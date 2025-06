Sábado, 28/06/2025 Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afiançaram proposta do governo que será levada aos lideres do Congresso Mateus Bonomi/AGIF Com Motta e Alcolumbre, Congresso toma poder do Executivo sem volta Thais Bilenky e José Roberto de Toledo A semana de São João em Brasília marcou um ponto de virada na relação entre os Poderes. O episódio que deflagrou a mudança estrutural foi a decisão unilateral do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de colocar em votação o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que anula o aumento do IOF determinado por decreto pelo governo federal. A decisão foi executada sem aviso prévio ao Palácio do Planalto e pegou alguns líderes partidários de surpresa.



"Não se trata de uma decisão do Hugo Motta contra a Gleisi, contra o Haddad, é um Poder se colocando contra outro Poder", afirmou um líder do Centrão à colunista Thais Bilenky ao comentar a estratégia. "É uma decisão institucional, é um rompimento", completou, destacando o agravante de ter sido feito sem costura prévia. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante coletiva de imprensa em Jerusalém Ronen Zvulun/Reuters Trégua com Irã aumenta pressão sobre Netanyahu em Gaza Thais Bilenky e José Roberto de Toledo A recente trégua no Oriente Médio, mediada por Donald Trump após bombardeios às instalações nucleares do Irã, representa um momento de recuo tático que aumenta significativamente a pressão sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em relação ao conflito em Gaza. Segundo Thaís Bilenky, que conversou com dois mestres da diplomacia brasileira, o Irã saiu enfraquecido do confronto, primeiro pela ação de Israel contra seus aliados, como o Hezbollah, depois pela queda de Bashar al-Assad que abriu o terreno da Síria para ações mais diretas. O regime iraniano optou pelo que foi interpretado como uma bandeira branca ao avisar previamente os Estados Unidos sobre um ataque a uma base militar americana, sinalizando sua disposição para o cessar-fogo. A decisão iraniana de recuar foi motivada pelo controle de danos daquilo que restou da sua capacidade bélica, embora o país ainda mantenha recursos estratégicos como o controle do Estreito de Ormuz, por onde passam 20 milhões de barris de petróleo diariamente. Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro Reprodução/Polícia Federal Brasil tem 93 servidores para 2,5 mi suspeitas de lavagem de dinheiro Thais Bilenky e José Roberto de Toledo Um relatório do Grupo Esfera, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou dados alarmantes sobre a capacidade do Brasil de combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado. O documento expõe como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enfrenta uma desproporção dramática entre demanda e recursos humanos. Segundo o levantamento, o número de notificações de suspeitas de operações financeiras ilegais enviadas ao Coaf cresceu 766% nos últimos dez anos, chegando a mais de 2 milhões de comunicações anuais. Para processar essa montanha de informações, o órgão conta com apenas 93 funcionários, dos quais efetivamente menos de 40 analistas trabalham diretamente no processamento dessas denúncias. O gargalo é ainda mais evidente quando se observa que apenas 0,5% dessas notificações se transformam em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que são encaminhados às autoridades para eventuais investigações policiais e judiciais.