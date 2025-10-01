Três 'viajantes especiais' ganharam uma carona discreta em avião para SP

Três micos-leões-dourados ganharam um novo destino em 24 de setembro. Eles foram transportados de Ilhéus (BA) para o Zoológico de São Paulo em um voo da Latam, dentro do programa Avião Solidário.
O que aconteceu
Animais chegaram ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) da BAMIN em condições críticas. Um macho havia sido resgatado em Una, debilitado e com dificuldades para se mover.
Uma fêmea adulta foi encaminhada pelo ICMBio em julho, com trauma cranioencefálico grave. Outro macho também sofria de TCE e tetraparesia. Após meses de tratamento, todos foram considerados aptos para integrar o programa de conservação ex situ do Zoológico de São Paulo.
Segundo a analista de meio ambiente da BAMIN, Bárbara Buss, cada recuperação tem impacto direto na preservação da espécie. "Trabalhar pela recuperação de um animal ameaçado é dar a ele uma nova chance, mas também é preservar uma parte essencial do patrimônio natural da Bahia e do Brasil", afirmou em nota da empresa.
A transferência aérea encurtou o trajeto, que por terra duraria mais de 20 horas. O voo direto de Ilhéus a Guarulhos teve pouco mais de duas horas. A agilidade foi garantida pelo programa Avião Solidário, operado pela LATAM Cargo, que desde sua criação já transportou milhares de animais e toneladas de doações.
Símbolo de Ilhéus
O mico-leão-da-cara-dourada é endêmico da Mata Atlântica e está ameaçado de extinção. Em 2024, a cidade de Ilhéus adotou a espécie como símbolo municipal, reforçando a importância local de sua preservação. A ação teve apoio do ICMBio, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) e da Rede Integrada de Proteção aos Animais Silvestres (RIPAS).
Esses três micos-leões-da-cara-dourada simbolizam a força da cooperação entre órgãos ambientais e parceiros privados em prol da biodiversidade Para Bárbara Buss, analista de meio ambiente da BAMIN, ao site do IBRAM
