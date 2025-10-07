Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Um buraco comum no tronco de uma árvore virou o cenário de uma amizade improvável na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Theo, um garoto curioso, descobriu que um sapo havia escolhido aquele espaço como lar. O animal foi apelidado de "Mr. Toad" e, desde então, tornou-se parte da rotina da família.
O que aconteceu
Tudo começou quando o cachorro da casa encontrou o sapo escondido dentro da árvore. A mãe de Theo, Sara Ann Sutton, decidiu transformar o local em algo especial. O que era um simples buraco se tornou uma pequena casa com piscina, mini jardim e luzes de fada para atrair insetos, o banquete preferido do novo morador.
Nas redes sociais, Sara compartilhou vídeos mostrando o carinho do filho pelo animal. O menino conversa com o sapo, decora o espaço conforme as estações do ano e até escreve cartinhas trocadas com o amigo. Em uma delas, o suposto Mr. Toad agradece: "Obrigado por decorar minha casa, Theo. Você é um bom amigo".
A história viralizou após ser publicada pelo portal GeoBeats Animals, em setembro. Ganhou repercussão também no canal do YouTube de Sara Ann Sutton, que exibe cenas do cotidiano da família. Um dos vídeos, já soma mais de 47 mil visualizações e mostra como o pequeno Theo e o sapo se tornaram inseparáveis.
Nos vídeos, Sara conta que o sapo nunca pareceu incomodado com a presença da família. "Acho que, se o que fazíamos o perturbasse, ele teria ido embora", disse. Segundo ela, o animal costuma hibernar no inverno, mas sempre volta na primavera.
