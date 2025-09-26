Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

Alta pode estar relacionada à urbanização, ao descarte inadequado de lixo e às mudanças climáticas. Para a pesquisadora Manuela Pucca, esses números revelam "uma silenciosa e crescente crise de saúde pública no Brasil".

Onde eles se escondem? Segundo o Instituto Butantan, os escorpiões "preferem locais quentes e úmidos e necessitam de quatro elementos para sobreviver: alimento, água, abrigo e acesso". O lixo e as baratas, seu principal alimento, facilitam a infestação. O Ministério da Saúde confirma que ralos, frestas, entulhos e pilhas de madeira são abrigos ideais.

É importante fazer o controle e ter os cuidados necessários porque nós não conseguimos e nem podemos eliminar esses animais da natureza e dos meios urbanos. Os escorpiões desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico como predadores de outros seres vivos e devem ser preservados, mas medidas preventivas devem ser tomadas para evitar a proliferação no meio urbano e os acidentes Denise Maria Candido, bióloga do Instituto Butantan, em comunicado

O escorpião amarelo, cujo nome científico é Tityus serrulatus, é a que possui maior dificuldade de controle Imagem: Hanrrikson de Andrade/UOL

Sinais de presença de escorpiões em casa

Esses animais são noturnos e raramente vistos durante o dia, mas deixam pistas. A Agência de Notícias do Governo de SP explica que eles trocam de pele várias vezes até a fase adulta; as carapaças podem ficar em cantos úmidos. A Unesp detalha que uma única fêmea de Tityus serrulatus pode gerar 20 a 25 filhotes por ninhada, duas vezes ao ano. Ver um filhote é sinal de ninho ativo.