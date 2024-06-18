Sábado, 13/09/2025 Penas de 159 anos para cúpula golpista são inéditas no Brasil José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista a penas que, somadas, chegam a 159 anos. Pela primeira vez, militares de alta patente e um ex-chefe de Estado receberam penas pesadas por crimes contra a democracia, num julgamento que marcou ruptura histórica e punição inédita, analisam os colunistas. Só os generais, só aqueles que têm cargo de general, e eu estou incluindo aí o almirante Almir Garnier, porque na hierarquia da Marinha o posto de almirante equivale ao de general, são 90 anos de prisão para os mais altos cargos militares do Brasil. É um fato absolutamente inédito, e com potencial até de mudar um pouco da história do país, não só porque é a primeira vez que se condena um ex-presidente por uma tentativa frustrada de golpe de Estado, e o Brasil está cheio de golpes na sua história, como a cúpula militar. Dos militares, que raramente são punidos, só os generais aqui já estão tomando 90 anos na cabeça. José Roberto de Toledo Thais Bilenky reforça que o julgamento é um marco na história do Brasil, e que representa uma travessia de um processo de anos. "De fato, é a primeira vez que se julga golpe de Estado, que como diz [o historiador] Carlos Fico, está no DNA deste país. E pela primeira vez isso vai ficar marcado como algo que tem que ser punido e responsabilizar os culpados", completa. Bilenky também destaca que o julgamento no STF foi marcado por gestos simbólicos de união institucional dos ministros diante da gravidade do caso. Embora não façam parte da 1ª turma, os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, que preside a corte, acompanharam a sessão desta quinta-feira. Gilmar Mendes, que é o ministro que sempre é o primeiro a sair em defesa ou do Alexandre de Moraes ou do próprio Supremo quando atacado, foi e se sentou na plateia para assistir à sessão. [...] E depois o próprio Barroso, presidente do tribunal, [...] fica lá durante toda a sessão, também nesse gesto de respaldo, dizendo que o tribunal está aqui, o presidente do tribunal está aqui. Thais Bilenky Lula em alta, Bolsonaro em baixa, Arenão e Tarcísio na espera José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Fatos como a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF e o viés de alta do governo Lula nas últimas pesquisas desarrumaram o xadrez da direita e elevaram a temperatura na disputa por 2026, avaliam José Roberto de Toledo e Thais Bilenky. Toledo afirma que a tentativa do chamado "Arenão" de antecipar a candidatura de Tarcísio de Freitas expôs a fragmentação da direita e criou obstáculos para alianças nacionais, enquanto Lula vê viés de alta nas pesquisas. O Arenão, que eu me recuso de chamar de centrão, queimou a largada. Eles saíram lançando a candidatura presidencial do Tarcísio e até espalhando por aí um plano minucioso, meticuloso e absolutamente irrealista de como seria a eleição de 2026, muito antes de o Fux começar a abrir a boca. José Roberto de Toledo Para Thais Bilenky, a condenação obrigou aliados do Arenão a recuar e reorganizar estratégias. "Os soldados do Arenão todos tiveram que voltar às bases e reagrupar as tropas, porque de fato essa semana deu uma complicada nas movimentações anteriores", diz a jornalista. O cenário incerto pressiona a direita a buscar alternativas, enquanto o debate sobre uma possível anistia mobiliza governo e oposição. Thais destaca que parlamentares dizem que há maioria para votar, mas falta decisão do presidente da Câmara. "Tem mais líderes aderindo, mas não tem uma coisa decisiva que é a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, de pautar", afirma. Pesquisas Datafolha e Ipsos publicadas nesta semana mostram estabilidade ou tendência de alta para Lula, o que pode mudar estratégias nos próximos meses. "A aprovação, que é aquela pergunta que não tem meio termo, aprova ou desaprova, o governo foi de 46 para 