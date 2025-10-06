Formiga libera jato tóxico em presa e espalha crânios das rivais em ninho

A utilização do ácido fórmico é uma estratégia eficiente para a imobilização imediata de uma formiga rival. "Elas posicionam o abdome por baixo do corpo [...] com o acidóporo virado para frente e, assim, elas podem direcionar melhor o spray de ácido para se defender", descreve Mônica. Veja abaixo o confronto entre as duas espécies (F. archboldi sendo a menor das formigas):

Além do spray de ácido, as F. archboldi apresentam outras vantagens, segundo os especialistas. "Elas têm estratégias comportamentais, químicas e anatômicas de luta e de pulverização deste ácido que tornam seu veneno especialmente eficiente na captura das O. brunneus", explica Helene. Ao imobilizar e matar as rivais, as F. archboldi conseguem retirar e levar a cabeça do animal morto até seu ninho.

Conforme Helene, as F. archboldi são "melhores em paralisar as grandes Odontomachus" em relação às outras formigas que liberam ácido fórmico. "Isso fez com que o artigo [publicado na Insectes Sociaux] proponha que F. archboldi é uma especialista em predar O. brunneus, e que essa talvez seja a principal, mas não necessariamente a única razão de haver cabeças e partes de corpos nos seus ninhos", afirma Helene.

As formigas Formica archboldi são capazes de subjugar [dominar] e predar as Odontomachus, pois usam o ácido fórmico não só para defesa, mas como parte da estratégia para predá-las, liberando jatos rápidos e altamente eficientes de ácido tóxico diretamente na presa.

Mônica Antunes Ulysséa, bióloga

As táticas da F. archboldi, no entanto, não param por aí. Os cientistas também descobriram que parte das formigas Formica archboldi tem o perfil de hidrocarbonetos cuticulares (como se fosse o cheiro identitário do animal) muito parecido com o das Odontomachus nativas que elas predam. Como os cheiros são semelhantes, as presas não reconhecem a Formica archboldi como uma inimiga. "Por isso, não são tão agressivas com elas, acabando por serem predadas pela comparativamente menor e 'mais fraca' Formica archboldi", diz Mônica.