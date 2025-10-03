Solo do Irã afunda em ritmo alarmante todo ano e ameaça milhões, diz estudo

O solo iraniano está afundando em ritmo considerado um dos mais rápidos do mundo, com áreas registrando subsidência —afundamento lento— que ultrapassa 30 centímetros ao ano.

O que aconteceu

Fenômeno ameaça cidades como Teerã, Isfahan, Shiraz e Mashhad, além de colocar em risco patrimônios históricos e milhões de habitantes. Ele é provocado pela exploração excessiva de aquíferos. A constatação vem de um estudo publicado no Journal of Geophysical Research: Solid Earth, de agosto deste ano.

Pesquisadores mapearam mais de 100 áreas em subsidência entre 2014 e 2022. O levantamento da Universidade de Leeds, na Inglaterra, foi feito com satélites da Agência Espacial Europeia e identificou 106 regiões afetadas, cobrindo 31,4 mil km².