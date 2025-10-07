Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

O Ibama realizou, no último domingo (5), a maior operação já feita contra o comércio ilegal de animais silvestres em feiras do país. A ação ocorreu na Feira da Parangaba, em Fortaleza (CE), e terminou com mais de 30 pessoas detidas e 271 animais apreendidos. As multas aplicadas somaram R$ 465 mil.

O que aconteceu

Animais estavam em más condições. Durante a fiscalização, agentes encontraram aves e répteis mantidos em pequenas gaiolas e em condições precárias de higiene. Alguns espécimes eram vendidos por até R$ 1.000. A suspeita é que a maioria tenha sido capturada em serras e sertões do Ceará.

Os responsáveis responderão por tráfico e maus-tratos. As penas podem chegar a um ano de prisão por exemplar apreendido. "Os autuados responderão por tráfico e maus-tratos de animais silvestres, cujas penas podem chegar a um ano de detenção por exemplar de fauna", informou o Ibama em nota.