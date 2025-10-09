Qual está no comando? Cobra de duas cabeças impressiona ao disputar comida

Dona relatou que jamais havia visto algo semelhante. "Nunca vi uma cobra de duas cabeças antes", afirmou. O fenômeno é considerado raro, estimado em apenas um caso a cada 100 mil nascimentos.

Ann-Kristin, que também atua como enfermeira, acredita que a cobra deveria ter se desenvolvido como gêmeos, mas o processo não se completou. "Presumo que seriam gêmeos, mas o embrião simplesmente não se separou totalmente durante o desenvolvimento", explicou.

Animal mede cerca de 10 centímetros e já apresenta comportamento dócil. A criadora revelou que a cobra tem um apetite curioso. "As cabeças ocasionalmente brigam pela comida", contou.

Comportamento dócil

No início, o animal apresentava movimentos desajeitados. "Elas lutavam para ver quem comandava os movimentos, então eram bem descoordenadas", relatou. Com o tempo, Haribo aprendeu a se mover e comer sozinho.

Ann-Kristin descreveu a cobra como um animal calmo e de fácil manejo. "É muito tranquila. Muitas vezes, as cobras Hognose, tanto filhotes quanto adultas, tendem a sibilar e se fingir de agressivas. Elas não são más, apenas dramáticas. Mas essa não faz isso. É dócil e não se incomoda em ser segurada".