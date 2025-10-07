Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

O Ibama realizou, no último domingo (5), a maior operação já feita contra o comércio ilegal de animais silvestres em feiras do país. A ação ocorreu na Feira da Parangaba, em Fortaleza (CE), e terminou com mais de 30 pessoas detidas e 271 animais apreendidos. As multas aplicadas somaram R$ 465 mil.
O que aconteceu
Animais estavam em más condições. Durante a fiscalização, agentes encontraram aves e répteis mantidos em pequenas gaiolas e em condições precárias de higiene. Alguns espécimes eram vendidos por até R$ 1.000. A suspeita é que a maioria tenha sido capturada em serras e sertões do Ceará.
Os responsáveis responderão por tráfico e maus-tratos. As penas podem chegar a um ano de prisão por exemplar apreendido. "Os autuados responderão por tráfico e maus-tratos de animais silvestres, cujas penas podem chegar a um ano de detenção por exemplar de fauna", informou o Ibama em nota.
Espécies ameaçadas estavam entre os animais apreendidos. Entre os 271 animais, havia 187 espécies nativas e 81 exóticas. Entre os nativos estavam periquito-do-sertão, papa-capim, bigodinho, pintassilgo-mineiro e jabuti. Também foram resgatadas espécies ameaçadas, como o papagaio-verdadeiro e a jandaia-verdadeira.
Três pássaros foram encontrados mortos. Segundo o Ibama, um papagaio e outras duas aves que não tiveram a espécie divulgada não resistiram ao tráfico e foram encontrados sem vida durante a operação.
Animais debilitados foram levados a centros de reabilitação. O Ibama informou que muitos estavam desidratados e sem alimentação adequada. Os espécimes foram encaminhados a Cetas (Centros de Triagem de Animais Silvestres), onde receberão tratamento até que possam ser devolvidos à natureza.
Operação envolveu agentes de 11 estados. Batizada de "Forum Avium I", a ação foi planejada ao longo de seis meses e contou com 58 servidores do Ibama, vindos de unidades do Ceará, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.