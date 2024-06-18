Sábado, 16/08/2025 Homem utiliza o celular nas ruas de Havana YAMIL LAGE / AFP Celular 'rouba' 53% mais que arma, mostra pesquisa José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Uma pesquisa nacional do Datafolha apresentada durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em Manaus, revelou dados alarmantes: os crimes digitais já superam significativamente os crimes patrimoniais tradicionais. Enquanto 22% dos brasileiros com 16 anos ou mais foram vítimas de crimes patrimoniais com interação física entre vítima e criminoso - o equivalente a cerca de 37 milhões de pessoas -, os golpes digitais atingiram 33% da população, representando aproximadamente 56 milhões de brasileiros. "É um número altíssimo, é uma proporção muito alta, você imaginar que em um período de um ano, um em cada cinco brasileiros foi roubado, assaltado ou furtado", destacou José Roberto de Toledo no podcast sobre os crimes tradicionais. "Mas se você vai para os crimes digitais, a situação é muito pior." A diferença é ainda mais impressionante quando se considera as tentativas de golpes virtuais. Segundo a pesquisa, 36% da população - equivalente a 61 milhões de brasileiros - recebeu algum tipo de assédio digital, seja por telefonema, mensagem ou chamada suspeita, independentemente de ter caído no golpe. "Isso no último ano, o que dá a bagatela de 56 milhões de brasileiros. Imagina isso, 56 milhões de brasileiros. É mais do que a população do estado de São Paulo inteira. São Paulo, mais a cidade do Rio e mais alguma coisa, é muita gente", enfatiza Toledo. Leia mais Publicidade Influenciador e youtuber Felca, em vídeo de combate pornografia infantil na internet e redes sociais Divulgação/YouTube Governo deve tentar regulamentar redes se adultização passar José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O governo federal deve apresentar projetos para regulamentar as redes sociais após a tramitação do PL 2628, que trata especificamente da proteção de crianças e adolescentes na internet. O movimento ganhou força após o youtuber Felipe Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo de 50 minutos sobre adultização infantil. Nesta sexta (15), o influenciador Hytalo Santos, bastante citado no vídeo, foi preso.



A repercussão foi imediata no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que o vídeo "sensibilizou o país inteiro" e que a Casa adotaria o enfrentamento à exploração infantil nas redes sociais como prioridade. A reação foi bipartidária, recebendo elogios da deputada do PSOL Erika Hilton ao deputado do PL Nikolas Ferreira, destaca Thais Bilenky. Segundo Toledo, o caso foi uma ajuda inesperada para a gestão Lula. O governo tem dois projetos sobre regulamentação das redes sociais - um do Ministério da Fazenda focado no monopólio das big techs e outro com viés social -, mas ambos estavam suspensos diante das tensões do governo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O PL 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já foi aprovado no Senado e chegou à Câmara com relatoria do deputado Jadiel Alencar (Republicanos-PI). O projeto prevê supervisão parental obrigatória, com perfis de menores atrelados aos responsáveis legais, além de melhorar a classificação indicativa das redes e a verificação de idade dos usuários. "Esse projeto vai no ponto nevrálgico da questão da exploração das crianças e do uso inadequado das redes sociais por menores de idade", avalia Bilenky. O texto também aborda restrição de publicidade direcionada a menores e responsabiliza as plataformas pelos desvios que acontecem nas redes sociais. Representantes da sociedade civil se reuniram com Hugo Motta para defender a votação imediata do projeto. Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, destacou que o projeto estava amadurecido e pronto para votação. A estratégia do governo agora é aguardar a aprovação do regime de urgência para o PL 2628 antes de apresentar sua proposta mais ampla de regulamentação, o que também pode ser lido como um gesto político da parte de Lula, avalia Toledo. "Demonstraria uma boa vontade do governo com a Câmara e com o Congresso de modo geral, num momento em que seria muito bem-vinda uma certa deferência do governo com o Congresso", completa. Zeus, cão farejador da PM José Roberto de Toledo Melhor cão farejador da PM encontra droga escondida em fruta e até botijão José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Zeus é o campeão do batalhão da Polícia Militar do Amazonas em Tabatinga, na tríplice fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. Mas Zeus não é humano - é um pastor-belga malinois que se tornou uma lenda na apreensão de drogas. "Como o nome já diz, ele é uma espécie de deus canino da apreensão de drogas", explica Toledo no podcast. O cão faz parte de um destacamento canino com mais dois farejadores da mesma raça - Artemis e Sophie. Enquanto suas companheiras foram importadas da Colômbia, Zeus é o único nascido e treinado no Brasil, e chegou ainda filhote a Tabatinga em 2021, vindo de Manaus. A criatividade dos traficantes para esconder drogas impressiona pela engenhosidade. Segundo Toledo, eles ocultam drogas em fundos de embarcações de forma que, mesmo desmontando a embarcação, não é possível encontrar nada. É necessário cavar o casco da embarcação, porque os criminosos acoplam uma espécie de quilha embaixo do barco onde fica escondida a droga, mas, ainda assim, o cachorro consegue detectar. As técnicas de ocultação envolvem até frutas e vegetais. "Eles pegam a banana, cortam a banana no meio, colocam a cocaína ou a pasta base na parte de baixo da banana e fecham, colam a casca de volta. De maneira que se você abrir só a metade de cima da banana, você não vai ver nada", relata o colunista do UOL. A mesma técnica é aplicada em espigas de milho e cebolas. Um dos casos mais impressionantes envolveu tanques de combustível de barcaças. Os traficantes colocaram uma grande quantidade de cocaína, várias toneladas, e botaram para descer o rio, conta Toledo. A polícia interceptou a embarcação em bases flutuantes posicionadas em pontos estratégicos do Rio Solimões. Durante a vistoria de rotina, o cachorro detectou o cheiro vindo de dentro do tanque onde era transportado o combustível. A descoberta exigiu cuidados especiais. "Chamaram o Corpo de Bombeiros, porque se o policial entrasse dentro do tanque de combustível, ele ia desmaiar, porque os vapores permanecem mesmo quando o cheiro não está lá. Então precisava entrar um bombeiro com equipamento, máscara de ar, tanque de ar comprimido e tal. E achou a droga", relembra o colunista.




