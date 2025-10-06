Formiga libera jato tóxico em presa e espalha crânios das rivais em ninho

Os hábitos de uma espécie de formiga intrigam os cientistas e levantam uma série de discussões entre os especialistas: como as formigas Formica archboldi conseguem não só enganar e predar outras espécies, como também "colecionar" parte do corpo das rivais em seu ninho?
Ninho repleto de cabeças de espécie rival
A Formica archboldi, descrita inicialmente em 1944, é restrita a regiões da Flórida, Geórgia e Alabama (EUA). No Brasil, há formigas deste mesmo gênero, mas não da mesma espécie.
Esta espécie vive nas mesmas regiões de outras espécies de formigas do gênero Odontomachus, conhecidas como "trap-jaw", ou mandíbula-armadilha. "Elas [trap-jaw] recebem esse nome pelo fato de armarem suas grandes mandíbulas abertas em 180 graus e poderem fechá-las instantaneamente, capturando ou cortando o que estiver na frente e usando isso até mesmo para fugir, já que a força produzida pode jogar a formiga longe", explica André Frazão Helene, professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da USP. Veja abaixo o momento em que uma "trap-jaw" realiza a ação para fugir de um predador:
Desde a década de 1950, os cientistas relatam a presença de corpos inteiros ou de pedaços de Odontomachus brunneus nos ninhos das F. archboldi. Em sua maioria, os restos correspondem às cabeças da espécie O. brunneus, e o acúmulo de crânios por parte das F. archboldi vem sendo discutido pelos especialistas há anos, como em um estudo publicado em 2018 na revista científica Insectes Sociaux.
Esse comportamento sempre despertou interesse, pois parece estranho, ainda mais considerando que as cabeças são de formigas agressivas e maiores do que as donas do ninho.
André Frazão Helene
Segundo Helene, algumas hipóteses foram levantadas ao longo das pesquisas. Uma delas indicava que as F. archboldi ocupam ninhos abandonados, onde os crânios já estavam antes de sua chegada. "[Neste cenário] As cabeças poderiam servir como inibidor da entrada de outros animais por serem de uma formiga predadora." No entanto, a linha de raciocínio mais aceita indica que as formigas de fato capturam as rivais, mesmo sendo menores e potencialmente mais fracas.
Ataque articulado e agressivo
Assim como diversas espécies de formigas, as F. archboldi são capazes de lançar o ácido fórmico como uma espécie de veneno. "As formigas operárias podem ter no final do abdome uma estrutura chamada ferrão (que é o que elas usam para picar). Ou elas não têm esse ferrão e têm apenas um orifício chamado acidóporo. As formigas que têm acidóporo conseguem liberar um spray de ácido fórmico, e este é um mecanismo de defesa", explica Mônica Antunes Ulysséa, bióloga, pós-doutoranda na UFPR (Universidade Federal do Paraná) e pesquisadora afiliada na Universidade de Delaware (Estados Unidos).
A utilização do ácido fórmico é uma estratégia eficiente para a imobilização imediata de uma formiga rival. "Elas posicionam o abdome por baixo do corpo [...] com o acidóporo virado para frente e, assim, elas podem direcionar melhor o spray de ácido para se defender", descreve Mônica. Veja abaixo o confronto entre as duas espécies (F. archboldi sendo a menor das formigas):
Além do spray de ácido, as F. archboldi apresentam outras vantagens, segundo os especialistas. "Elas têm estratégias comportamentais, químicas e anatômicas de luta e de pulverização deste ácido que tornam seu veneno especialmente eficiente na captura das O. brunneus", explica Helene. Ao imobilizar e matar as rivais, as F. archboldi conseguem retirar e levar a cabeça do animal morto até seu ninho.
Conforme Helene, as F. archboldi são "melhores em paralisar as grandes Odontomachus" em relação às outras formigas que liberam ácido fórmico. "Isso fez com que o artigo [publicado na Insectes Sociaux] proponha que F. archboldi é uma especialista em predar O. brunneus, e que essa talvez seja a principal, mas não necessariamente a única razão de haver cabeças e partes de corpos nos seus ninhos", afirma Helene.
As formigas Formica archboldi são capazes de subjugar [dominar] e predar as Odontomachus, pois usam o ácido fórmico não só para defesa, mas como parte da estratégia para predá-las, liberando jatos rápidos e altamente eficientes de ácido tóxico diretamente na presa.
Mônica Antunes Ulysséa, bióloga
As táticas da F. archboldi, no entanto, não param por aí. Os cientistas também descobriram que parte das formigas Formica archboldi tem o perfil de hidrocarbonetos cuticulares (como se fosse o cheiro identitário do animal) muito parecido com o das Odontomachus nativas que elas predam. Como os cheiros são semelhantes, as presas não reconhecem a Formica archboldi como uma inimiga. "Por isso, não são tão agressivas com elas, acabando por serem predadas pela comparativamente menor e 'mais fraca' Formica archboldi", diz Mônica.
Entre as formigas, é sabido que aquelas que parasitam ninhos de outras formigas podem ter uma mimetização química dos hidrocarbonetos cuticulares de suas hospedeiras, de forma que não sejam reconhecidas como invasoras do ninho parasitado.
André Frazão Helene
Conforme os especialistas, os estudos envolvendo a espécie devem ter sequência para que novas descobertas sejam divulgadas. "Existem formigas Formica archboldi que não têm o cheiro parecido com o da formiga-de-estalo nativa, mas que também conseguem predá-la. Essa é a beleza da ciência; uma pergunta leva a outra pergunta, e outra, e outra... e mais estudos e pesquisas precisam ser feitos", afirma Mônica.
Formigas 'leem' sinais químicos umas das outras
Segundo os especialistas, existem milhares de espécies de formigas registradas no mundo. "Todas as formigas têm hidrocarbonetos cuticulares, pelos quais elas se reconhecem", explica Mônica. "Em algumas espécies, esse cheiro é mais conservado —no sentido de que formigas de diferentes ninhos, mas da mesma espécie, têm o mesmo 'cheiro'— e, em outras, é mais variável."
As formigas se comunicam por sinais químicos. Elas têm glândulas em diversas partes do corpo que produzem substâncias usadas para diversas finalidades. O corpo das formigas também está repleto de receptores que 'leem' os sinais químicos do ambiente e, em partes do corpo como as antenas, há uma maior concentração desses receptores.
Mônica Antunes Ulysséa
A liberação de substâncias auxilia as formigas em diferentes situações. Ao encontrar uma fonte de alimento, uma formiga que estava forrageando retorna ao ninho para chamar mais formigas para explorar aquele recurso, por exemplo. "Nessa volta até o ninho, ela marca o caminho com substâncias químicas, e é essa trilha química que será lida pelas outras formigas para chegar na fonte alimentar", diz a bióloga.
As formigas são motivo de estudo devido a seus mecanismos de defesa, de ataque e de organização social. "Há uma infinidade de diferentes curiosidades do tipo em que o comportamento natural parece algo humanizado", diz Helene.
