais caiu 75% em menos de 30 anos. Nos EUA, o número de besouros diminuiu 83% em 45 anos, e cerca de 15% das espécies de besouros-tigre estão em declínio. Na Europa, as borboletas de pastagens perderam 36% de sua população em apenas uma década.
As populações de insetos enfrentam múltiplas pressões, com a perda de habitat, uso de pesticidas, mudanças climáticas e até a poluição luminosa. Esses fatores que estão esvaziando áreas úmidas, florestas e pastagens em todo o mundo.
O ritmo da perda é tão grande que especialistas falam em um "apocalipse dos insetos". Apesar disso, os dados disponíveis ainda são escassos e fragmentados. "Há uma preocupação global com o 'apocalipse dos insetos', mas há muita incerteza e debate sobre o que realmente está acontecendo", disse Economo ao jornal britânico.
Segundo o pesquisador, ainda não há respostas definitivas sobre o cenário. "Precisamos observar insetos em mais lugares, com mais métodos, para entender o que está acontecendo com insetos e outros invertebrados", afirmou ele.
Insetos em ilhas oceânicas são termômetro do impacto humano
As ilhas oceânicas funcionam como laboratórios naturais para entender a ação humana sobre a biodiversidade. Espécies endêmicas, que evoluíram isoladas por milhares de anos, são extremamente sensíveis a mudanças ambientais.
Os cientistas destacam que o declínio observado em Fiji reflete um padrão mais amplo. "Ilhas oceânicas remotas como Galápagos, Havaí e Fiji abrigam espécies que evoluíram isoladamente e muitas vezes apresentam diferenças espetaculares em relação aos seus parentes continentais", disse Economo ao The Guardian.
