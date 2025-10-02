Afinal, os peixes sentem sede e bebem água? A ciência responde

Quando pensamos em sede, logo lembramos de um copo d'água. Mas e os peixes, que vivem imersos na água o tempo todo? Será que eles também sentem sede? A resposta surpreende: sim, eles precisam lidar com a falta ou o excesso de água em seus corpos. Tudo depende se vivem no mar ou em rios e lagos.

Entenda

A ciência explica que a relação dos peixes com a água vai muito além do que os olhos podem ver. O equilíbrio entre sais e líquidos dentro do organismo é essencial para a sobrevivência. Esse processo, conhecido como osmose, faz com que cada espécie desenvolva estratégias únicas. Algumas bebem água sem parar, outras praticamente não bebem nada e urinam o tempo todo.

Tudo passa pela osmose, processo em que a água atravessa a membrana celular em busca de equilíbrio. "É preciso pensar em um peixe como uma espécie de barco com vazamentos na água. Há constantemente um movimento de água ou de sais entre o corpo do peixe e o ambiente externo", explicou Tim Grabowski, biólogo marinho da Universidade do Havaí, em entrevista à Live Science.