Sábado, 02/11/2024 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Mateus Mello/Agncia Enquadrar/Folhapress Sem palanque em SP e MG, Lula larga atrás na corrida até 2026 José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A eleição de 2026 começou no minuto em que acabou a de 2024, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já saiu correndo atrás. Pelo ângulo que se olha, a situação para o petista sugere que a corrida será de obstáculos. Na sucessão na mesa diretora da Câmara e na eleição nos dois maiores estados do país, o trem já partiu. O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui. Leia mais Publicidade Câmara dos Deputados Agência Câmara 'Emendismo' dobra a dívida de prefeitos com parlamentares José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Graças ao "emendismo", deputados federais ajudaram milhares de prefeitos a se reelegerem em 2024. Enviaram dezenas de bilhões de reais em verbas do orçamento da União para os municípios gastarem em saúde, estradas, construções e sabe-se lá onde. O resultado foi uma taxa de reeleição recorde. Oito em cada dez prefeitos candidatos se reelegeram. Daqui a dois anos, será a vez de os prefeitos retribuírem a mãozinha, fazendo campanha para os parlamentares. Assim tem sido e assim será. É o efeito carona. A peculiaridade da eleição de 2024 é que isso nunca foi tão forte. Os deputados e senadores bateram recorde de empenho de emendas ao orçamento federal antes da eleição. Foram nada menos do que R$ 73 bilhões na atual legislatura (2023 e 2024) e R$ 59 bilhões nos dois anos finais da anterior. Total: R$ 132 bilhões. Nos quatro anos do ciclo eleitoral anterior, o valor empenhado pelos parlamentares do orçamento da União foi uma fração disso. Entre 2017 e 2020, o "emendismo" somou R$ 70 bilhões. Foi praticamente a metade do ciclo que terminou na semana passada. Logo, os prefeitos reeleitos devem o dobro do que deviam aos padrinhos orçamentários. A dívida será paga, não resta dúvida. Se não pagarem, ficarão sem novas e bilionárias emendas nos próximos dois anos. É emendando que se recebe, todos sabem. Leia mais Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A Hora é o novo podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados de manhã. Compartilhar essa edição