Combate à corrupção volta ao campo de batalha eleitoral, mas sem dono José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A pesquisa global da Ipsos de setembro trouxe um dado que recoloca um velho fantasma no centro do debate eleitoral brasileiro: a corrupção voltou a crescer como preocupação pública. Subiu cinco pontos em apenas um mês e já ultrapassa a média mundial — no ranking de 30 países, o Brasil aparece no terço superior. A novidade não está no tema em si, mas no contexto em que reaparece. Ao contrário de 2014, 2016 e 2018, quando a corrupção funcionava como senha de mobilização de um campo específico — o antipetismo —, agora ela surge como bola dividida. O motivo: o desgaste recente não se concentrou no Planalto, mas no Congresso. Foi a tentativa de autoproteção de deputados e senadores, com a chamada "PEC da Blindagem", que reativou a memória anticorrupção, provocou protestos de rua e obrigou até Lula a se posicionar contra. O governo, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu estar "do lado certo" dessa pauta. O recorte demográfico da Ipsos mostra que o tema avança sobretudo entre: Homens de renda média e alta, com maior escolaridade;

Eleitores do Sul e do Sudeste metropolitanos;

Classe média entre 25 e 44 anos. São segmentos que historicamente pendem mais à oposição, mas que não cristalizaram posição definitiva. No eleitorado lulista duro — mulheres de baixa renda e baixa escolaridade, sobretudo no Nordeste — a corrupção não desaparece, mas aparece em patamar menor que saúde, desigualdade e educação. O resultado é que, diferentemente do passado, a bandeira anticorrupção não tem dono automático: a oposição tenta associá-la ao governo, mas enfrenta a contradição da PEC que partiu do Congresso oposicionista; o governo, por sua vez, tenta mostrar a Polícia Federal como protagonista no combate a esquemas de lavagem de dinheiro e crime organizado, tentando colar essa imagem no discurso de moralização. Outros campos de batalha A Ipsos também indica que a corrupção não é o único campo decisivo para 2026. Há outros, que podem pesar ainda mais na definição dos volúveis: 1. Crime & Violência Situação: segue como preocupação número 1 no Brasil, bem acima da média global.

Vantagem relativa: governo tenta explorar protagonismo da PF em operações contra o PCC e o tráfico, enquanto Tarcísio sofre com crise na segurança paulista (ex-delegado assassinado, PMs atuando como matadores, explosão de fraudes digitais).

Saldo: campo contestado, aberto à disputa. 2. Impostos Situação: quinto maior motivo de preocupação no Brasil, muito acima da média global (28% contra 19%).

Vantagem relativa: discurso clássico da oposição ("Estado caro") ainda tem apelo, especialmente entre renda alta. Mas o governo tem chance de virar o jogo se entregar a narrativa da "justiça tributária" na reforma do IR.

Saldo: pode ser decisivo na classe média. 3. Saúde e Educação Situação: preocupações estáveis, sempre no topo, especialmente entre mulheres e baixa renda.

Vantagem relativa: terreno naturalmente mais favorável ao lulismo, desde que haja entregas concretas e visíveis (redução de filas do SUS, expansão de tempo integral).

Saldo: bastião lulista. 4. Inflação Situação: embora venha perdendo peso, segue como uma das maiores preocupações -- citada por mais de um quarto dos brasileiros. A queda recente não apagou a memória inflacionária.

Vantagem relativa: governo colhe dividendos da estabilidade atual, mas a oposição pode reativar o tema com o argumento de "vida cara" e perda do poder de compra.

Saldo: ativo governista, mas frágil se houver reversão conjuntural. 5. Desemprego Situação: em baixa -- só 19% no Brasil, contra média global de 28%. É um dado positivo, mas não elimina a ansiedade por empregos de qualidade.

Vantagem relativa: governo usa o argumento do desemprego baixo; oposição pode explorar a precarização e a estagnação de salários.

Qual oposição tem mais chance? Na fotografia atual, corrupção, impostos e crime formam o tripé mais fértil para a oposição. Mas quem é capaz de capitalizar? Tarcísio de Freitas: seu trunfo natural seria a segurança, mas os revezes em São Paulo fragilizam a bandeira. Se não recuperar esse terreno, terá dificuldade de usar sua maior credencial.

Ratinho Jr.: carrega a narrativa de gestor, com menos desgaste direto em segurança. Pode explorar impostos e eficiência administrativa, mas tem alcance nacional limitado.

