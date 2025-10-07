Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Um buraco comum no tronco de uma árvore virou o cenário de uma amizade improvável na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Theo, um garoto curioso, descobriu que um sapo havia escolhido aquele espaço como lar. O animal foi apelidado de "Mr. Toad" e, desde então, tornou-se parte da rotina da família.

O que aconteceu

Tudo começou quando o cachorro da casa encontrou o sapo escondido dentro da árvore. A mãe de Theo, Sara Ann Sutton, decidiu transformar o local em algo especial. O que era um simples buraco se tornou uma pequena casa com piscina, mini jardim e luzes de fada para atrair insetos, o banquete preferido do novo morador.

Nas redes sociais, Sara compartilhou vídeos mostrando o carinho do filho pelo animal. O menino conversa com o sapo, decora o espaço conforme as estações do ano e até escreve cartinhas trocadas com o amigo. Em uma delas, o suposto Mr. Toad agradece: "Obrigado por decorar minha casa, Theo. Você é um bom amigo".