Sábado, 20/09/2025 Hugo Motta entrega anistia e blindagem, mas ainda fala sozinho José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conseguiu aprovar a PEC da Blindagem com apoio do Centrão e parte do PT, mas não consolidou liderança na Câmara, avaliam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. Mesmo após entregar ao plenário demandas da base bolsonarista e promover votações de interesse do bloco dominante, Motta não conseguiu se impor como presidente, ficando isolado e sem autoridade real, segundo Bilenky. O Hugo Motta tenta fazer um discurso dizendo que ele é contrário à polarização, que ele é a favor da pacificação do país. [...] E não consegue, então ele fala no meio da balbúrdia daquele plenário, fica tocando aquele alarme, não consegue falar e ainda fala 'eu prometo que eu não vou tomar tempo de vossas excelências'. Então pra mim essa foi a cena que marcou, porque ele aprova essa urgência fazendo um gesto ao bolsonarismo e o centrão junto com ele, ou seja, numa tentativa de se equilibrar nessas forças todas . Thais Bilenky O texto aprovado impede o avanço de processos criminais contra parlamentares no Supremo sem aval do Congresso e amplia o foro privilegiado a presidentes de partidos. Bilenky lembra que a aprovação da PEC da Blindagem e da urgência da anistia para envolvidos em manifestações desde 2022 foram respostas a pressões do Centrão e da base bolsonarista, mas não renderam a Motta reconhecimento ou comando efetivo. José Roberto de Toledo reforça que, apesar das manobras, Motta se enfraquece: "Motta não entende um princípio básico, que até jornalista é capaz de entender: para você ter poder, você precisa demonstrar poder e você precisa ter coragem para fazer isso. Você precisa ir para o enfrentamento quando é necessário o enfrentamento. E ele recuou em todas." Agora, a PEC segue para o Senado, onde encontrará resistência. Se sancionada, pode afetar 108 parlamentares investigados no Supremo, dificultando investigações e ampliando a blindagem de políticos. Leia mais Publicidade Lula sai da lona, mas luta da reeleição é pela economia, mostra Ipsos-Ipec José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Uma nova pesquisa nacional Ipsos-Ipec, obtida em primeira mão, revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu se reerguer de seu pior momento, mas a luta para garantir sua popularidade e viabilizar a reeleição em 2026 está longe de terminar. Os dados de setembro de 2025 mostram uma melhora significativa na percepção do governo em áreas-chave desde a crise de junho, mas a avaliação continua em território negativo na maioria dos quesitos. Usando uma metáfora do boxe, a trajetória do terceiro mandato de Lula pode ser dividida em rounds, explicou Toledo. Após um primeiro round de otimismo em 2023, o presidente sofreu duros golpes em 2024, que o levaram à lona em meados de 2025. A nova pesquisa mostra que ele ouviu a contagem, se levantou e reagiu neste round atual. Contudo, ainda está perdendo a luta por pontos. O resultado final será decidido no último round: os 12 meses que antecedem a eleição. Após um início de mandato com saldos positivos, a popularidade do governo sofreu um forte desgaste, que culminou em junho de 2025, seu ponto mais baixo. Naquele mês, o saldo de avaliação do presidente (ótimo/bom menos ruim/péssimo) atingiu um vale de -18 pontos. A desaprovação era generalizada, com avaliações negativas recordes em áreas sensíveis como Controle de Gastos (saldo de -39) e Segurança Pública (-32). O governo parecia grogue, encurralado nas cordas pela percepção de uma gestão ineficaz. A pesquisa de setembro, no entanto, mostra que o presidente reagiu. O saldo de avaliação geral melhorou expressivos 10 pontos, subindo de -18 para -8. Essa recuperação foi impulsionada por uma melhora visível na percepção de áreas cruciais. O saldo em Combate ao Desemprego, por exemplo, melhorou 9 pontos. Em Saúde, a melhora foi de 12 pontos. Apesar da reação, os números ainda são preocupantes para o Planalto. Em oito das nove áreas temáticas pesquisadas, a percepção de "Ruim/Péssima" continua superando a de "Ótima/Boa". Ou seja, Lula conectou bons golpes, mas não o suficiente para virar o placar a seu favor. A análise mais profunda dos dados, cruzando diferentes indicadores de popularidade, revela que o principal ponto fraco do presidente hoje é a confiança. O saldo de Confiança pessoal em Lula está em -15 pontos, quase o dobro do