Dragão azul venenoso ressurge no litoral e Espanha aciona bandeira vermelha

Um fenômeno raro chamou a atenção no litoral espanhol no último mês. Pequenos dragões azuis (Glaucus atlanticus), uma espécie de lesma marinha, apareceram primeiro em Guardamar del Segura, na província de Alicante, e logo foram vistos em Santa Bárbara, Lanzarote, Valência e até em Maiorca.

O que aconteceu

As autoridades ergueram bandeiras de alerta, suspenderam temporariamente o banho e reforçaram a vigilância. A prefeitura de Guardamar informou que a operação especial durou de 20 a 23 de agosto e que nenhum incidente foi registrado.

O prefeito José Luis Sáez fez uma recomendação à população. "Se houver contato, lave com água salgada e procure um posto de primeiros socorros ou um centro de saúde. Esses exemplares são venenosos e a picada provoca náusea, dor e vômito". Ele alertou ainda para não tocar no animal, "nem mesmo com luvas", e pediu que banhistas avisem salva-vidas ou a polícia em caso de nova aparição.