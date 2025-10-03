5 esconderijos da aranha-marrom dentro de casa que exigem atenção

A aranha-marrom é um dos aracnídeos mais perigosos encontrados em áreas urbanas do Brasil. O Ministério da Saúde registrou mais de 43 mil acidentes com aranhas em 2023, sendo a aranha-marrom uma das principais envolvidas. O Sul do país concentra mais da metade das ocorrências, com destaque para o Paraná.

Também conhecida como aranha-violino, por causa do desenho no abdômen que lembra o instrumento, pertence ao gênero Loxosceles. Apesar do tamanho pequeno (cerca de 3 a 4 cm), seu veneno pode provocar lesões graves, necrose e até complicações fatais.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, apenas três grupos de aranhas são considerados de importância médica no país: armadeira (Phoneutria), viúva-negra (Latrodectus) e a aranha-marrom.