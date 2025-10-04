Cientistas descobrem nova espécie de mamífero após anos de estudo no Peru

Uma expedição científica ao Parque Nacional do Río Abiseo, no Peru, revelou uma descoberta rara: um pequeno marsupial até então desconhecido da ciência. O animal, de olhos grandes e corpo delicado, foi identificado como uma nova espécie de gambá-rato.

O que aconteceu

O achado ocorreu em 2018, durante uma pesquisa que buscava outro animal misterioso, um esquilo ainda não descrito formalmente. No entanto, a equipe liderada pela bióloga Silvia Pavan, professora da Cal Poly Humboldt, acabou se deparando com a novidade.

"Percebi imediatamente que se tratava de algo incomum", disse Pavan, em comunicado da Cal Poly Humboldt. Ela explicou que espécies aparentadas desse gênero não costumam ser encontradas em altitudes tão elevadas, já que o exemplar foi localizado a 2.664 metros acima do nível do mar.