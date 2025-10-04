Cientistas descobrem nova espécie de mamífero após anos de estudo no Peru

Uma expedição científica ao Parque Nacional do Río Abiseo, no Peru, revelou uma descoberta rara: um pequeno marsupial até então desconhecido da ciência. O animal, de olhos grandes e corpo delicado, foi identificado como uma nova espécie de gambá-rato.
O que aconteceu
O achado ocorreu em 2018, durante uma pesquisa que buscava outro animal misterioso, um esquilo ainda não descrito formalmente. No entanto, a equipe liderada pela bióloga Silvia Pavan, professora da Cal Poly Humboldt, acabou se deparando com a novidade.
"Percebi imediatamente que se tratava de algo incomum", disse Pavan, em comunicado da Cal Poly Humboldt. Ela explicou que espécies aparentadas desse gênero não costumam ser encontradas em altitudes tão elevadas, já que o exemplar foi localizado a 2.664 metros acima do nível do mar.
Marsupial único: o animal mede cerca de 10 centímetros de corpo e até 25 centímetros no total, incluindo a cauda. Tem pelos marrom-avermelhados e marcas faciais que lembram uma máscara. "Sabemos muito pouco sobre essa espécie, incluindo sua história natural e distribuição, e apenas um exemplar foi coletado até agora", afirmou a bióloga.
Para confirmar que se tratava de uma nova espécie, a equipe analisou DNA, morfologia e características físicas, como o focinho alongado. O processo exigiu anos de comparação com outros espécimes preservados em museus de vários países. Só em junho de 2025 o estudo foi publicado na revista científica American Museum Novitates.
Homenagem ao povo Chachapoya
Espécie foi batizada de Marmosa chachapoya, em referência ao povo Chachapoya, que viveu no norte do Peru entre 800 d.C. e a chegada dos incas no século XV. Conhecidos como "o povo da floresta nublada", habitavam regiões montanhosas e úmidas e deixaram um legado cultural ainda presente em sítios arqueológicos.
O Parque Nacional do Río Abiseo, onde a descoberta foi feita, é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. O local reúne mais de 30 sítios arqueológicos associados aos Chachapoya e espécies únicas de fauna e flora.
Segundo Pavan, o novo gambá-rato não foi o único achado da expedição. Outros animais, incluindo um roedor semiaquático, também foram coletados e ainda aguardam descrição científica. "É um lembrete da importância crítica da exploração científica e da conservação em áreas como o Río Abiseo", destacou Pavan.
