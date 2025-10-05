Plastisfera: como mancha de lixo virou ecossistema no oceano Pacífico

Mas para outros organismos, estas áreas podem ser um novo ecossistema. Isso foi o que concluiu um estudo publicado na Nature Ecology and Evolution em 2023. Os pesquisadores extraíram amostras de lixo no nordeste do Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí, e encontraram 37 tipos de invertebrados originários principalmente de países como Japão. Mais de dois terços dos objetos examinados continham espécies costeiras, especialmente crustáceos, anêmonas-do-mar e briozoários (pequenos invertebrados). Estas criaturas podem se propagar rapidamente, alimentando-se de camadas de muco formadas pelas bactérias e as algas sobre plásticos flutuantes.

Ainda faltam mais estudos sobre o tema. Um estudo anterior, realizado pela mesma equipe de cientistas, em 2021, havia advertido que estes animais marinhos, ao se integrarem às novas áreas, podem perturbar as espécies que já viviam ali. São necessárias pesquisas suplementares para compreender a chegada desses colonizadores.

Alguns dos efeitos já são visíveis. Um estudo sobre a "plastifera" publicada em 2013 mostrou que as bactérias que se desenvolvem a partir do plástico podem se espalhar pelo mundo, segundo reportagem do "The Guardian". Entre eles estava o vibrio, um tipo de bactéria que pode causar infecções associadas à gastroenterite.

Algumas iniciativas tentam remover o plástico no oceano. Uma delas é a ONG The Ocean Cleanup, que faz a limpeza por meio de redes em formato de U onde o lixo se acumula. A organização diz ter removido desde o início da década mais de 7 mil toneladas de plástico.

Mas especialistas acreditam que a solução tem que vir de antes. As ONGs Ocenacare, na Suíça, e a Agência de Investigação Ambiental (EIA, na sigla em inglês), avaliam as tecnologias de limpeza dos oceanos como uma distração do objetivo principal de impedir o fluxo do lixo plástico mal gerido. "É como colocar um curativo em uma perna quebrada", diz Christina Dixon, chefe da campanha para os oceanos da EIA.

*Com informações da AFP e DW