déficit de sua Avaliação de governo (-8). Este padrão é um perigoso déjà-vu da crise do Mensalão em 2005, quando a credibilidade pessoal do presidente também foi o indicador mais atingido. Isso sugere que a atual crise de imagem não é apenas sobre o que o governo faz, mas sobre a confiança na figura do próprio presidente. Com o gongo soando para o último e decisivo round, a estratégia para 2026 está clara. Análises estatísticas de séries históricas, como as que fizemos, provam que a popularidade presidencial no Brasil é uma consequência quase imediata da percepção do público sobre a economia. Os principais golpes de Lula para virar a luta com os juízes - a opinião pública - serão os indicadores econômicos. As projeções atuais de mercado indicam uma inflação controlada e uma leve queda no desemprego para os próximos 12 meses. Se essa tendência se confirmar, a história sugere que a popularidade de Lula seguirá o mesmo caminho, como fez em 2006 para garantir sua reeleição. O cenário, portanto, está em aberto. Se a economia reagir como esperado, Lula pode conseguir uma virada e vencer a luta por pontos, chegando como favorito em 2026. Se a economia frustrar as expectativas ou se a crise de confiança se aprofundar, ele corre o risco de perder o fôlego e sofrer uma derrota não apenas histórica, mas definitiva. O round final já começou. E os juízes estão de olho no placar da economia. Leia mais O assassinato do delegado e a versão Derrite José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Os assassinatos de Vinicius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos, e do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande (São Paulo), têm mais em comum do que a brutalidade, analisa José Roberto de Toledo. Em ambos, pelo menos um dos executores usou fuzil calibre 5,56 mm (como os modelos fabricados pela Imbel e usados pela PM-SP). Mais do que isso, seguiram a mesma lógica e formação táticas: usaram carro para acuar a vítima e depois fugir; dividiram tarefas (motorista ao volante mais dois ou três atiradores); desceram rapidamente, em formação de ataque, com um atirador avançando à frente e outros dando cobertura; tiveram o cuidado de esconder os rostos com balaclavas; puseram fogo no carro usado depois para não deixar pistas (em Guarulhos tentaram, mas não conseguiram). A coreografia dos assassinatos remete a treino de tropa, não ao improviso de facção. Faz recordar o que já foi documentado no assassinato Marielle, no Rio: os executores eram ex-PMs, relembra o colunista. A coincidência mais eloquente é a balística: no caso de Gritzbach, o Instituto Sou da Paz demonstrou que as munições 5,56 mm usadas pertenciam a um lote roubado anos antes do arsenal da Polícia Militar de São Paulo — o mesmo lote que abasteceu o assalto cinematográfico a três agências bancárias em Botucatu, em 2020. Agora, cápsulas com exatamente o mesmo calibre foram recolhidas na cena do homicídio de Ruy Ferraz Fontes. Enquanto os fatos sugerem a mão treinada de agentes de segurança cooptados ou expulsos das corporações, a versão oficial apressada envereda por outro caminho. Antes mesmo de a investigação da Polícia Civil avançar, o secretário da Segurança, Guilherme Derrite, correu para anunciar suspeitos e insinuar ligação com o PCC. A narrativa é conveniente porque afasta a suspeita sobre policiais e sugere eficiência e rapidez do governo estadual, que recusou, não por acaso, ajuda da Polícia Federal. A Praia Grade, município onde o ex-delegado-geral foi assassinado e onde ele trabalhava como secretário de administração da Prefeitura, é um reduto com presença do PCC, de fato. Ali já foram presos membros da facção em reuniões de cúpula. Mas é também uma cidade onde policiais corruptos lavaram dinheiro. Rogerinho - um dos policiais civis denunciados por Gritzbach - e seus comparsas investiram dezenas de milhões de reais em empreendimentos imobiliários na Praia Grande. Por isso, descartar de cara a participação de policiais e, antes mesmo de ter laudos ou uma investigação meticulosa, conduzir a suspeita exclusivamente para um suposto acerto de contas do PCC é, no mínimo, prematuro e irresponsável. Como havia ligação com o PCC no caso Gritzbach, é possível que haja também no caso do delegado-geral. Como também é possível que haja participação de policiais ou ex-policiais. O que não dá é para fazer uma investigação que só procure metade dos culpados. Leia mais Compartilhar essa edição



