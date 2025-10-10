Justiça suspende empresa após morte de 50 pássaros presos em cola adesiva

A Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão das atividades de uma empresa de controle de pragas após a morte de 50 pássaros em Vicente Pires, região administrativa do DF.
O que aconteceu
Denúncia motivou a ação da Justiça. A medida foi adotada após relatos de que um produto adesivo, supostamente ecológico, aplicado na murada de uma residência, teria aprisionado e ferido diversas aves, incluindo pássaros silvestres. Dezenas de animais ficaram presos na cola e morreram devido à exaustão ou aos ferimentos.
Produtos químicos foram apreendidos. Na decisão, tomada pela Vara de Meio Ambiente do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), o juiz determinou que todos os produtos e equipamentos usados pela empresa sejam apreendidos, tanto na sede quanto em posse de representantes.
Serviços foram suspensos. A empresa está proibida de oferecer ou executar qualquer atividade de controle de fauna ou pragas. Cada descumprimento da decisão implica multa de R$ 10 mil, além de possíveis responsabilidades cível e criminal.
Medidas foram tomadas por "precaução". Segundo o juiz, mesmo com provas ainda insuficientes para confirmar totalmente a relação de causa e efeito, há forte indício de que os danos foram causados pela empresa. O magistrado justificou a decisão com base no princípio "in dubio pro natura" ("na dúvida, a favor da natureza").
Perícia será feita no IML. Os materiais coletados serão encaminhados ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil para análise em até 90 dias, a fim de verificar se o produto foi responsável pelas mortes.
Empresa ainda vai apresentar defesa. Após a apreensão, a empresa será citada e intimada a apresentar sua defesa. O Ministério Público também foi notificado para acompanhar o caso.
Proprietário foi indiciado
A Polícia Civil do DF indiciou formalmente o dono da empresa nesta quinta-feira (9). Segundo a polícia, o proprietário será investigado pela prática de 30 crimes ambientais, incluindo maus-tratos com resultado morte.
A polícia também foi ao local da morte das aves. Agentes da DRCA (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais) estiveram na casa para coletar informações, registrar imagens e adotar as medidas legais necessárias. Uma cópia do procedimento foi enviada ao IBRAM (Instituto Brasília Ambiental), responsável por avaliar a aplicação de eventual multa administrativa e tomar as providências cabíveis na área ambiental.
A empresa negou qualquer prática criminosa. Em nota encaminhado ao UOL, a defesa da Ativa Conservação e Serviços LTDA afirmou que usa apenas produtos legais e não letais e disse que colaborará com as investigações (veja nota completa abaixo).
O que diz a empresa
O proprietário e a empresa ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA vêm esclarecer que repudiam veementemente qualquer imputação de prática criminosa, ressaltando que não houve a utilização de substâncias ou métodos que possam ter causado a morte de aves ou qualquer outro animal.
A empresa atua estritamente dentro dos parâmetros legais e técnicos aplicáveis ao setor, empregando produtos devidamente registrados e autorizados pelos órgãos competentes, todos atóxicos, de caráter repelente e não letal, destinados exclusivamente ao controle preventivo de animais sinantrópicos.
O proprietário e a empresa permanecem à disposição das autoridades competentes e colaborarão integralmente para o completo esclarecimento dos fatos, confiando que a apuração demonstrará a regularidade e a lisura de sua conduta profissional.
Reiteramos, por fim, que a ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA sempre pautou suas atividades pelo cumprimento rigoroso da legislação ambiental, sanitária e urbana, prezando pelo respeito à fauna, à saúde pública e ao meio ambiente, fundamentos que norteiam toda a sua atuação.
