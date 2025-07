O município de Branquinha, no interior de Alagoas, tornou-se um exemplo de como políticas públicas focadas na educação podem transformar realidades locais. Com apenas 9.600 habitantes, a cidade conseguiu elevar significativamente seus índices de alfabetização infantil em meio a desafios estruturais e econômicos.

O contexto nacional não é animador. O Ministério da Educação divulgou no início de julho o resultado do indicador criança alfabetizada, que mede quantas crianças estão alfabetizadas na idade certa, entre 7 e 8 anos. O índice subiu de 56% em 2023 para 59,2% em 2024, mas ainda não atingiu a meta de 60%. "O fato é que no Brasil a desigualdade entre os estados é sempre muito grande. Então você tem 8 estados com um indicador de 30 a 50% das crianças alfabetizadas e 9 estados com mais de 60%, ou seja, acima da meta nacional", destaca Thais Bilenky no podcast.

Alagoas está entre os estados que melhoraram, saltando de 33,6% das crianças alfabetizadas em 2023 para 48,6% em 2024. "Cresceu 15%. É muito significativo num espaço de tempo tão pequeno", observa José Roberto de Toledo. "Parece uma questão numerológica, mas é absolutamente fundamental isso. Porque se a criança não aprende a ler e escrever na série certa, ou seja, no segundo ano do ensino fundamental, toda essa defasagem idade-série vai se arrastando e se ampliando ao longo da trajetória escolar dela", completa.

Branquinha exemplifica esse esforço de melhoria. A cidade foi atingida por duas enchentes trágicas, uma em 2010 e outra em 2022, que motivaram o êxodo de muitas famílias. Com a economia baseada na cana-de-açúcar e o fechamento das usinas em Alagoas, os canaviais ficaram abandonados e famílias se assentaram nesses locais. A população vem decrescendo desde 2010, quando tinha 11 mil habitantes.

Em 2021, Edinaldo Firmino da Silva assumiu como secretário de educação do município e implementou uma série de mudanças estruturais. Com um orçamento inicial de 18 milhões de reais e 2.700 alunos matriculados, a gestão iniciou uma campanha de busca ativa, batendo na porta das casas e conversando com os pais. "Eles mostravam que eles sabiam que a condição das escolas era insalubre e que ninguém aprende desse jeito", explica Bilenky.

As ações incluíram instalação de ar-condicionado, energia solar, internet e reforma das 18 escolas do município, sendo 13 rurais. A gestão também passou a fornecer kits escolares, fardamento e formação continuada para professores. Todo outubro, fazem um balanço para identificar crianças que entraram, saíram ou não têm comparecido às aulas.