Meio Ambiente

5 esconderijos da aranha-marrom dentro de casa que exigem atenção

Colaboração para o UOL
A aranha-marrom é bem mais comum nos meses mais quentes do ano
A aranha-marrom é bem mais comum nos meses mais quentes do ano Imagem: Rogério Machado/arquivo SMCS

A aranha-marrom é um dos aracnídeos mais perigosos encontrados em áreas urbanas do Brasil. O Ministério da Saúde registrou mais de 43 mil acidentes com aranhas em 2023, sendo a aranha-marrom uma das principais envolvidas. O Sul do país concentra mais da metade das ocorrências, com destaque para o Paraná.

Também conhecida como aranha-violino, por causa do desenho no abdômen que lembra o instrumento, pertence ao gênero Loxosceles. Apesar do tamanho pequeno (cerca de 3 a 4 cm), seu veneno pode provocar lesões graves, necrose e até complicações fatais.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, apenas três grupos de aranhas são considerados de importância médica no país: armadeira (Phoneutria), viúva-negra (Latrodectus) e a aranha-marrom.

Onde a aranha-marrom se esconde

A espécie prefere locais escuros, secos e pouco movimentados. Costuma se abrigar em:

  1. roupas
  2. sapatos
  3. atrás de quadros e móveis;
  4. itens de construção, como telhas, tijolos e madeiras;
  5. dentro de armários e depósitos.

A aranha-marrom gosta de lugares escondidos, escuros, quentes e secos, principalmente locais com pouca movimentação, como em estantes, armários com caixas e materiais com pouco uso Alcides Oliveira, diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba

Aranha-marrom (Loxosceles spp.)
Aranha-marrom (Loxosceles spp.) Imagem: Philipe de Liz Pereira/Wikimedia Commons

Como evitar a presença da aranha-marrom

A prevenção depende de cuidados simples no dia a dia. O Ministério da Saúde faz as seguintes recomendações:

Mantenha jardins e quintais limpos;

Evite o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico, material de construção nas proximidades das casas;

Evite folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras) junto a paredes e muros das casas;

Limpe periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois metros junto das casas;

Sacuda roupas e sapatos antes de usá-los;

Vede frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos entre o forro e paredes, consertar rodapés despregados, colocar soleiras nas portas e telas nas janelas. Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques;

Afaste as camas e os berços das paredes. Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão;

Inspecione sapatos e tênis antes de calçá-los

Como diferenciar picada de inseto e de aranha-marrom

A picada da aranha-marrom muitas vezes passa despercebida. A dor é discreta nas primeiras horas. Depois surgem sinais como:

lesão pálida ou arroxeada com vermelhidão ao redor

evolução para necrose em alguns casos

urina escura, palidez e pele amarelada em quadros graves

Quando ocorre inchaço ou dor persistente que só progride, o ideal é buscar atendimento médico, especialmente se começar a ter sintomas sistêmicos, como mal-estar, náuseas, vômitos e manchas na pele Roberta de Oliveira Piorelli, médica do Hospital Vital Brazil, em nota do Instituto Butantan

Instituto Butantan produziu soro contra aranha-marrom
Instituto Butantan produziu soro contra aranha-marrom Imagem: Venilton Kuchler/Arquivo SESA

Tratamento para humanos

O tratamento deve ser imediato. Segundo o Ministério da Saúde, :

Procure atendimento médico imediatamente;

Fotografe ou informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo de animal, cor, tamanho;

Se possível, e caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lave o local da picada com água e sabão;

Compressas mornas podem ajudar a aliviar a dor;

Procure a unidade médica mais próxima

O soro antiaracnídico, produzido pelo Instituto Butantan e distribuído pelo SUS, é indicado para casos graves, principalmente quando há necrose ou sinais de hemólise. "Geralmente as picadas com a aranha-marrom ocorrem quando ela se esconde entre as roupas nos armários ou enquanto se deslocam nos tetos durante a noite e caem em cima da cama de pessoas que estão dormindo", diz Antonio Brescovit, pesquisador do Instituto Butantan.

Acidentes em pets

Cães e gatos também podem ser vítimas. No caso da aranha-marrom, os sinais mais comuns são ferida com necrose, sangue na urina e urina escura. Não existe soro veterinário. O tratamento é feito de forma sintomática, com acompanhamento de um médico veterinário.

De acordo com orientação do Instituto Butantan, os animais podem ainda apresentar inchaço, dor intensa e dificuldade para se movimentar. Em casos graves, há risco de alterações cardíacas e respiratórias.

