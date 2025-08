Sábado, 02/08/2025 Nathan Howard/Reuters Tarifas de Trump de 50% impactam só 0,6% do PIB brasileiro José Roberto de Toledo e Thais Bilenky As tarifas de 50% impostas pelo presidente americano Donald Trump ao Brasil têm impacto limitado na economia brasileira, atingindo apenas 0,6% do Produto Interno Bruto nacional. "Os Estados Unidos tiveram no primeiro semestre deste ano um superávit comercial de 1,7 bilhão de dólares em relação ao Brasil. Eles exportaram quase 22 bilhões para cá e importaram 20 bilhões", explica José Roberto de Toledo no podcast, destacando que não há justificativa econômica para as sobretaxas americanas. O colunista do UOL ressalta ainda que as exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram 4% em 2025, enquanto as exportações americanas para o Brasil cresceram 12%, três vezes mais. "O Brasil não aplica nenhuma sobretaxa ou outra forma de proteção comercial relevante contra os produtos americanos. Portanto, não tem lógica nem justificativa comercial, porque os dois lados estavam faturando mais, com vantagem crescente para os Estados Unidos", afirma Toledo. Trump anunciou as medidas na quarta-feira (30), aplicando simultaneamente a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e as tarifas comerciais. No entanto, das exportações brasileiras para os EUA, apenas 36% foram efetivamente afetadas pela sobretaxa de 50%. Leia mais Publicidade Rosinei Coutinho/STF Com sanção a Moraes, Trump põe bancos brasileiros sob pressão José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes pelo governo Trump criou uma situação inédita para os bancos brasileiros, que agora enfrentam a possibilidade de precisar escolher entre obedecer determinações americanas ou decisões da Justiça brasileira. A Lei Magnitsky foi criada em 2017 para criar bases legais para sancionar cleptocratas e pessoas que notoriamente violassem os direitos humanos, explica José Roberto de Toledo no podcast. A ironia da situação é evidente, continua Toledo: "Os caras pegam essa lei, que é para combater a cleptocracia e promover os direitos humanos, e aplicam contra um juiz cujo principal feito na história do Brasil foi ter evitado um golpe de Estado", explica o colunista do UOL. O alcance prático da sanção, pouco conhecido porque não foi aplicada a nenhum brasileiro até agora, inclui o bloqueio de serviços de empresas americanas. "Isso inclui Gmail, redes sociais, Microsoft e também o cartão de crédito com bandeira americana, que no caso são Visa e Mastercard", explica Thais Bilenky. Segundo conversas da colunista do UOL com profissionais do mercado financeiro, o cenário preocupa: "O Alexandre de Moraes tem conta em banco brasileiro e cartão de crédito, como boa parte dos brasileiros também. Ele ser sancionado pela lei Magnitsky significa que ele vai ter que ter o cartão de crédito, se for uma bandeira americana, cancelado." Os bancos que estudam o alcance das medidas chegaram a uma conclusão mais grave: além de cancelar cartão de crédito, eles vão eventualmente precisar encerrar a conta do Alexandre de Moraes. O dilema fica complexo quando se considera uma possível reação da Justiça brasileira. "O banco X vai lá e encerra a conta do Alexandre de Moraes para evitar sanções do governo americano. Aí a Justiça Brasileira dá uma liminar e obriga aquele banco a atender um cliente brasileiro que está adimplente, que não tem nenhuma irregularidade que justifique", descreve Bilenky. "Aí o banco vai precisar decidir se ele vai acatar a decisão da Justiça Brasileira ou aceitar uma determinação do governo americano." Leia mais Stockphotos/ Agência Senado Ipsos-Ipec: mulheres freiam apoio a armas; idosos rejeitam casamento gay José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A edição de 2025 da pesquisa Ipsos-Ipec, que mede o índice de conservadorismo brasileiro, revela que o país teve uma pequena queda no conservadorismo em comparação com 2023, mas ainda mantém uma sociedade mais conservadora do que progressista. O índice ficou em 0,652 em uma escala de 0 a 1, representando uma redução de 0,013 pontos em relação ao levantamento anterior.

"Se você comparar com 2018, que foi o pico quando esse índice chegou no seu valor mais alto, o ano da eleição do Bolsonaro, tem uma queda significativa", explica José Roberto de Toledo no podcast. A pesquisa, baseada em sete questões sobre temas como aborto, pena de morte, prisão perpétua e redução da maioridade penal, mostra diferenças significativas entre grupos demográficos. "O número de progressistas quase dobrou", destaca Toledo, embora essa fatia continue pequena na população total. Segundo a pesquisadora Camila Rocha, doutora em ciência política pela USP, esse crescimento dos progressistas representa uma reação ao governo Bolsonaro. Para ela, "eleitores, que antes não sentiam necessidade de se identificar politicamente assim ou assado, quando vem um governo reacionário tomando decisões e iniciativas que afetam a vida delas, elas se veem obrigadas a se posicionar", conta Thais Bilenky, que conversou com Camila sobre a pesquisa. A análise por faixa etária revela que os mais progressistas são os jovens da geração Z, que têm entre 16 e 24 anos, enquanto os mais conservadores são os da geração X e os baby boomers. Para efeito da pesquisa, os baby boomers são aqueles que nasceram no pós-guerra, até 1965, ou seja, que têm 60 anos ou mais. A geração X corresponde a quem tem entre 45 e 59 anos, nascidos entre 1966 e 1980. Interessantemente, a geração boomer teve uma queda no conservadorismo nesses últimos dois anos. Um dos aspectos mais marcantes da pesquisa é a divisão de gênero que cresceu nos últimos dois anos. "Os homens são bem mais conservadores que as mulheres", enfatiza Bilenky. "Muito mais conservadores, porque tem questões específicas que as mulheres são contra e eles a favor", completa Toledo. A questão do armamento é uma das poucas onde a maioria não é conservadora. Sobre a posse de arma em casa, 40% dos brasileiros se dizem a favor e 54% se dizem contra. Já a posse de arma fora de casa tem ainda menos apoio, com apenas 34% a favor, enquanto 61% são contra. Leia mais Compartilhar essa edição