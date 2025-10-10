Justiça suspende empresa após morte de 50 pássaros presos em cola adesiva

Serviços foram suspensos. A empresa está proibida de oferecer ou executar qualquer atividade de controle de fauna ou pragas. Cada descumprimento da decisão implica multa de R$ 10 mil, além de possíveis responsabilidades cível e criminal.

Medidas foram tomadas por "precaução". Segundo o juiz, mesmo com provas ainda insuficientes para confirmar totalmente a relação de causa e efeito, há forte indício de que os danos foram causados pela empresa. O magistrado justificou a decisão com base no princípio "in dubio pro natura" ("na dúvida, a favor da natureza").

Perícia será feita no IML. Os materiais coletados serão encaminhados ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil para análise em até 90 dias, a fim de verificar se o produto foi responsável pelas mortes.

Empresa ainda vai apresentar defesa. Após a apreensão, a empresa será citada e intimada a apresentar sua defesa. O Ministério Público também foi notificado para acompanhar o caso.

Proprietário foi indiciado

A Polícia Civil do DF indiciou formalmente o dono da empresa nesta quinta-feira (9). Segundo a polícia, o proprietário será investigado pela prática de 30 crimes ambientais, incluindo maus-tratos com resultado morte.