Outros nomes: há espaço para surpresas e novidades. Hoje, a oposição não tem uma candidatura que consiga unificar as três bandeiras que mais mobilizam o eleitor volátil: corrupção, impostos e crime. Na primeira, o governo conseguiu se posicionar do lado certo ao rejeitar a PEC da Blindagem, o que neutraliza a vantagem tradicional da direita. Na segunda, a oposição ainda fala mais alto, explorando a carga tributária, enquanto o governo tenta reverter com a promessa de justiça fiscal no IR. Na terceira, crime e violência, o campo é dividido: a Polícia Federal dá munição a Lula, mas a sensação de insegurança ainda sustenta o discurso oposicionista. A fragmentação abre espaço para Lula disputar até mesmo a narrativa anticorrupção — algo impensável em 2018. Mas a mesma fragmentação também abre espaço para o surgimento de um aventureiro, ainda sem nome conhecido, capaz de capturar o sentimento difuso de insatisfação e reorganizar o jogo em torno de si. Leia mais União entre bolsonaristas e Arenão é cada vez mais instável José Roberto de Toledo e Thais Bilenky A crise na aliança entre bolsonaristas e partidos do chamado Arenão ficou escancarada por derrotas e traições no Congresso, avaliam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo no A Hora, do Canal UOL. Para os colunistas, episódios como a rejeição da PEC da Blindagem no Senado mostram que interesses conflitantes e pressão popular tornaram as alianças frágeis e sujeitas a recuos estratégicos. O cenário ficou ainda mais tenso após a Câmara aprovar a PEC da Blindagem com amplo apoio dos partidos da base, como PL, PP, União Brasil e Republicanos. Mas, no Senado, a proposta foi rejeitada por unanimidade, com partidos mudando de lado e gerando acusações de traição. Essa união instável do Arenão com o bolsonarismo, ela é cada vez mais instável, e eles perceberam que o ônus que o PT teve durante os governos Lula e Dilma, de carregar o fisiologismo do PP nas costas, que resultou em vários processos por corrupção, hoje está no colo do bolsonarismo. E esse casamento é pesado, ao ponto de os senadores do PL bolsonaristas terem traído os deputados do PL bolsonarista em questão de dias, porque viram que estavam entregando de bandeja um tema que faz uma década e meia, se não duas, era monopólio do antipetismo para o governo tentar abusar. Isso é uma grande novidade. José Roberto de Toledo A pressão popular contra a PEC e a anistia aos golpistas do 8 de janeiro também contribuiu para o recuo. Toledo ressalta que alianças assim são frágeis justamente porque interesses do grupo nem sempre se alinham. "É por conta dessas diferenças que essas alianças são instáveis, essas uniões são instáveis, porque às vezes os interesses deles são conflitantes e o governo tem que saber explorar isso", diz. Leia mais A salinha do encontro entre Lula e Trump José Roberto de Toledo e Thais Bilenky O encontro entre Lula e Donald Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU foi resultado de articulação sigilosa e pode indicar uma aproximação, avaliam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. A chamada "salinha", antessala do púlpito da ONU, virou palco para um gesto simbólico após meses de crise bilateral. Para Bilenky, o espaço sem tradutores e aparato oficial reforçou o peso do contato direto. Essa salinha é uma salinha isolada, quer dizer, o chefe de estado não leva o aparato dele. Tem a segurança da própria ONU, tem uma pessoa do cerimonial pra indicar o caminho, coisa assim, e só, mais ninguém. Não tem tradutor, não tem ninguém. Onde ele literalmente ajeita a gravata pra entrar no púlpito. Thais Bilenky O encontro foi possível porque ambos os presidentes decidiram passar pela "salinha", o que não era obrigatório para os chefes de Estado que discursaram no evento. "Os dois sabiam que iam acabar se encontrando", avalia Toledo. E aí, o relato que o Trump faz no discurso dele, que depois a delegação do Lula conta, é que eles se viram, o Trump toma a iniciativa inicial de ir até o Lula cordialmente, cumprimentar. O Trump fala "embrace", a tradução que alguns fizeram no Brasil é que eles se abraçam, mas o que me falaram na comitiva do Lula é que foi um aperto de mão, talvez um pouco mais caloroso, porque abraçar também talvez seja demais, mas foi amistoso. Thais Bilenky A rápida interação serviu para combinar uma conversa futura e foi comemorada por setores do governo e empresários, que viam na aproximação uma chance de reduzir riscos diplomáticos e econômicos. Leia mais