48, uma variação dentro da margem, mas é o valor mais alto que ele tem nesse ano", comenta Toledo sobre a Datafolha. Foi um erro de timing crasso, que o Tarcísio já estava numa posição dificílima, ficou pior ainda. E o pior [...] é que tudo isso acontece num momento em que há sinais tênues ainda, que podem levar a uma recuperação da popularidade do Lula. José Roberto de Toledo Para Thais, mesmo se a anistia avançar e Bolsonaro voltar a ser elegível, Tarcísio não terá caminho fácil: "Se a anistia passa mesmo, do jeito que ele estava defendendo na semana passada, e o Bolsonaro volta a ser elegível, a candidatura dele também cai. Então, desse ponto de vista e de outros também, todo esse movimento recente para o Tarcísio é um complicador." A hora e a vez do 'quiproquó' de Luiz Fux José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O ministro do STF Luiz Fux levou quase 12 horas na última quinta-feira para ler o voto em que se manifestou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes relacionados à trama golpista. O placar final do julgamento ficou em 4x1, e os réus foram condenados. O colunista José Roberto de Toledo relembrou o histórico do magistrado. "Luiz Fux não chegou ao Supremo por acaso, nem sequer por seus eventuais méritos como juiz. Até por que isso não é o que mais pesa na nomeação pro cargo. Em regra, são três os caminhos para vestir a toga", diz Toledo. "O caminho mais comum é o futuro ministro ter ligação pessoal com o presidente que o indica", prossegue Toledo. Gilmar Mendes foi advogado geral de FHC, Alexandre de Moraes foi ministro do Temer, André Mendonça foi ministro do Bolsonaro, Cristiano Zanin foi advogado do Lula. Outro caminho, que é cada vez mais raro, é o futuro ministro ser indicado ou indicada por um setor da sociedade que quer se ver representado no Supremo. Entra pela fama de independente. Foram os casos da Carmen Lúcia e do Joaquim Barbosa. "O terceiro caminho é um atalho. E requer muito óleo de peroba pra funcionar. É o atalho do lobby pessoal", continua. Fux batalhou, Fux se esforçou - por anos, por muitos anos, antes de chegar lá. Fez plano de campanha e cumpriu com afinco. Tomou café e tomou chá de cadeira na antessala de muitos poderosos. Pediu conselho até para jornalista sobre como se aproximar de quem tinha influência na nomeação. José Roberto de Toledo Fux arrumou dois padrinhos de peso, que convenceram Dilma Rousseff, recém-empossada presidente em 2011, a indicá-lo ao Supremo. Fazia sete anos que Fux estava em campanha. Ambos os padrinhos viriam a se tornar símbolos de corrupção: foram o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o então ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci. "Na ânsia de chegar ao Supremo, Fux buscou também o endosso de José Dirceu, que já tinha sido cassado pela Câmara dos Deputados, já tinha perdido os direitos políticos e - todo mundo sabia - já era réu no processo do Mensalão que corria no Supremo. Todo mundo, vírgula", relembra Toledo. Fux depois alegou que não lembrava do detalhe de que ele era réu quando foi conversar com o Zé Dirceu. E foi mais longe. Indagado por ele, segundo o próprio Zé Dirceu, Fux prometeu "matar no peito o Mensalão". Prometeu mas não cumpriu. Anos depois, quando Zé Dirceu contou essa história, Fux falou que era só uma metáfora futebolística. Quando a bola do Mensalão caiu no peito dele no Supremo, Fux chutou os padrinhos. Votou pela condenação tanto de Zé Dirceu quanto de Palocci. José Roberto de Toledo Para Toledo, Fux exagerou tanto na ânsia de escantear os padrinhos que tentou convencer - sem sucesso - seus colegas de tribunal de que havia perenidade e hierarquia de organização criminosa. As mesmas hierarquia e perenidade que ele não viu agora no julgamento da trama golpista. "Fux contradiz Fux e nem sequer fica vermelho", diz Toledo. "Tanto antes quanto agora, Fux não foi levado a sério nem pelos colegas, nem pelos advogados, nem por ninguém. Fux não é punitivista, Fux não é garantista, Fux é quiproquózista", completa.




