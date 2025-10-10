Assine UOL
Meio Ambiente

Justiça suspende empresa após morte de 50 pássaros presos em cola adesiva

Lucas Almeida
Do UOL, em São Paulo
Aves ficaram presas ao produto aplicado no muro da casa em Vicente Pires, no DF
Aves ficaram presas ao produto aplicado no muro da casa em Vicente Pires, no DF Imagem: Reprodução/ Redes sociais

A Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão das atividades de uma empresa de controle de pragas após a morte de 50 pássaros em Vicente Pires, região administrativa do DF.

O que aconteceu

Denúncia motivou a ação da Justiça. A medida foi adotada após relatos de que um produto adesivo, supostamente ecológico, aplicado na murada de uma residência, teria aprisionado e ferido diversas aves, incluindo pássaros silvestres. Dezenas de animais ficaram presos na cola e morreram devido à exaustão ou aos ferimentos.

Produtos químicos foram apreendidos. Na decisão, tomada pela Vara de Meio Ambiente do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), o juiz determinou que todos os produtos e equipamentos usados pela empresa sejam apreendidos, tanto na sede quanto em posse de representantes.

Serviços foram suspensos. A empresa está proibida de oferecer ou executar qualquer atividade de controle de fauna ou pragas. Cada descumprimento da decisão implica multa de R$ 10 mil, além de possíveis responsabilidades cível e criminal.

Medidas foram tomadas por "precaução". Segundo o juiz, mesmo com provas ainda insuficientes para confirmar totalmente a relação de causa e efeito, há forte indício de que os danos foram causados pela empresa. O magistrado justificou a decisão com base no princípio "in dubio pro natura" ("na dúvida, a favor da natureza").

Perícia será feita no IML. Os materiais coletados serão encaminhados ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil para análise em até 90 dias, a fim de verificar se o produto foi responsável pelas mortes.

Empresa ainda vai apresentar defesa. Após a apreensão, a empresa será citada e intimada a apresentar sua defesa. O Ministério Público também foi notificado para acompanhar o caso.

Proprietário foi indiciado

A Polícia Civil do DF indiciou formalmente o dono da empresa nesta quinta-feira (9). Segundo a polícia, o proprietário será investigado pela prática de 30 crimes ambientais, incluindo maus-tratos com resultado morte.

A polícia também foi ao local da morte das aves. Agentes da DRCA (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais) estiveram na casa para coletar informações, registrar imagens e adotar as medidas legais necessárias. Uma cópia do procedimento foi enviada ao IBRAM (Instituto Brasília Ambiental), responsável por avaliar a aplicação de eventual multa administrativa e tomar as providências cabíveis na área ambiental.

A empresa negou qualquer prática criminosa. Em nota encaminhado ao UOL, a defesa da Ativa Conservação e Serviços LTDA afirmou que usa apenas produtos legais e não letais e disse que colaborará com as investigações (veja nota completa abaixo).

O que diz a empresa

O proprietário e a empresa ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA vêm esclarecer que repudiam veementemente qualquer imputação de prática criminosa, ressaltando que não houve a utilização de substâncias ou métodos que possam ter causado a morte de aves ou qualquer outro animal.

A empresa atua estritamente dentro dos parâmetros legais e técnicos aplicáveis ao setor, empregando produtos devidamente registrados e autorizados pelos órgãos competentes, todos atóxicos, de caráter repelente e não letal, destinados exclusivamente ao controle preventivo de animais sinantrópicos.

O proprietário e a empresa permanecem à disposição das autoridades competentes e colaborarão integralmente para o completo esclarecimento dos fatos, confiando que a apuração demonstrará a regularidade e a lisura de sua conduta profissional.

Reiteramos, por fim, que a ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA sempre pautou suas atividades pelo cumprimento rigoroso da legislação ambiental, sanitária e urbana, prezando pelo respeito à fauna, à saúde pública e ao meio ambiente, fundamentos que norteiam toda a sua atuação.

