Dragão azul que alertou a Espanha já surgiu no Brasil; conheça a espécie

No último mês, algumas praias espanholas precisaram ser interditadas após a chegada de uma criatura conhecida como dragão-azul (Glaucus atlanticus). A espécie surpreendeu banhistas ao aparecer em águas rasas. A orientação das autoridades foi clara: não tocar, mesmo em animais aparentemente mortos.

Detalhes da espécie

Com apenas 3 centímetros de comprimento, o dragão-azul chama atenção pela coloração intensa. Seu corpo exibe listras azul-claras e azul-escuras, enquanto três pares de apêndices se abrem como asas. O resultado é uma aparência quase mítica.

Segundo o Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), o animal flutua de costas na superfície do oceano. O lado azul camufla-se contra predadores aéreos, enquanto o dorso prateado se mistura ao brilho da água visto de baixo.