'Cemitério' de 147 naufrágios da 1ª Guerra vira santuário ecológico nos EUA

Cientistas encontraram pássaros, como a água-pescadora, fazendo ninhos nas ruínas, além de algas e árvores cobrindo ou atravessando os navios. Elas se tornam um local para peixes se alimentarem. O fato de a área ser relativamente deserta, sem pesca predatória, pode ter contribuído para o florescimento de pequenos ecossistemas inteiros dentro ou ao redor das embarcações.

Alguns dos navios remanescentes da Frota Fantasma da Baía de Mallows Imagem: Divulgação/Duke Marine Robotics and Remote Sensing Lab

O rio Potomac deságua na Baía de Chesapeake, ligada ao Oceano Atlântico; esta característica traz lodo para Mallows com as marés altas e o acúmulo dele se torna solo fértil para sementes deixadas por animais. Pássaros e pequenos mamíferos criaram assim "pequenas hortas". "É uma espiral positiva: você cria uma estrutura, animais usam e, ao fazê-lo, trazem sementes de outras plantas, que por sua vez crescem", explicou Johnston à revista.

Descoberta aconteceu "por acaso"; cientistas de Duke receberam há nove anos o financiamento para construir um centro de drones e estudar ecossistemas costeiros, mas escolheram seu ponto de partida no Google Earth. Ao pesquisarem o local, eles encontraram "um padrão estranho" via satélite criado por alguns dos navios, mas não tinham ideia do que a natureza tinha feito com o cemitério de navios.

Com boa parte de sua estrutura ainda em madeira, eles se tornaram um ambiente ideal para o surgimento de vida Imagem: Divulgação/Matt McIntosh/NOAA

Na época, a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em inglês) estudava tornar a Baía de Mallows um "santuário marinho" pela importância histórica e cultural do local. No entanto, o que parecia ser um reconhecimento e proteção burocrática para o local, se tornou uma realidade após a primeira coleta de dados do time de Johnston, que revelou que Mallows ganhava importância ecológica.