Urso-gato foge, fica 4 dias fora e reaparece em zoológico na Inglaterra

Durante quatro dias, um zoológico na Península de Hoo, em Kent, Inglaterra, viveu uma mistura de tensão e suspense. O motivo: a fuga de Suki, uma fêmea de binturong — animal raro conhecido como "urso-gato" por sua aparência exótica e hábitos peculiares. As informações são da emissora britânica ITV.
O que aconteceu
A ausência do animal foi notada nas rondas matinais de quinta-feira, 25 de setembro, quando os tratadores perceberam que o recinto estava vazio. A partir daí, começou uma busca intensa, que envolveu funcionários, voluntários e até drones equipados com sensores de calor. Nada, no entanto, parecia levar ao paradeiro do animal.
A reviravolta veio na manhã de segunda-feira, 29. Atraída por comida deixada estrategicamente pelos cuidadores, Suki simplesmente reapareceu sozinha no zoológico, como se nada tivesse acontecido.
De acordo com a equipe, ela escalou o muro do recinto para escapar e, quatro dias depois, voltou. Embora ninguém saiba ao certo onde ela passou esse tempo, a suspeita é de que tenha explorado a floresta vizinha. Após seu retorno, Suki foi examinada por um veterinário e rapidamente se reencontrou com sua irmã, Kiki.
Enquanto isso, o zoológico fez questão de pedir ao público que não tentasse capturá-la ou se aproximar caso fosse vista na área. A cautela tem motivo: apesar do apelido simpático, os binturongs são animais silvestres e precisam de cuidados específicos.
A operação de resgate mobilizou caminhadas noturnas com lanternas, binóculos e câmeras. Grupos especializados em buscas, como o Drone SAR for Lost Dogs UK, o Superhounds e o Kent Search and Rescue, foram essenciais no processo. Originários do sul e sudeste da Ásia, os binturongs estão listados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), devido à redução contínua de sua população.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.