Lewis Hamilton perde Roscoe: como lidar com morte de um animal de estimação

A morte de um animal de estimação pode causar dor intensa, semelhante à perda de um familiar. O caso recente do heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que anunciou a morte de seu buldogue inglês Roscoe, reacendeu o tema nos últimos dias.
"Depois de quatro dias em suporte de vida, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o último instante", escreveu Hamilton em seu Instagram, reforçando o vínculo profundo que compartilhava com o pet.
A dor é real e legítima
Para a psicóloga Êdela Aparecida Nicoletti, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental e Terapia Comportamental Dialética, a perda de um pet provoca reações emocionais intensas.
Pessoas mais sensíveis ou com histórico de perdas podem ter reações mais intensas. A idade também influencia na forma de elaborar o luto: crianças podem ter dificuldade em compreender a irreversibilidade da morte, enquanto idosos podem vivenciar a perda como mais um rompimento significativo em uma fase de maior vulnerabilidade.
"Muitas vezes a dor se aproxima da perda de um familiar, porque esses animais fazem parte do nosso dia a dia e da nossa história. É comum sentir tristeza intensa, choro frequente, vazio na rotina e até sintomas físicos, como aperto no peito. Além disso, muitas pessoas relatam culpa e dificuldade em lidar com o silêncio da casa", explica.
Apoio emocional e rituais ajudam na superação
A minimização da dor por amigos ou familiares pode dificultar a recuperação. "Comentários como 'era só um bichinho' geram o que chamamos de luto não reconhecido. Isso pode levar ao isolamento e prolongar o sofrimento. Validar a dor é essencial para vivê-la de forma saudável", afirma Nicoletti.
Buscar apoio é fundamental. Amigos, grupos de apoio, terapia presencial ou online oferecem espaço seguro para expressar sentimentos. Rituais simbólicos, como guardar objetos de lembrança, escrever cartas de despedida ou criar espaços de homenagem em casa, ajudam a dar sentido à perda.
Nicoletti reforça: "Esses gestos transformam a ausência em memória afetiva, criando pontes entre presença e ausência".
Vínculo e rituais de despedida
Cada pessoa lida de forma diferente com a perda de um pet. Segundo a especialista, o vínculo emocional é o fator mais determinante.
"Quanto mais o animal fazia parte da vida prática e emocional do tutor, mais intensa será a dor. A personalidade e a idade também influenciam: crianças podem ter dificuldade em compreender a irreversibilidade da morte, enquanto idosos sentem a perda de forma mais significativa", destaca a psicóloga.
Rituais de despedida têm função terapêutica comprovada. Eles oferecem um espaço simbólico para marcar a perda, honrar a memória do pet e permitir que o sofrimento se transforme em afeto guardado. Participar de cerimônias, realizar cremações ou escrever mensagens de homenagem ajuda a preservar o vínculo e lidar melhor com o luto.
O caso de Roscoe reforça que a dor pela perda de um animal de estimação é legítima. Mais do que enfrentar a ausência, o luto envolve reconhecer a importância do vínculo, permitir-se sentir e buscar apoio para atravessar esse momento difícil, preservando o amor e a memória do pet.
