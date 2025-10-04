'Cemitério' de 147 naufrágios da 1ª Guerra vira santuário ecológico nos EUA

O cemitério de 147 navios naufragados que cruzavam o Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial se tornou um novo santuário ecológico no estado americano de Maryland, descobriram cientistas da Universidade Duke. O achado, feito com o auxílio de drones, foi publicado no periódico Scientific Data, do grupo Nature.
Vida aquática e vegetação agora dominam aquela que é conhecida como a "Frota Fantasma de Mallows Bay", revelaram imagens capturadas com drones. Com o passar do tempo, alguns ficaram soterrados pelos sedimentos na água, enquanto outros flutuaram e agora puderam ser localizados.
Tenho certeza de que isso foi, de muitas maneiras, ambientalmente catastrófico quando aconteceu. Mas a vida [marinha] tem tanta força que apenas pegou os navios e os tornou dela. David Johnston, biólogo marinho e co-autor do estudo, à revista Scientific American.
Cientistas encontraram pássaros, como a água-pescadora, fazendo ninhos nas ruínas, além de algas e árvores cobrindo ou atravessando os navios. Elas se tornam um local para peixes se alimentarem. O fato de a área ser relativamente deserta, sem pesca predatória, pode ter contribuído para o florescimento de pequenos ecossistemas inteiros dentro ou ao redor das embarcações.
O rio Potomac deságua na Baía de Chesapeake, ligada ao Oceano Atlântico; esta característica traz lodo para Mallows com as marés altas e o acúmulo dele se torna solo fértil para sementes deixadas por animais. Pássaros e pequenos mamíferos criaram assim "pequenas hortas". "É uma espiral positiva: você cria uma estrutura, animais usam e, ao fazê-lo, trazem sementes de outras plantas, que por sua vez crescem", explicou Johnston à revista.
Descoberta aconteceu "por acaso"; cientistas de Duke receberam há nove anos o financiamento para construir um centro de drones e estudar ecossistemas costeiros, mas escolheram seu ponto de partida no Google Earth. Ao pesquisarem o local, eles encontraram "um padrão estranho" via satélite criado por alguns dos navios, mas não tinham ideia do que a natureza tinha feito com o cemitério de navios.
Na época, a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em inglês) estudava tornar a Baía de Mallows um "santuário marinho" pela importância histórica e cultural do local. No entanto, o que parecia ser um reconhecimento e proteção burocrática para o local, se tornou uma realidade após a primeira coleta de dados do time de Johnston, que revelou que Mallows ganhava importância ecológica.
O time de Duke continuou a pesquisa que possibilitou o reconhecimento em 2019 e conseguiu mapear Mallows. Um drone focou em mapear a frota, enquanto outro se dedicou a coletar imagens de cada navio individualmente. Um terceiro ainda coletou filmagens.
As imagens foram "costuradas" para criar um ortomosaico, ou seja, um mapa fotográfico de alta qualidade que dará origem a uma "bola de cristal ecológica" diante das mudanças climáticas. Estes dados servirão de base para uma nova etapa, que investigará como a frota fantasma reage aos efeitos do aumento do nível do mar e das tempestades, e como cada navio naufragado evolui em biodiversidade e funções de seu ecossistema com o aquecimento global.
É possível que o avanço também auxilie o novo projeto do santuário: a NOAA anunciou em 2023 a construção de um centro de visitantes de US$ 5 milhões no local. O mapeamento beneficiaria a navegação na área quando o turismo aumentar.
Cientistas acreditam que pode haver ainda mais vida sob a superfície, com uma grande diversidade de epifauna (vida do fundo do mar) embaixo dos navios. Diversos projetos de pesquisa seguem em andamento na região, mas é possível que este ângulo ainda não tenha sido explorado.
Como o cemitério se formou
A Baía de Mallows, em Maryland, é oficialmente considerada um cemitério de navios há quase duas décadas ao menos. Ela tem a maior frota naufragada do Ocidente, segundo a imprensa especializada americana.
169 navios a vapor foram propositalmente naufragados ali pela Western Marine & Salvage Company em 1929; a Marinha dos EUA não quis assumi-los porque eram feitos de madeira. Durante a guerra, o suprimento de aço e outros metais se tornou escasso. Após o conflito, a frota mercante da U.S. Emergency Fleet Corporation que movimentava suprimentos para o esforço de guerra logo se tornou obsoleta.
