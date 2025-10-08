3 motivos que explicam por que lagartixas aparecem dentro de casa

Discreta e incrivelmente ágil, a lagartixa-doméstica-tropical (Hemidactylus mabouia), conhecida no Brasil como lagartixa-de-parede, é uma velha conhecida dos brasileiros. Apesar da aparência tímida, essa espécie africana se espalhou por praticamente todo o país e hoje faz parte do cotidiano urbano, especialmente quando a noite cai e as luzes da casa se acendem.

Segundo a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba, a Hemidactylus mabouia "é uma espécie sinantrópica, ou seja, adaptada a viver perto do homem". Em outras palavras, ela se beneficia da convivência humana: encontra abrigo nas frestas, forros e paredes e se alimenta dos insetos que circulam nas residências.

Por que elas entram nas casas

Há pelo menos três razões que explicam a presença frequente dessas lagartixas nas áreas urbanas.