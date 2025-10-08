3 motivos que explicam por que lagartixas aparecem dentro de casa

Discreta e incrivelmente ágil, a lagartixa-doméstica-tropical (Hemidactylus mabouia), conhecida no Brasil como lagartixa-de-parede, é uma velha conhecida dos brasileiros. Apesar da aparência tímida, essa espécie africana se espalhou por praticamente todo o país e hoje faz parte do cotidiano urbano, especialmente quando a noite cai e as luzes da casa se acendem.
Segundo a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba, a Hemidactylus mabouia "é uma espécie sinantrópica, ou seja, adaptada a viver perto do homem". Em outras palavras, ela se beneficia da convivência humana: encontra abrigo nas frestas, forros e paredes e se alimenta dos insetos que circulam nas residências.
Por que elas entram nas casas
Há pelo menos três razões que explicam a presença frequente dessas lagartixas nas áreas urbanas.
A primeira é o alimento fácil. A espécie é insetívora, e a luz artificial atrai uma grande variedade de presas. O site científico Animal Diversity Web, da Universidade de Michigan, descreve que esses répteis "são generalistas oportunistas que caçam à noite, aproveitando fontes de luz artificial e predando baratas, aranhas, isópodes, gafanhotos e besouros".
A segunda razão é o abrigo seguro. O calor das construções e os espaços protegidos entre telhas e forros oferecem refúgio ideal contra predadores e variações de temperatura.
E o terceiro motivo é a expansão natural da espécie. Pesquisas publicadas no periódico Amphibian & Reptile Conservation mostram que a lagartixa-de-parede tem ampliado sua distribuição na América do Sul nas últimas décadas, ocupando novos ambientes urbanos e periurbanos com facilidade.
"Dados atualizados sugerem que Hemidactylus mabouia passou por uma expansão de área geográfica no noroeste da América do Sul", diz estudo. Esse processo é favorecido pela adaptação a diferentes climas e pela capacidade de se estabelecer em regiões modificadas pelo homem. Essa plasticidade ecológica explica por que a espécie consegue se dispersar rapidamente, aproveitando rotas de transporte, comércio e construções humanas como novos pontos de colonização.
Caçadora eficiente
Presas preferidas da H. mabouia são baratas, aranhas e tatuzinhos-de-jardim, todos artrópodes não voadores. Estudos conduzidos em Havana e publicados na revista Herpetology Notes constataram que "as baratas contribuíram com a maior parte do volume ingerido [pelas lagartixas]". Esses hábitos alimentares ajudam a explicar por que ela é tão comum em áreas residenciais: onde há insetos, há lagartixas.
Inofensiva e até benéfica
Apesar de algumas pessoas se assustarem ao vê-la no teto ou atrás dos quadros, a lagartixa-de-parede não é venenosa e não representa risco aos humanos. Ao contrário, seu papel é positivo. Como lembra a Rede de Proteção Animal, ela "se alimenta de insetos e aracnídeos", o que faz dela uma aliada natural no controle de pragas urbanas.
Esses pequenos répteis são mais amigos do que inimigos. Caçam mosquitos, cupins e baratas, ajudam a equilibrar o ecossistema doméstico e raramente causam qualquer dano. Se aparecem nas paredes à noite, é apenas sinal de que a casa está oferecendo o que elas mais buscam: luz, calor e alimento.
