Dragão azul que alertou a Espanha já surgiu no Brasil; conheça a espécie

Colaboração para o UOL
O dragão azul, ou lesma do mar, é conhecido por armazenar veneno em seu corpo contra seus predadores
O dragão azul, ou lesma do mar, é conhecido por armazenar veneno em seu corpo contra seus predadores Imagem: Reprodução/Redes Sociais

No último mês, algumas praias espanholas precisaram ser interditadas após a chegada de uma criatura conhecida como dragão-azul (Glaucus atlanticus). A espécie surpreendeu banhistas ao aparecer em águas rasas. A orientação das autoridades foi clara: não tocar, mesmo em animais aparentemente mortos.

Detalhes da espécie

Com apenas 3 centímetros de comprimento, o dragão-azul chama atenção pela coloração intensa. Seu corpo exibe listras azul-claras e azul-escuras, enquanto três pares de apêndices se abrem como asas. O resultado é uma aparência quase mítica.

Segundo o Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), o animal flutua de costas na superfície do oceano. O lado azul camufla-se contra predadores aéreos, enquanto o dorso prateado se mistura ao brilho da água visto de baixo.

O dragão-azul não produz toxinas próprias. Ele se alimenta de organismos venenosos, como a caravela-portuguesa (Physalia physalis). Ao devorar sua presa, armazena as células urticantes em estruturas chamadas ceratas, em doses ainda mais potentes.

Isso é o que os torna tão perigosos, já que podem liberar as células urticantes de uma só vez. A intensidade pode ser até três vezes maior que a de uma caravela-portuguesa Jace Tunnell, diretor do Harte Research Institute, em entrevista à BBC

O dragão azul é um molusco hermafrodita e predador de caravelas e águas vivas
O dragão azul é um molusco hermafrodita e predador de caravelas e águas vivas Imagem: Arquivo Pessoal/Dalma Mesquita Ferreira

A espécie conta com uma proteção extra: uma camada de muco impede que seja atingida pelo veneno enquanto ataca. Além disso, possui dentes serrilhados e discos endurecidos no estômago, que reforçam essa defesa.

Queimaduras e riscos

O contato com um dragão-azul pode provocar dor imediata e queimaduras na pele. O BOEM alerta que, mesmo mortos, os exemplares mantêm as toxinas ativas. Há relatos de bolhas, reações alérgicas, náuseas e até dificuldade respiratória após acidentes. Médicos recomendam evitar qualquer contato e procurar atendimento imediato em caso de ferroada.

O Glaucus atlanticus é encontrado em águas tropicais e temperadas do Atlântico, Pacífico e Índico. De acordo com o BOEM, já chegou às costas da Austrália, da África do Sul e, em 2022, foi registrado até no Golfo do Texas. O avanço estaria ligado ao aumento da temperatura do mar e às mudanças nas correntes oceânicas.

Glaucus atlanticus foi encontrado na Praia do Guaraú, em Peruíbe (SP) em 2025
Glaucus atlanticus foi encontrado na Praia do Guaraú, em Peruíbe (SP) em 2025 Imagem: Gemany Caetano

Reprodução curiosa: o dragão-azul é hermafrodita, mas ainda assim precisa de um parceiro para reproduzir. Após o acasalamento, cada indivíduo deposita de 16 a 20 ovos em pedaços de madeira, carcaças ou detritos flutuantes. Os filhotes nascem em poucos dias e seguem o mesmo ciclo de vida.

Perigo nas praias

Apesar do tamanho reduzido, o encontro com a espécie pode ser arriscado. O BOEM lembra que até mesmo um exemplar morto pode causar queimaduras dolorosas. Quando vários se juntam em grupos, chamadas "frotas azuis", aumentam as chances de encalhe nas praias. A recomendação dos cientistas é simples: admirar à distância e nunca tentar tocar.

No Brasil, já houve registros do dragão-azul em diferentes estados, como São Paulo, Pernambuco, Bahia e Santa Catarina. Os casos reforçam o alerta das autoridades: mesmo que o animal pareça inofensivo, não deve ser manuseado em hipótese alguma.

Pequenos exemplares da espécie surgiram na Espanha e provocaram alerta do governo no último mês. Eles foram vistos primeiro em Guardamar del Segura, na província de Alicante, e depois em Santa Bárbara, Lanzarote, Valência e até em Maiorca.

As autoridades ergueram bandeiras de alerta, suspenderam temporariamente o banho e reforçaram a vigilância. A prefeitura de Guardamar informou que a operação especial durou de 20 a 23 de agosto e que nenhum incidente foi registrado.

O prefeito José Luis Sáez fez uma recomendação à população. "Se houver contato, lave com água salgada e procure um posto de primeiros socorros ou um centro de saúde. Esses exemplares são venenosos e a picada provoca náusea, dor e vômito". Ele alertou ainda para não tocar no animal, "nem mesmo com luvas", e pediu que banhistas avisem salva-vidas ou a polícia em caso de nova aparição.

Alerta do governo espanhol sobre dragões azuis
Alerta do governo espanhol sobre dragões azuis Imagem: Divulgação/Policía Local Guardamar

