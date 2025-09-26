Dragão azul venenoso ressurge no litoral e Espanha aciona bandeira vermelha

Um fenômeno raro chamou a atenção no litoral espanhol no último mês. Pequenos dragões azuis (Glaucus atlanticus), uma espécie de lesma marinha, apareceram primeiro em Guardamar del Segura, na província de Alicante, e logo foram vistos em Santa Bárbara, Lanzarote, Valência e até em Maiorca.
O que aconteceu
As autoridades ergueram bandeiras de alerta, suspenderam temporariamente o banho e reforçaram a vigilância. A prefeitura de Guardamar informou que a operação especial durou de 20 a 23 de agosto e que nenhum incidente foi registrado.
O prefeito José Luis Sáez fez uma recomendação à população. "Se houver contato, lave com água salgada e procure um posto de primeiros socorros ou um centro de saúde. Esses exemplares são venenosos e a picada provoca náusea, dor e vômito". Ele alertou ainda para não tocar no animal, "nem mesmo com luvas", e pediu que banhistas avisem salva-vidas ou a polícia em caso de nova aparição.
Aparência impressiona
O dragão azul impressiona pela aparência e pelo modo de vida. "Possui três pares de apêndices pontiagudos que se abrem como asas e diminuem de tamanho ao longo do corpo, criando a aparência de um ser em voo", explicou o órgão Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), dos Estados Unidos.
Ele flutua de costas, com a parte azul brilhante voltada para o céu, camuflando-se contra aves predadoras, enquanto o lado prateado, voltado para baixo, se mistura com a superfície iluminada do mar Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), dos Estados Unidos
Predador venenoso: mesmo medindo apenas 3 a 4 centímetros, é um predador eficiente. "Esses tentáculos, chamados cerata, guardam células urticantes altamente venenosas, usadas para caçar e se defender", destaca o BOEM. Ele se alimenta de espécies como a caravela-portuguesa e acumula as toxinas, aumentando a potência do veneno.
São lesões leves e excepcionais; não se comparam às provocadas pela caravela-portuguesa, da qual o dragão azul se alimenta e que possui um número muito maior de células urticantes em seus longos tentáculos Juan Lucas Cervera, biólogo da Universidade de Cádiz, ao El País
Biólogo diz que fechar praias por três ou quatro exemplares é um "exagero". No entanto, reconhece que a presença da espécie ainda é pouco comum no Mediterrâneo. Por enquanto, a recomendação segue a mesma: em caso de avistamento, manter distância e avisar as autoridades.
