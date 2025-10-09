Qual está no comando? Cobra de duas cabeças impressiona ao disputar comida

Uma cobra de espécie rara nasceu com duas cabeças em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. O caso, relatado pelo tabloide britânico Daily Star, envolve uma cobra-Hognose-das-Planícies-Ocidentais (Heterodon nasicus), criada por Ann-Kristin Swahn, 49.
O que aconteceu
A criadora, que cuida de répteis desde a década de 1990, contou que o nascimento ocorreu em julho. O animal recebeu o nome de Haribo, em referência às balas de gelatina "Twin Snakes", da marca alemã Haribo.
Segundo Ann-Kristin, as duas cabeças levaram um tempo para se adaptar. "Demorou um pouco para descobrirem quem está no comando", disse ela ao Daily Star. Com o passar dos dias, o comportamento mudou: "Agora, a cabeça do lado direito tende a ser a que se alimenta."
Dona relatou que jamais havia visto algo semelhante. "Nunca vi uma cobra de duas cabeças antes", afirmou. O fenômeno é considerado raro, estimado em apenas um caso a cada 100 mil nascimentos.
Ann-Kristin, que também atua como enfermeira, acredita que a cobra deveria ter se desenvolvido como gêmeos, mas o processo não se completou. "Presumo que seriam gêmeos, mas o embrião simplesmente não se separou totalmente durante o desenvolvimento", explicou.
Animal mede cerca de 10 centímetros e já apresenta comportamento dócil. A criadora revelou que a cobra tem um apetite curioso. "As cabeças ocasionalmente brigam pela comida", contou.
Comportamento dócil
No início, o animal apresentava movimentos desajeitados. "Elas lutavam para ver quem comandava os movimentos, então eram bem descoordenadas", relatou. Com o tempo, Haribo aprendeu a se mover e comer sozinho.
Ann-Kristin descreveu a cobra como um animal calmo e de fácil manejo. "É muito tranquila. Muitas vezes, as cobras Hognose, tanto filhotes quanto adultas, tendem a sibilar e se fingir de agressivas. Elas não são más, apenas dramáticas. Mas essa não faz isso. É dócil e não se incomoda em ser segurada".
