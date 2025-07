Uma semana que começou com o governo Lula comemorando vitórias importantes terminou com uma reviravolta completa na madrugada de quinta-feira, quando a Câmara dos Deputados aprovou uma série de projetos que contrariam frontalmente os interesses do Palácio do Planalto. O episódio é visto como um prenúncio do que será o segundo semestre de 2025 no Brasil.

Tudo começou quando o presidente Lula decidiu vetar o aumento do número de deputados de 513 para 531, projeto já aprovado pela Câmara e pelo Senado. A medida desagradou o Congresso, que se preparava para uma resposta. Paralelamente, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão favorável ao governo sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), concordando que é competência do Executivo fazer mudanças nas alíquotas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a cumprimentar o Congresso em entrevista coletiva, celebrando também a aprovação de um projeto que autorizou a venda de poços de petróleo no pré-sal.

Porém, na madrugada de quinta-feira, os deputados aprovaram o direcionamento de 30 bilhões de reais da venda desses poços de petróleo para refinanciar dívidas do agronegócio. A medida pegou o governo de surpresa e transformou o que seria uma semana de comemorações em mais um período de tensão.

"O Haddad estava feliz da vida, porque ressuscitou o IOF e ainda ia ganhar uma graninha extra com os poços. O que ele não previu é que o Congresso estava preparando a sua vingança para comê-la fria", observa José Roberto de Toledo no podcast A Hora desta sexta-feira (18). "O que era uma semana só de comemorações, virou uma semana de novo de fazer conta lá no Ministério da Fazenda para ver se a conta fecha", completa.

A votação foi esmagadora: 346 votos a favor e apenas 93 contra, deixando o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), indignado. Ele subiu à tribuna para reclamar da bancada ruralista e dar indiretas à presidência da Casa, que decidiu colocar o projeto em votação mesmo com tentativas de acordo em andamento.

O episódio mais dramático da noite veio às 3 da manhã, quando foi aprovado o polêmico PL da licença ambiental, também conhecido como "PL da devastação" ou "a mãe de todas as boiadas". O projeto flexibiliza o licenciamento ambiental e permite o auto-licenciamento para empreendimentos de "baixo e médio risco".

"90% da mineração feita no Brasil é empreendimento classificado como médio risco", alertou o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, citado por Bilenky. "Isso significa que todos esses empreendimentos de mineração vão migrar para o sistema de auto-licenciamento, que prescinde de avaliação técnica do risco ambiental", completa a colunista do UOL.

O projeto passou com 267 votos a favor e 116 contra. A ministra Marina Silva tentou articular com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para evitar a votação, mas não conseguiu. Apesar da pasta chefiada por Marina ter se posicionado contra o projeto, o texto teve apoio da Casa Civil de Lula.

Para Toledo, o episódio ilustra o que será o segundo semestre de 2025: "Uma disputa. A metáfora mais simplista e menos dramática que eu posso usar é a do cobertor curto. O governo puxando o cobertor, tirando dos ricos para cobrir os pobres, ou seja, transferindo dinheiro do orçamento federal dos ricos para os pobres, e os empresários pressionando os congressistas a fazerem exatamente o oposto."