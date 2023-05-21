Sábado, 09/08/2025 Evaristo SA/AFP O passo a passo de Moraes para levar Bolsonaro à prisão domiciliar José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro na última segunda (4) após o ex-presidente descumprir medidas cautelares impostas pelo próprio magistrado. A decisão ocorreu depois que Bolsonaro violou ao menos uma das restrições que incluíam não fazer pronunciamentos públicos e não usar redes sociais. A situação começou a se desenhar no domingo (03) com protestos bolsonaristas pelo país contra o processo em que Bolsonaro é réu pela trama golpista no Supremo Tribunal Federal. "O Bolsonaro estava com essas medidas cautelares que incluíam o recolhimento noturno e aos finais de semana na sua casa, então ele não podia sair de casa, não podia usar as redes sociais e tinha que usar a tornozeleira eletrônica", explica Thaís Bilenky no podcast. O descumprimento ocorreu quando Bolsonaro gravou direcionado aos presentes no ato do Rio de Janeiro. "Ele gravou um vídeo saudando a população, os manifestantes que foram para Copacabana protestar, e mandou para o Flávio Bolsonaro", relatou Bilenky. O material foi postado na rede social do filho e se espalhou rapidamente. Posteriormente, Bolsonaro recebeu uma chamada de vídeo do deputado Nikolas Ferreira durante ato na Paulista e apareceu para o público que protestava em São Paulo. Pouco depois, Flávio Bolsonaro apagou o vídeo. No dia seguinte, policiais foram até a casa de Bolsonaro, esperaram sua chegada, informaram sobre a prisão domiciliar, apreenderam o celular e se retiraram. A decisão gerou forte reação na terça-feira. "Teve editorial da Folha de São Paulo falando que era arbitrária a prisão domiciliar, que não deveria ter sido feita. [...] A oposição se reorganizou", relata a colunista do UOL. Segundo ela, a direita, que estava desengajada desde as tarifas de Donald Trump, se reagrupou rapidamente. Sob pressão, Moraes começou a flexibilizar as medidas na quarta-feira. "Ele liberou os filhos e netos para visitarem Bolsonaro sem autorização judicial", explica Bilenky. Na quinta-feira, autorizou a visita do governador Tarcísio de Freitas, após Ciro Nogueira já ter comparecido. "O Bolsonaro calado não é um poeta, ele é um golpista", ironiza José Roberto de Toledo. "Vamos lembrar que ele tramou em silêncio antes do 8 de janeiro. Ele se escondeu lá no Palácio e em seguida, com a coragem que define o caráter dele, fugiu para os Estados Unidos enquanto seus cúmplices jogavam gasolina na lona do circo." Para Toledo, Moraes agiu preventivamente: "O Alexandre de Moraes tomou as cautelas necessárias para evitar que o Bolsonaro fosse julgado à revelia. Porque ele poderia repetir o que já tinha feito antes da tentativa de golpe de 8 de janeiro e tentar se refugiar na 'Trumplândia' ou na Embaixada dos Estados Unidos"

Pedro Ladeira/Folhapress Hugo Motta se fragiliza, e Davi Alcolumbre se fortalece após motim José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, saiu fragilizado após deputados bolsonaristas ocuparem por mais de 30 horas a mesa diretora do plenário, impedindo-o de assumir sua própria cadeira. O episódio, que teve início após Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, expôs a falta de comando de Motta sobre a Casa e contrastou com a postura firme do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, analisam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. A crise começou quando Motta estava em agenda na Paraíba, na primeira semana útil pós-recesso parlamentar. "Só isso já diz muito, né?", ironiza José Roberto de Toledo no podcast, destacando a ausência do presidente em momento crítico. Deputados do PL e do Novo ocuparam a mesa diretora de terça para quarta-feira, fazendo revezamento durante a noite. "Sentaram na cadeira dos presidentes e falaram 'daqui eu não saio, daqui ninguém me tira'", relata Thais Bilenky. Enquanto isso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, articulava com líderes do Centrão o apoio ao chamado 'pacote de paz' bolsonarista, que incluía anistia aos condenados do 8 de janeiro, impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. O Centrão respondeu parcialmente às demandas. Ciro Nogueira se posicionou, relata Bilenky: "A Anistia, ok, vamos trabalhar por isso, mas o impeachment do Alexandre de Moraes não. Não tem voto, não vai dar". Com a pressão, líderes como Dr. Luizinho (PP), próximo a Motta, acabaram cedendo. O momento mais dramático ocorreu quando Motta finalmente tentou retomar sua cadeira. A sessão estava marcada para às 8:30h da noite, mas somente às 10h ele conseguiu entrar no plenário, encontrando a mesa diretora ainda completamente ocupada pelos bolsonaristas. "Quem manda na Câmara?", perguntou Toledo a pessoas que trabalham em Brasília: "foram dez respostas, e nenhuma delas foi o Hugo Motta", revela, comparando o presidente a "uma taquara verde" que 'balança, treme, mas não quebra, porque tem uma infinita capacidade de se vergar às pressões'. "Não serve para nada um pescador que não comanda a pescaria, que é a situação do Hugo Mota hoje. Ele é o presidente da Câmara, mas não manda na Câmara, não comanda, não consegue nem sentar na própria cadeira", critica o colunista do UOL. Leia mais Ricardo Stuckert/PR Lula usa Brics para negociar com Trump José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Enquanto o Brasil enfrentava tensões internas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva articulava uma estratégia internacional para enfrentar as políticas tarifárias de Donald Trump. O presidente americano decidiu estender suas "demonstrações de carinho e amizade" à Índia, também colocando uma taxação de 50% sobre os produtos indianos importados pelos Estados Unidos, ironizou José Roberto de Toledo no podcast A medida americana provocou uma reação imediata do governo brasileiro. Lula ligou para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para discutir como reagir à agressão comercial de Trump. A conversa faz parte de uma estratégia mais ampla do Planalto de não aceitar acordos bilaterais com os Estados Unidos. "Essa foi, por exemplo, a imagem que passou do acordo que a União Europeia fechou com os Estados Unidos. E o Brasil está tentando fechar um acordo dos BRICS com os Estados Unidos", explica Toledo. A ideia é que Brasil, Índia, Rússia e China negociem coletivamente, ao contrário da estratégia trumpista de "dividir os seus inimigos, que é o mundo inteiro, e negociar individualmente com cada um". A estratégia brasileira busca o caminho oposto: "É unir para ter mais força na negociação. Claro, o Brasil, do lado da Índia, o país mais populoso do mundo, do lado da China, a maior economia do mundo, do lado da Rússia, a única potência militar que faz frente aos Estados Unidos, é muito mais poderoso do que o Brasil sozinho", completa o colunista do UOL. Como resultado das negociações, foi confirmado que o vice-presidente Geraldo Alckmin visitará a Índia em setembro, acompanhado de uma comitiva de empresários brasileiros. Lula também deve fazer uma visita ao país, possivelmente no início de 2026. Publicamente, Lula defende que "multilateralismo é garantia de soberania e democracia" e que não negocia tarifas com o presidente dos Estados Unidos "porque o Trump não quer negociar". Porém, como observa Toledo, "uma coisa é o dito, outra coisa é o feito. E o feito, no caso, é fazer essa negociação para isolar os Estados Unidos, criar uma aliança comercial e política mais forte".




