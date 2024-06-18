Sábado, 11/10/2025 Operação para tirar capital de Lula tem digitais de Ciro Nogueira e Kassab José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Acontece esta semana o primeiro confronto aberto da campanha presidencial de 2026. O confronto foi uma resposta à vitória do governo na semana passada que conseguiu aprovar a isenção de Imposto de Renda para a classe média, analisam José Roberto de Toledo e Thais Bilenky. O governo Lula (PT) não conseguiu o apoio necessário entre os deputados e vai deixar de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com a medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. A Câmara aprovou o adiamento da votação e, na prática, fez caducar a MP. Para Bilenky, a oposição reagiu ao bom momento pelo qual passava o governo até então. "Também é uma reação à derrocada da PEC da Blindagem. O Centrão decidiu de alguma forma também usar essa medida provisória convenientemente para mostrar que não ficou tão feliz assim", completa a colunista. Toledo destaca que Ciro Nogueira, presidente do PP, convenceu aliados, inclusive o governador Tarcísio de Freitas, a atuar contra a Medida Provisória da taxação, antecipando o clima eleitoral de 2026. Desde a semana passada já tinham notado que o Ciro Nogueira tinha convencido o Tarcísio de Freitas a entrar nesse jogo pessoalmente pedindo voto para deputado. Dizendo justamente isso: ou ele agia agora ou ia ser tarde demais. José Roberto de Toledo Segundo Toledo, Gilberto Kassab, presidente do PSD, também exerceu papel relevante nos bastidores, mas o partido se dividiu na votação. "Como a gente vem falando, [Kassab] sempre consegue fazer sinalizações que agradem os dois lados", completa Thais Bilenky. Kassab é o rei do jogo duplo, né? Ajudou lá a fazer o consenso para aprovar o imposto de renda, e essa semana operou bravamente para derrubar a medida provisória. José Roberto de Toledo Leia mais Publicidade Discreto na política, Alckmin veste capacete e acelera nas redes José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O vice-presidente Geraldo Alckmin mantém perfil discreto no governo, e aposta em uma comunicação digital descontraída, analisa Thais Bilenky. Alckmin lidera negociações com os Estados Unidos e amplia mercados estratégicos, mas sempre credita avanços ao presidente. Para Bilenky, esse perfil garante espaço na chapa para 2026. Ele se torna relevante e deixa os louros pro Lula. E isso, acho que pra essa relação funcionar, é um aspecto fundamental. Thais Bilenky Bilenky destaca que Alckmin foi peça-chave na interlocução com os EUA após o anúncio de tarifas, agindo como ministro da Indústria e do Comércio e vice de confiança do Planalto. "Ele tá sempre muito afinado com o Palácio do Planalto", reforça a jornalista. Segundo ela, a força de Alckmin vem justamente da discrição. "Toda vez que o Alckmin se posiciona ou anuncia alguma... fábrica sendo aberta, alguma boa notícia, ele credita o Lula, sempre." Esse comportamento, diz, reforça o vínculo político com Lula. Alckmin foge dos holofotes, só ganhando destaque quando o Planalto o coloca em evidência. Bilenky explica: "Ele nunca pede, só tem luz sobre a atuação do Alckmin quando o Palácio joga." A jornalista observa que, nas redes sociais, Alckmin mostra um lado mais descontraído, testando formatos e fazendo brincadeiras com sua própria imagem, como nos vídeos caseiros. Um dos vídeos recentes, em que anuncia uma nova fábrica em Manaus enquanto dirige uma moto, viralizou. "Esse vídeo dele foi para as redes do Alckmin, e para as redes de quase todos os governistas, tá? Um milhão de visualizações, 35 mil compartilhamentos, é bastante coisa", conta Bilenky. Leia mais Lula divide oposição ao bancar apoio a ministros do Centrão fiéis a ele José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O presidente Lula aposta em alianças regionais e no apoio de ministros do Centrão para fortalecer sua base no Congresso, avaliam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. Mesmo após União Brasil e Progressistas exigirem a saída dos ministros Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, dos Esportes, ambos decidiram permanecer no governo, arriscando posições nos partidos em nome da proximidade com Lula. [Celso Sabino] é um político que chegou na Câmara pelo PSDB, sendo a direita do PSDB lá atrás. Ele nunca foi um um político que se elegeu com votos da esquerda lá no Pará. E agora tá botando a filiação partidária dele em risco pra ficar ao lado do Lula. Thais Bilenky Depois de ser suspenso pelo União Brasil, Sabino anunciou sua saída do partido na última quarta-feira. Para Bilenky, essa postura mostra que Lula busca consolidar lideranças locais para ampliar sua força política, principalmente em estados estratégicos. O episódio também evidencia a divisão da oposição. Setores do Centrão mantêm vínculos com o governo, enquanto projetos como Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida seguem como bandeiras regionais para reforçar a base. José Roberto Toledo avalia que o peso de nomes como Fufuca pode ser decisivo em estados onde Lula é forte, como o Maranhão. "O fato dele permanecer é mais significativo pelo fato de não ter saído junto no momento de baixa do que propriamente pelo que ele vai acrescentar agora." Bilenky destaca ainda a importância de formar chapas competitivas para o Senado e Câmara em 2026. "O Lula vai precisar, se reeleito, de uma bancada no Senado muito forte para conseguir governar, e uma bancada na Câmara também." Toledo lembra que o Senado pode ser um risco para Lula. "A estabilidade política dele depende do Senado. Se o bolsonarismo cresce, por conta dessas peculiaridades de uma eleição com duas vagas, esse risco existe, pode inviabilizar o Lula 4, caso exista o Lula 4." Leia mais




