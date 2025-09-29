Lewis Hamilton perde Roscoe: como lidar com morte de um animal de estimação

Pessoas mais sensíveis ou com histórico de perdas podem ter reações mais intensas. A idade também influencia na forma de elaborar o luto: crianças podem ter dificuldade em compreender a irreversibilidade da morte, enquanto idosos podem vivenciar a perda como mais um rompimento significativo em uma fase de maior vulnerabilidade.

"Muitas vezes a dor se aproxima da perda de um familiar, porque esses animais fazem parte do nosso dia a dia e da nossa história. É comum sentir tristeza intensa, choro frequente, vazio na rotina e até sintomas físicos, como aperto no peito. Além disso, muitas pessoas relatam culpa e dificuldade em lidar com o silêncio da casa", explica.

Apoio emocional e rituais ajudam na superação

A minimização da dor por amigos ou familiares pode dificultar a recuperação. "Comentários como 'era só um bichinho' geram o que chamamos de luto não reconhecido. Isso pode levar ao isolamento e prolongar o sofrimento. Validar a dor é essencial para vivê-la de forma saudável", afirma Nicoletti.

Buscar apoio é fundamental. Amigos, grupos de apoio, terapia presencial ou online oferecem espaço seguro para expressar sentimentos. Rituais simbólicos, como guardar objetos de lembrança, escrever cartas de despedida ou criar espaços de homenagem em casa, ajudam a dar sentido à perda.

Nicoletti reforça: "Esses gestos transformam a ausência em memória afetiva, criando pontes entre presença e ausência".