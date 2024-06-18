Sábado, 23/08/2025 Para Lula, Trump fertiliza a colheita de sua popularidade José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Lula demonstra estar revigorado politicamente após eleger Donald Trump como novo adversário central, analisou José Roberto de Toledo no A Hora. Em um momento de ânimo recuperado, o presidente prepara discurso para a Assembleia Geral da ONU, articulando ações com Modi, da Índia, Xi Jinping, da China, Putin, da Rússia, e Macron, da França, para fortalecer o multilateralismo e reposicionar o Brasil no cenário internacional. Recentemente, Lula resumiu a situação a interlocutores de confiança em um encontro privado, conta Toledo: "Eu sempre disse que neste ano e em 2026 a gente colheria o que plantou. E ainda apareceu o fertilizante Trump pra acelerar." Não é a primeira vez que o Lula usa a metáfora do plantio e da colheita na seara política, ressalta o colunista. Para Toledo, o vídeo do presidente subindo a rampa ao som da trilha sonora do filme "Rocky - Um Lutador" reflete o atual estado de espírito de Lula, mais animado do que em meses anteriores. Esse vídeo traduz o Lula candidato, em campanha, mas também traduz um pouco o estado de espírito dele atualmente, que eu acho que é bem diferente do que era algumas semanas atrás, ou meses atrás, quando estava naquele rame-rame do governo tomando paulada no Congresso, não conseguindo fazer nada e tal. Quem deu essa dose renovada de vigor para o Lula foi a vontade dele de enfrentar alguém maior que ele mesmo. Ao focar em Trump, Lula deixa Bolsonaro no passado, e avalia que o embate da hora é outro, mais importante, mais simbólico: a Assembleia Geral da ONU, que ocorre em 23 de setembro, em Nova York. Lula, como manda a tradição, será o primeiro chefe de Estado a discursar. Trump virá logo em seguida. Segundo o colunista, o presidente planeja fazer um discurso de defesa do multilateralismo, contra o unilateralismo do Trump. "Não sei até que ponto ele vai ser explícito, mas deve ser um discurso forte vendendo essa ideia de que enquanto o Trump vai lá e rasga as relações entre nações e dentro das nações, fomentando com a ajuda dos traidores da pátria, tipo Eduardo Bolsonaro, a divisão interna dos países para dificultar a reação às medidas absurdas que ele impõe, ele também tenta dissolver as alianças entre países que existem, como por exemplo os BRICS", diz Toledo. Para fortalecer essas relações, o petista fez uma maratona diplomática, avalia Toledo. " Lula passou a mão no telefone e ligou para o Narendra Modi... combinaram um reforço no comércio bilateral entre Brasil e Índia, confirmaram que o vice-presidente Alckmin vai para lá no final desse ano e que ele próprio, Lula, vai fazer uma visita à Índia no começo de 2026, tentando começar a articular uma frente anti-Trump", continua o colunista. Entretanto, a situação de Lula também tem seus riscos. Trump, que discursará depois do presidente brasileiro na ONU, terá a chance de dar uma resposta imediata. Do lado econômico, a tensão com os EUA pode encarecer exportações e pressionar setores importantes. "Tem uma série de repercussões negativas que podem vir a atrapalhar esse plano do Lula", pontua Toledo. "Por outro lado, você tem o Lula retomando um papel que ele não tinha e uma proeminência global que ele não tinha desde 2010", avalia o colunista. Áudios mostram como Malafaia tenta manipular Bolsonaro José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A atuação de Silas Malafaia nos bastidores do bolsonarismo, que ganhou destaque após áudios revelados pela Polícia Federal, mostrou a relação de manipulação do pastor com o ex-presidente, analisa José Roberto de Toledo. Na gravação, Malafaia afirma que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, estava falando "merda". "Vem teu filho babaca falar merda e dando discurso nacionalista. Dei um esporro, mandei um áudio para ele de arrombar e disse: 'A próxima que tu fizer, gravo um vídeo e te arrebento'. Falei para o Eduardo." Para Toledo, esses áudios mostram uma espécie de manipulação psicológica do pastor sobre Jair Bolsonaro, alternando críticas e elogios. Ele manipula psicologicamente o Bolsonaro o tempo todo, né? Ele fica entre a crítica e o elogio. [...] Ele é um manipulador, né? E tá claro que o Bolsonaro, por continuar recebendo essas mensagens, se deixa manipular também. José Roberto de Toledo Thais Bilenky apontou o contexto político dos diálogos e como reforçam a imagem da família Bolsonaro focada em autopreservação. "Tudo somado, esse papel que o Bolsonaro se presta na relação com Malafaia, com esse linguajar chulo deles, com os objetivos muito explícitos dessas mensagens, o que que se tem? Que você vai criando, reiterando e reavivando na cabeça das pessoas a imagem dessa família que pensa no próprio umbigo" avalia. Bilenky destaca também o timing da divulgação dessas mensagens, às vésperas do início do julgamento do ex-presidente no STF, que está marcado para setemebro. "Veio agora, quando o Supremo se prepara pra julgar, quando os Estados Unidos estão fechando o cerco contra o próprio Supremo", continua a colunista. Bolsonaristas no Congresso se vingam após aceno de Motta a Lula José Roberto de Toledo e Thais Bilenky Depois de semanas conturbadas no Congresso, o bolsonarismo articulou uma demonstração de força como reação aos acenos do presidente da Câmara ao governo Lula, analisam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo no A Hora. "Ao mesmo tempo que o Hugo Motta consegue aprovar um projeto de lei para punir a adultização de crianças nas redes sociais, o governo toma um vareio numa CPI, que é uma CPI politicamente sensível, sobre as fraudes do INSS", observa Toledo. "Na terça-feira, Motta fez uma operação para driblar os bolsonaristas e aprovar a urgência daquele projeto de lei contra a adultização", relembra Thais Bilenky. A aprovação do requerimento de urgência do "PL da adultização" foi interpretada como um gesto de Motta para recuperar o protagonismo. Assim, o projeto vai direto para votação em plenário, sem a necessidade de passar por comissões especiais. Diante disso o bloco bolsonarista, mostrou força ao eleger aliados para cargos estratégicos e reacender disputas sobre o voto impresso. "Na quarta-feira, veio a revanche deste centrão bolsonarista. O Davi Alcolumbre já tinha o nome dele pra presidir a CPI do INSS, que era o Omar Aziz. O Motta já tinha anunciado o relator que ele ia indicar, que é o Ricardo Ayres, do partido dele, e aí eles fizeram uma articulação ali, deram um 'olé' nos dois, elegeram o Carlos Viana para presidente, que indicou o Alfredo Gaspar para relator, que é um deputado bolsonarista que inclusive está disputando espaço com o próprio Arthur Lira lá em Alagoas." A oposição bolsonarista conseguiu deixar todo mundo irritado, avaliou Bilenky. "Aí a CCJ do Senado aproveita de novo e aprova um destaque no código eleitoral que permite o voto impresso, algo que já tinha sido derrotado. Eles ressuscitaram essa ideia numa comissão que estava esvaziada e aprovaram que a urna vai ter que imprimir o registro de cada voto. Ainda vai para o plenário, isso não está definido, mas foi mais uma que o bolsonarismo conseguiu passar", conclui. Para Toledo, no entanto, a decisão sobre o voto impresso é algo mais simbólico, com pouca possibilidade de aprovação no plenário. "Mas no caso da CPI vai ter repercussão, porque essa CPI vai fazer barulho", analisa.




