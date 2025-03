Sábado, 15/03/2025 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Gleisi assume pragmatismo e vira queridinha do centrão Thais Bilenky e José Roberto de Toledo A presidente do PT e nova ministra da articulação política, Gleisi Hoffmann, surpreendeu ao mudar rapidamente de figurino político logo após assumir o cargo no Palácio do Planalto. O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui. "A Gleisi, para mim, a semana foi dela. A posse foi na segunda-feira, como ministra. E bastou ela sentar na cadeira das Relações Institucionais, no Palácio do Planalto, que ela mudou o figurino da presidente do PT, de esquerda, polêmica, aguerrida, ruidosa, para uma articuladora bastante pragmática", analisou Thais Bilenky. Em apenas alguns dias, Gleisi promoveu uma intensa agenda de reuniões com lideranças parlamentares, conseguindo a aprovação de Arthur Lira, que "começa a falar bem dela pelos corredores". A ministra estabeleceu um canal de comunicação direto com os principais articuladores do centrão, recebendo-os tanto em grupo quanto individualmente. Leia mais Publicidade Chichá do Largo do Arouche Reprodução / portalstaceciliabarrafunda A árvore que viu São Paulo ir de vila a megalópole caiu Thais Bilenky e José Roberto de Toledo Uma das testemunhas vivas mais antigas da história de São Paulo não resistiu às fortes chuvas que atingiram a capital paulista esta semana. O chichá do Largo do Arouche, árvore bicentenária considerada um dos "moradores" mais antigos da cidade, foi derrubado durante temporal que provocou estragos em diversos pontos da metrópole. "Esse chichá estima-se que tenha 200 anos, o que significa que ele nasceu por volta de 1820, 1830, por aí", explicou José Roberto de Toledo. "Ele não é a terceira árvore mais antiga da cidade de São Paulo, ele é um dos moradores mais antigos da cidade." O temporal que atingiu São Paulo na quarta-feira causou destruição em diversos bairros. "Choveu na cidade ontem forte e alguns bairros ficaram absolutamente inviabilizados", relatou Thais Bilenky. Toledo complementou: "Foi uma chuva muito atípica, porque choveu bastante, mas o que mais afetou não foi a quantidade de água, mas a velocidade do vento." Leia mais Divulgação Os presidenciáveis 'azuis' com nota vermelha em educação Thais Bilenky e José Roberto de Toledo O desempenho dos governadores nas políticas públicas de educação pode ser determinante para suas aspirações presidenciais em 2026. Com base nos resultados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o cenário revela disparidades significativas entre potenciais candidatos da direita. "Se você pega os dados de educação, vamos pegar aqui um indicador importante, que é a nota padronizada do Saeb e comparar 2017, antes do Zema se tornar governador, com 2023, já avançando no segundo mandato dele", propõe José Roberto de Toledo, que apresenta um panorama preocupante para o governador mineiro. Enquanto Romeu Zema (Novo) viu Minas Gerais cair do quarto para o sétimo lugar no ranking nacional, dois outros governadores conservadores melhoraram expressivamente seus indicadores. "Goiás, do Caiado, passou de terceiro para primeiro lugar na nota do Saeb. E o Paraná, do Ratinho Júnior, passou de sétimo para segundo", compara Toledo, destacando que ambos "são os principais pré-candidatos que estão tentando se viabilizar". O comportamento do governador de São Paulo também foi comentado. "O Tarcísio diz que não [é candidato], ele tem que fazer charminho para o Bolsonaro não ficar nervosinho. Diz que não, mas dá uma piscadinha", observa Thais Bilenky. Os resultados educacionais de São Paulo, porém, não são animadores. "A educação em São Paulo está muito mal e piorando", alerta Toledo, acrescentando que o estado, junto com Rio de Janeiro e Bahia, "puxa a média do Brasil para baixo". A segurança pública também é citada como problema em São Paulo, com "um vexame atrás do outro". "Esse é um assunto que eu acho que a gente cobre mal na imprensa, porque ou o noticiário nacional só se fala do governo federal, ou ele é municipal", analisa Toledo. "O governo estadual fica ali meio num limbo. Raramente se fala de políticas públicas estaduais." Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados. Compartilhar essa edição