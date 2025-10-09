Pele transparente e coração à mostra: como vivem as pererecas-de-vidro

Entre os pequenos anfíbios espalhados pelas Américas, algumas espécies têm uma característica exótica: a pele na região do ventre é translúcida, o que faz com que os órgãos possam ser nitidamente visualizados. Por causa da transparência, eles são conhecidos como pererecas-de-vidro.
Pele transparente e coração visível
As pererecas-de-vidro fazem parte da família Centrolenidae. No entanto, nem todos os anfíbios desta família têm a curiosa pele translúcida. "Cerca de 25% das espécies conhecidas [dentro da Centrolenidae] apresentam pele ventral transparente, característica que deu origem ao nome comum de pererecas-de-vidro", explica Sarah Mângia, doutora em zoologia e pesquisadora da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e do Museu Field de História Natural (EUA).
A pele de aparência transparente é resultado de uma adaptação evolutiva ligada à camuflagem. O mecanismo reduz a dispersão e a absorção da luz, suavizando os contornos do corpo e permitindo que o animal se misture melhor à vegetação, já que, em sua maioria, estes animais têm o dorso na cor verde-limão.
A transparência é tão marcante que, em muitas espécies, é possível observar alguns órgãos internos, como o coração em batimento, o fígado e partes do trato digestivo. Essa característica desempenha um papel importante na sobrevivência, uma vez que, além da camuflagem, essas rãs conseguem concentrar suas células vermelhas no fígado durante o repouso, reduzindo a coloração avermelhada que poderia denunciá-las, tornando a transparência ainda mais eficiente como defesa contra predadores. Sarah Mângia, doutora em zoologia
Essas capacidades, segundo a especialista, podem indicar novos caminhos aos cientistas. "A habilidade dessas pererecas de controlar a localização, a densidade e o empacotamento das hemácias sem provocar a formação de coágulos representa um ponto de partida importante para pesquisas relacionadas ao metabolismo e coagulação sanguínea", afirma.
Dentro da família Centrolenidae, a translucidez da pele varia entre as espécies. "A condição de ser transparente é muito mais encontrada em alguns grupos de pererecas-de-vidro", explica Marco Rada, pesquisador associado ao Laboratório de Anfíbios do Departamento de Zoologia da USP (Universidade de São Paulo). A pigmentação da camada que reveste a cavidade abdominal e os órgãos da região, assim como a coloração dos ossos, são critérios utilizados na definição dos diferentes grupos por parte dos cientistas.
Relativamente pequenos, os anfíbios desta família podem chegar, em média, aos três centímetros, dependendo da espécie. "Há alguns indivíduos que são menores, com dois centímetros. Menos de cinco espécies estão acima desta média, entre quatro e oito centímetros", explica Rada.
Pererecas-de-vidro podem ser encontradas no Brasil
A família Centrolenidae tem cerca de 165 espécies —sendo que 17 estão presentes no Brasil. "Embora esse número seja relativamente pequeno em comparação ao total da família, ela não é considerada rara no país", explica Sarah. "A ocorrência dessas espécies está associada à necessidade de habitats muito específicos e, por isso, apresenta limitações geográficas", diz.
Estes anfíbios podem ser encontrados também em outros países da região, com incidência do sul do México ao norte da Argentina. Segundo Rada, a origem da família é na América do Sul, mais especificamente na porção norte dos Andes, onde a presença destes anfíbios é consideravelmente maior. Na Colômbia, por exemplo, o número de espécies gira em torno de 80 espécies. "Isso é aproximadamente a metade da diversidade do grupo [família Centrolenidae]", diz.
No Brasil, as pererecas-de-vidro são encontradas principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica. Há também registro de uma espécie no Cerrado. "Embora o Cerrado seja caracterizado em grande parte por paisagens abertas, ele abriga matas ciliares [vegetação nativa que cresce nas margens de cursos d'água], habitats onde ocorre a espécie Vitreorana franciscana, restrita à Serra da Canastra, em Minas Gerais", explica Sarah.
Segundo os especialistas, nos locais onde estão presentes, as pererecas-de-vidro costumam ser abundantes. "Elas vivem principalmente em florestas tropicais úmidas da América Central e do Sul, geralmente associados a riachos e cursos d'água limpos, que servem como locais de reprodução", diz Sarah. "Nesses locais, elas podem estar não somente na vegetação, mas também nas pedras que estão diretamente na água ou nas bordas", completa Rada.
A comunicação entre as pererecas-de-vidro acontece principalmente por meio das vocalizações dos machos, que cantam para atrair fêmeas e para defender território. Na reprodução, os ovos são depositados em folhas suspensas na água. "Após a oviposição, os machos de algumas espécies exercem cuidado parental, permanecendo junto às desovas para protegê-las", descreve Sarah. Quando os ovos eclodem, os girinos caem na água, onde dão continuidade ao seu desenvolvimento aquático.
Frágeis, as pererecas-de-vidro são ameaças por diferentes riscos na natureza. De acordo com a especialista, entre os principais perigos, estão a perda de habitat, as mudanças climáticas e a própria sensibilidade a alterações ambientais.
Além das pererecas-de-vidro, outras famílias também podem apresentar a pele do ventre transparente, embora de forma menos acentuada. "É o caso da Boana punctata e Boana cinerascens, por exemplo, pertencentes à família Hylidae", explica Sarah. "[Nestes casos] A transparência não permite visualizar todos os órgãos e nem o sangue em circulação, mas torna possíveis a observação de algumas estruturas internas". Veja abaixo um espécime de Boana punctata:
