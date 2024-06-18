Sábado, 30/08/2025 Dinheiro em espécie apreendido durante operação Tank da Polícia Federal, que mira atuação do PCC no setor de combustíveis Divulgação/PF Crime organizado usa até 'pão fantasma' para lavar dinheiro em padarias José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28), cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro, que são acusadas de serem usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro. O esquema, segundo a PF, envolve até estabelecimentos como padarias e lojas de conveniência. A investigação do Ministério Público de São Paulo mostrou que redes de padarias foram infiltradas e compradas pelo crime organizado para lavar dinheiro, conta Toledo. Segundo o colunista, que conversou com empresários do setor, a prática envolvia até a venda de "pãezinhos fantasmas": "Os relatos que se tem de pessoas que trabalharam nessas redes é de que muitas vezes as pessoas tinham que lançar pãezinhos que não foram vendidos, nem sequer foram feitos, só para lavar o dinheiro." [Empresários do setor] estão contando que onde esses caras entram para lavar dinheiro usando padarias, acaba o mercado. Porque eles vendem mais barato, eles não têm nenhum interesse em fazer dinheiro, eles têm interesse em lavar o dinheiro, já chegam com o dinheiro e só precisam dizer que aquele dinheiro tem uma origem legal. José Roberto de Toledo Embora o crime organizado já estivesse entranhado nos postos de combustível do país há alguns anos, chama atenção a rapidez com a qual essa operação se sofisticou, analisa Thais Bilenky. A colunista ouviu uma fonte do setor, que detalhou as mudanças dos últimos cinco anos. "Alguma pessoa ligada ao crime chegava com uma mala de dinheiro no posto de gasolina, comprava à força aquele posto e falava 'a partir de agora sou eu que vendo aqui. E aí entrava combustível adulterado e combustível limpo também", conta. "[O crime ] ocupou a cadeia inteira. Então, hoje vai da refinaria pra distribuidora até o posto de gasolina, e aí chegou na ponta da ponta da ponta do iceberg, que são todas as fintechs. Acelerou demais esse processo e também ficou muito mais embrenhado na economia legal", completa Bilenky. Leia mais Publicidade 7.ago.2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária Edilson Rodrigues/Agência Senado Senadores tentam driblar influência e punir sonegador contumaz José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Pelo menos três projetos no Congresso buscam punir sonegadores contumazes e podem render bilhões por ano à Receita Federal, conta Thais Bilenky no podcast A Hora. A tramitação, porém, enfrenta resistência entre os parlamentares. "Sonegador contumaz não é uma figura, uma empresa que é simplesmente inadimplente, não paga os impostos e taxas em dia. Na definição do senador Efraim Filho (União-PB), relator de um dos projetos, são empresas que são concebidas pelo crime organizado ou com relação ao crime organizado, facções e milícias, para fazer parte desse modelo", explica a colunista. Então, a conta que a Receita tem hoje é que o valor de sonegação desses devedores chega a R$ 200 bilhões, em mais de 1.200 CNPJs, que seriam enquadrados nesse conceito do contumaz. E esse projeto tenta botar ordem na casa, mas não com expectativa de recuperar esse dinheiro, que é muito difícil. Thaís Bilenky Além do projeto de Efraim Filho, também tramita no Senado outro texto relatado por Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e, na Câmara, um projeto de Danilo Forte (União-CE). "O projeto do Efraim Filho pode aumentar a arrecadação da Receita Federal em algo em torno de 20 a 30 bilhões de reais por ano. Tanto é assim que o próprio Haddad já vem há meses, se não ano, falando da importância de aprovar essa legislação, porque é uma forma de arrecadar mais sem criar novos impostos, mas sim fazendo pagar quem está operando no sistema de forma, no mínimo, questionável", continua a colunista. No entanto, há entraves para a tramitação dos projetos. "Dado o escopo bilionário positivo que isso pode gerar e o fato de que você está falando de tentar combater o crime, imagino que isso seja unânime no Congresso", ironiza José Roberto de Toledo. "Otto Alencar (PSD-BA), senador presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), assim que recebeu o projeto do Veneziano, pôs para votar e aprovou na CCJ. Mas, assim que foi aprovado e, em tese, iria a plenário, ele já começou a perceber que estava fazendo água a tramitação", explica Bilenky. Já o projeto de Efraim Filho passou numa comissão especial, mas teve uma emenda apresentada por Ciro Nogueira (PP-PI) que estabelecia que a Agência Nacional do Petróleo tivesse uma instância recursal no processo do devedor contumaz, o que deixaria o procedimento menos ágil, segundo o próprio relator. A emenda acabou sendo derrubada, mas o projeto ainda não foi pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Para o relator, a comoção popular após a operação que revelou envolvimento do PCC na Faria Lima pode ajudar o projeto. "Veremos. De fato, o Congresso às vezes reage ao clamor de pautas que se impõem, mas tem interesses contrários e ligações", completa Bilenky.




