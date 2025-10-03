Solo do Irã afunda em ritmo alarmante todo ano e ameaça milhões, diz estudo

O solo iraniano está afundando em ritmo considerado um dos mais rápidos do mundo, com áreas registrando subsidência —afundamento lento— que ultrapassa 30 centímetros ao ano.
O que aconteceu
Fenômeno ameaça cidades como Teerã, Isfahan, Shiraz e Mashhad, além de colocar em risco patrimônios históricos e milhões de habitantes. Ele é provocado pela exploração excessiva de aquíferos. A constatação vem de um estudo publicado no Journal of Geophysical Research: Solid Earth, de agosto deste ano.
Pesquisadores mapearam mais de 100 áreas em subsidência entre 2014 e 2022. O levantamento da Universidade de Leeds, na Inglaterra, foi feito com satélites da Agência Espacial Europeia e identificou 106 regiões afetadas, cobrindo 31,4 mil km².
Solo da cidade de Rafsanjan cede até 34 centímetros por ano, acumulando 13 metros em uma década. O caso mais grave foi registrado no centro do país, com impacto direto em plantações de pistache que dependem de irrigação intensa.
Bairros de Teerã afundam até 31 centímetros ao ano, segundo o Centro Nacional de Cartografia. O jornal Tehran Times informou que a capital é um dos pontos mais críticos, com riscos para milhões de moradores.
Por que o solo está cedendo
A exploração intensiva de aquíferos responde por 77% dos casos graves de subsidência. O site Live Science destacou que agricultura e irrigação são os principais fatores do afundamento acelerado.
Irã depende em mais de 60% de águas subterrâneas para abastecimento urbano e agrícola. Segundo o Tehran Times, a extração saltou de 10 m³/s em 2020 para 17,5 m³/s em 2023, caindo para 14,5 m³/s em 2024, ainda em níveis críticos.
Chuvas 60% abaixo da média agravaram a crise hídrica no último período chuvoso. O dado foi confirmado pelo Ministério de Energia iraniano.
Especialistas afirmam que a subsidência é irreversível e elimina a capacidade de armazenar água. O geofísico Manoochehr Shirzaei, da Virginia Tech, disse ao Live Science que cada metro perdido representa uma perda permanente nos aquíferos.
Impactos já são sentidos
Mais de 650 mil pessoas vivem em áreas de alto perigo imediato de afundamento. A estimativa foi divulgada pelo estudo internacional publicado no Journal of Geophysical Research.
Estradas rachadas, casas fissuradas e mesquitas inclinadas já afetam a vida em Teerã. A capital, com mais de 15 milhões de habitantes, concentra os maiores prejuízos urbanos da subsidência.
Aeroporto Internacional Imam Khomeini afunda cerca de 5 centímetros por ano. O GFZ German Research Center for Geosciences confirmou que até a principal infraestrutura aérea do país está em risco.
Persépolis e outros patrimônios históricos enfrentam risco de colapso. O Tehran Times destacou que até as ruínas da antiga capital persa, reconhecida pela Unesco, estão sob ameaça direta.
O presidente Masoud Pezeshkian propôs transferir a capital devido à insustentabilidade ambiental de Teerã. Em 2024, ele defendeu levar o centro político e econômico do país para o sul, próximo ao Golfo Pérsico, conforme o Tehran Times.
Cidades do México, da China e da Califórnia também afundam, mas o caso iraniano é mais grave. Francesca Cigna, do Instituto de Ciências Atmosféricas e Clima de Roma, explicou ao Live Science que o caso do Irã combina risco hídrico, ameaça urbana e perda cultural sem precedentes.
