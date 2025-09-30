Dragão azul que alertou a Espanha já surgiu no Brasil; conheça a espécie

No último mês, algumas praias espanholas precisaram ser interditadas após a chegada de uma criatura conhecida como dragão-azul (Glaucus atlanticus). A espécie surpreendeu banhistas ao aparecer em águas rasas. A orientação das autoridades foi clara: não tocar, mesmo em animais aparentemente mortos.
Detalhes da espécie
Com apenas 3 centímetros de comprimento, o dragão-azul chama atenção pela coloração intensa. Seu corpo exibe listras azul-claras e azul-escuras, enquanto três pares de apêndices se abrem como asas. O resultado é uma aparência quase mítica.
Segundo o Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), o animal flutua de costas na superfície do oceano. O lado azul camufla-se contra predadores aéreos, enquanto o dorso prateado se mistura ao brilho da água visto de baixo.
O dragão-azul não produz toxinas próprias. Ele se alimenta de organismos venenosos, como a caravela-portuguesa (Physalia physalis). Ao devorar sua presa, armazena as células urticantes em estruturas chamadas ceratas, em doses ainda mais potentes.
Isso é o que os torna tão perigosos, já que podem liberar as células urticantes de uma só vez. A intensidade pode ser até três vezes maior que a de uma caravela-portuguesa Jace Tunnell, diretor do Harte Research Institute, em entrevista à BBC
A espécie conta com uma proteção extra: uma camada de muco impede que seja atingida pelo veneno enquanto ataca. Além disso, possui dentes serrilhados e discos endurecidos no estômago, que reforçam essa defesa.
Queimaduras e riscos
O contato com um dragão-azul pode provocar dor imediata e queimaduras na pele. O BOEM alerta que, mesmo mortos, os exemplares mantêm as toxinas ativas. Há relatos de bolhas, reações alérgicas, náuseas e até dificuldade respiratória após acidentes. Médicos recomendam evitar qualquer contato e procurar atendimento imediato em caso de ferroada.
O Glaucus atlanticus é encontrado em águas tropicais e temperadas do Atlântico, Pacífico e Índico. De acordo com o BOEM, já chegou às costas da Austrália, da África do Sul e, em 2022, foi registrado até no Golfo do Texas. O avanço estaria ligado ao aumento da temperatura do mar e às mudanças nas correntes oceânicas.
Reprodução curiosa: o dragão-azul é hermafrodita, mas ainda assim precisa de um parceiro para reproduzir. Após o acasalamento, cada indivíduo deposita de 16 a 20 ovos em pedaços de madeira, carcaças ou detritos flutuantes. Os filhotes nascem em poucos dias e seguem o mesmo ciclo de vida.
Perigo nas praias
Apesar do tamanho reduzido, o encontro com a espécie pode ser arriscado. O BOEM lembra que até mesmo um exemplar morto pode causar queimaduras dolorosas. Quando vários se juntam em grupos, chamadas "frotas azuis", aumentam as chances de encalhe nas praias. A recomendação dos cientistas é simples: admirar à distância e nunca tentar tocar.
No Brasil, já houve registros do dragão-azul em diferentes estados, como São Paulo, Pernambuco, Bahia e Santa Catarina. Os casos reforçam o alerta das autoridades: mesmo que o animal pareça inofensivo, não deve ser manuseado em hipótese alguma.
Pequenos exemplares da espécie surgiram na Espanha e provocaram alerta do governo no último mês. Eles foram vistos primeiro em Guardamar del Segura, na província de Alicante, e depois em Santa Bárbara, Lanzarote, Valência e até em Maiorca.
As autoridades ergueram bandeiras de alerta, suspenderam temporariamente o banho e reforçaram a vigilância. A prefeitura de Guardamar informou que a operação especial durou de 20 a 23 de agosto e que nenhum incidente foi registrado.
O prefeito José Luis Sáez fez uma recomendação à população. "Se houver contato, lave com água salgada e procure um posto de primeiros socorros ou um centro de saúde. Esses exemplares são venenosos e a picada provoca náusea, dor e vômito". Ele alertou ainda para não tocar no animal, "nem mesmo com luvas", e pediu que banhistas avisem salva-vidas ou a polícia em caso de nova aparição.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.