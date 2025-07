Sábado, 12/07/2025 Montagem de fotos de Lula e Trump Evaristo Sá e Andrew Caballero Reynolds/AFP Com ameaça de tarifaço, Casa Branca troca diplomacia por extorsão José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em uma carta aberta ao presidente Lula, marcando mais um capítulo da política externa americana baseada em pressão econômica. Para José Roberto de Toledo, a medida configura uma extorsão pura e simples. "O que o Trump fez, ou está fazendo, não tem outro nome a não ser extorsão, porque você está obrigando um país inteiro a fazer o que não quer, por conta de uma pressão, um exercício de uma ameaça", afirma Toledo no podcast.



A justificativa oficial do presidente americano para as tarifas inclui uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal e as decisões da corte sobre as big techs. "Ele diz que elas são censuradas no Brasil e isso justificaria também essas tarifas", explica Thais Bilenky.



Contudo, esta não é a primeira vez que Trump recorre a essa tática. "Ele já foi e voltou. Não dá nem para contar quantas vezes ele já ameaçou um país de sobretaxar", observa Toledo. "Já fez assim com a China, começou com 145%, acabou em 30%. Já fez isso com países pequenos da África, com Madagascar. Já fez isso com o México, já tentou fazer isso com a Groenlândia", completa o colunista. Leia mais Publicidade Deputado André Fufuca (PP-MA) - Foto de Elaine Menke - Câmara do Deputados Deputado André Fufuca (PP-MA) - Foto de Elaine Menke - Câmara do Deputados Mesmo pressionado, Fufuca não larga ministério de olho no Senado José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Enquanto outros partidos da base aliada ameaçam deixar o governo Lula, o ministro dos Esportes André Fufuca (PP-MA) resiste às pressões internas para abandonar o cargo. A explicação para sua insistência em permanecer no ministério pode estar em suas ambições eleitorais para 2026, quando pretende disputar uma vaga no Senado pelo Maranhão. Há um padrão na agenda do ministro: cerca de um terço de seus compromissos oficiais foi dedicado ao Maranhão, seja em viagens ao estado ou recebimento de políticos maranhenses em Brasília. "Ele foi ao Maranhão mais do que ele foi a qualquer outro lugar no Brasil, inclusive somado", observa José Roberto de Toledo no podcast. O caso mais emblemático dessa estratégia ocorreu em Caxias, segunda maior cidade do Maranhão, onde a família Gentil domina a política desde os anos 1980. O ex-prefeito Fábio Gentil havia prometido durante seus dois mandatos a construção de um centro de iniciação ao esporte, obra orçada em mais de 4 milhões de reais, que nunca saiu do papel. A situação mudou quando o sobrinho de Fábio, Gentil Neto, assumiu a prefeitura em 2025. O novo prefeito é filiado ao mesmo partido de Fufuca, o Partido Progressista. Em abril, durante as comemorações dos 100 dias da gestão Gentil Neto, o ministro esteve presente e anunciou que finalmente liberaria os recursos para o centro esportivo. "Temos já o recurso pra isso, vamos fazer muito mais", declarou Fufuca na ocasião. Leia mais Mão segurando lápis, material escolar, ano letivo, aluno, escola Reprodução/Pixabay Crianças e jovens de 1 em cada 13 famílias já sofreram violência na escola José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Uma pesquisa nacional do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou dados alarmantes sobre a violência nas escolas brasileiras. Segundo o levantamento, 8% dos brasileiros afirmaram que alguma criança ou adolescente de sua família sofreu ataques, agressões ou ameaças que envolveram violência física na escola nos últimos 12 meses. A pesquisa indica que uma família em cada 13 no Brasil tem pelo menos um caso de violência direcionada a uma criança ou adolescente. "Você vai falar, mas só 8%? Só que você pega 8% e multiplica pela população de 18 anos ou mais e vai dar milhões e milhões de pessoas", explica José Roberto de Toledo no podcast, ao antecipar os dados do levantamento, que será divulgado na íntegra nas próximas semanas. O estudo mostrou disparidades significativas na percepção da violência escolar entre diferentes grupos. Entre os jovens de até 24 anos, 15% responderam que conhecem adolescentes ou crianças que foram vítimas de violência na escola, enquanto entre os idosos de 60 anos ou mais, apenas 3% relataram essa situação. A percepção também é maior nas capitais e regiões metropolitanas do que no interior do país, e é mais alta entre evangélicos do que entre católicos. Leia mais