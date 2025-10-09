Pele transparente e coração à mostra: como vivem as pererecas-de-vidro

Pererecas-de-vidro podem ser encontradas no Brasil

A família Centrolenidae tem cerca de 165 espécies —sendo que 17 estão presentes no Brasil. "Embora esse número seja relativamente pequeno em comparação ao total da família, ela não é considerada rara no país", explica Sarah. "A ocorrência dessas espécies está associada à necessidade de habitats muito específicos e, por isso, apresenta limitações geográficas", diz.

Estes anfíbios podem ser encontrados também em outros países da região, com incidência do sul do México ao norte da Argentina. Segundo Rada, a origem da família é na América do Sul, mais especificamente na porção norte dos Andes, onde a presença destes anfíbios é consideravelmente maior. Na Colômbia, por exemplo, o número de espécies gira em torno de 80 espécies. "Isso é aproximadamente a metade da diversidade do grupo [família Centrolenidae]", diz.

No Brasil, as pererecas-de-vidro são encontradas principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica. Há também registro de uma espécie no Cerrado. "Embora o Cerrado seja caracterizado em grande parte por paisagens abertas, ele abriga matas ciliares [vegetação nativa que cresce nas margens de cursos d'água], habitats onde ocorre a espécie Vitreorana franciscana, restrita à Serra da Canastra, em Minas Gerais", explica Sarah.

Segundo os especialistas, nos locais onde estão presentes, as pererecas-de-vidro costumam ser abundantes. "Elas vivem principalmente em florestas tropicais úmidas da América Central e do Sul, geralmente associados a riachos e cursos d'água limpos, que servem como locais de reprodução", diz Sarah. "Nesses locais, elas podem estar não somente na vegetação, mas também nas pedras que estão diretamente na água ou nas bordas", completa Rada.

A comunicação entre as pererecas-de-vidro acontece principalmente por meio das vocalizações dos machos, que cantam para atrair fêmeas e para defender território. Na reprodução, os ovos são depositados em folhas suspensas na água. "Após a oviposição, os machos de algumas espécies exercem cuidado parental, permanecendo junto às desovas para protegê-las", descreve Sarah. Quando os ovos eclodem, os girinos caem na água, onde dão continuidade ao seu desenvolvimento aquático.