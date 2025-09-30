Urso-gato foge, fica 4 dias fora e reaparece em zoológico na Inglaterra

Durante quatro dias, um zoológico na Península de Hoo, em Kent, Inglaterra, viveu uma mistura de tensão e suspense. O motivo: a fuga de Suki, uma fêmea de binturong — animal raro conhecido como "urso-gato" por sua aparência exótica e hábitos peculiares. As informações são da emissora britânica ITV.

O que aconteceu

A ausência do animal foi notada nas rondas matinais de quinta-feira, 25 de setembro, quando os tratadores perceberam que o recinto estava vazio. A partir daí, começou uma busca intensa, que envolveu funcionários, voluntários e até drones equipados com sensores de calor. Nada, no entanto, parecia levar ao paradeiro do animal.

A reviravolta veio na manhã de segunda-feira, 29. Atraída por comida deixada estrategicamente pelos cuidadores, Suki simplesmente reapareceu sozinha no zoológico, como se nada tivesse acontecido.