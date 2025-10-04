Assine UOL
Meio Ambiente

'Cemitério' de 147 naufrágios da 1ª Guerra vira santuário ecológico nos EUA

Colaboração para Nossa
Frota Fantasma da Baía de Mallows, nos EUA
Frota Fantasma da Baía de Mallows, nos EUA Imagem: Divulgação/Duke Marine Robotics and Remote Sensing Lab

O cemitério de 147 navios naufragados que cruzavam o Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial se tornou um novo santuário ecológico no estado americano de Maryland, descobriram cientistas da Universidade Duke. O achado, feito com o auxílio de drones, foi publicado no periódico Scientific Data, do grupo Nature.

O que aconteceu

Vida aquática e vegetação agora dominam aquela que é conhecida como a "Frota Fantasma de Mallows Bay", revelaram imagens capturadas com drones. Com o passar do tempo, alguns ficaram soterrados pelos sedimentos na água, enquanto outros flutuaram e agora puderam ser localizados.

Tenho certeza de que isso foi, de muitas maneiras, ambientalmente catastrófico quando aconteceu. Mas a vida [marinha] tem tanta força que apenas pegou os navios e os tornou dela. David Johnston, biólogo marinho e co-autor do estudo, à revista Scientific American.

Cientistas encontraram pássaros, como a água-pescadora, fazendo ninhos nas ruínas, além de algas e árvores cobrindo ou atravessando os navios. Elas se tornam um local para peixes se alimentarem. O fato de a área ser relativamente deserta, sem pesca predatória, pode ter contribuído para o florescimento de pequenos ecossistemas inteiros dentro ou ao redor das embarcações.

Alguns dos navios remanescentes da Frota Fantasma da Baía de Mallows
Alguns dos navios remanescentes da Frota Fantasma da Baía de Mallows Imagem: Divulgação/Duke Marine Robotics and Remote Sensing Lab

O rio Potomac deságua na Baía de Chesapeake, ligada ao Oceano Atlântico; esta característica traz lodo para Mallows com as marés altas e o acúmulo dele se torna solo fértil para sementes deixadas por animais. Pássaros e pequenos mamíferos criaram assim "pequenas hortas". "É uma espiral positiva: você cria uma estrutura, animais usam e, ao fazê-lo, trazem sementes de outras plantas, que por sua vez crescem", explicou Johnston à revista.

Descoberta aconteceu "por acaso"; cientistas de Duke receberam há nove anos o financiamento para construir um centro de drones e estudar ecossistemas costeiros, mas escolheram seu ponto de partida no Google Earth. Ao pesquisarem o local, eles encontraram "um padrão estranho" via satélite criado por alguns dos navios, mas não tinham ideia do que a natureza tinha feito com o cemitério de navios.

Com boa parte de sua estrutura ainda em madeira, eles se tornaram um ambiente ideal para o surgimento de vida
Com boa parte de sua estrutura ainda em madeira, eles se tornaram um ambiente ideal para o surgimento de vida Imagem: Divulgação/Matt McIntosh/NOAA

Na época, a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em inglês) estudava tornar a Baía de Mallows um "santuário marinho" pela importância histórica e cultural do local. No entanto, o que parecia ser um reconhecimento e proteção burocrática para o local, se tornou uma realidade após a primeira coleta de dados do time de Johnston, que revelou que Mallows ganhava importância ecológica.

Continua após a publicidade

O time de Duke continuou a pesquisa que possibilitou o reconhecimento em 2019 e conseguiu mapear Mallows. Um drone focou em mapear a frota, enquanto outro se dedicou a coletar imagens de cada navio individualmente. Um terceiro ainda coletou filmagens.

O mapa fotográfico da Frota Fantasma
O mapa fotográfico da Frota Fantasma Imagem: Divulgação/Duke Marine Robotics and Remote Sensing Lab

As imagens foram "costuradas" para criar um ortomosaico, ou seja, um mapa fotográfico de alta qualidade que dará origem a uma "bola de cristal ecológica" diante das mudanças climáticas. Estes dados servirão de base para uma nova etapa, que investigará como a frota fantasma reage aos efeitos do aumento do nível do mar e das tempestades, e como cada navio naufragado evolui em biodiversidade e funções de seu ecossistema com o aquecimento global.

É possível que o avanço também auxilie o novo projeto do santuário: a NOAA anunciou em 2023 a construção de um centro de visitantes de US$ 5 milhões no local. O mapeamento beneficiaria a navegação na área quando o turismo aumentar.

O mapeamento pode informar o turismo na região e mostrar como as mudanças climáticas afetaram os ecossistemas ao redor dos navios
O mapeamento pode informar o turismo na região e mostrar como as mudanças climáticas afetaram os ecossistemas ao redor dos navios Imagem: Divulgação/Duke Marine Robotics and Remote Sensing Lab

Cientistas acreditam que pode haver ainda mais vida sob a superfície, com uma grande diversidade de epifauna (vida do fundo do mar) embaixo dos navios. Diversos projetos de pesquisa seguem em andamento na região, mas é possível que este ângulo ainda não tenha sido explorado.

Continua após a publicidade

Como o cemitério se formou

A Baía de Mallows, em Maryland, é oficialmente considerada um cemitério de navios há quase duas décadas ao menos. Ela tem a maior frota naufragada do Ocidente, segundo a imprensa especializada americana.

Navios da Frota Fantasma foram queimados na Baía de Mallows para facilitar a recuperação de seus metais; madeira ficou para trás
Navios da Frota Fantasma foram queimados na Baía de Mallows para facilitar a recuperação de seus metais; madeira ficou para trás Imagem: Divulgação/United States National Archives

169 navios a vapor foram propositalmente naufragados ali pela Western Marine & Salvage Company em 1929; a Marinha dos EUA não quis assumi-los porque eram feitos de madeira. Durante a guerra, o suprimento de aço e outros metais se tornou escasso. Após o conflito, a frota mercante da U.S. Emergency Fleet Corporation que movimentava suprimentos para o esforço de guerra logo se tornou obsoleta.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.